IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp to kompaktowy odkurzacz przemysłowy z odchylanym podwoziem. Wysokiej jakości odkurzacz zawiera 100-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, który umożliwia odkurzanie dużych ilości cieczy i/lub przeważnie bezpyłowych ciał stałych, takich jak wióry. Ciała stałe można łatwo oddzielić od cieczy za pomocą opcjonalnego kosza na wióry. Konstrukcja odkurzacza IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp ze stali nierdzewnej sprawia, że jest on niezwykle wszechstronny. Substancje żrące mogą być również z łatwością odkurzane. Dzięki obrotowemu o 360° złączu węża na głowicy ssącej, zanieczyszczenia mogą być usuwane dookoła odkurzacza bez plątania się węża ssącego. Poziom napełnienia w danym momencie można sprawdzić poprzez wąż spustowy. Autonomiczna pompa rotacyjna umożliwia wypompowywanie zasysanych cieczy na wysokim poziomie opróżniania. Solidna konstrukcja, wyposażona w olejoodporne kółka samonastawne i kabel zasilający, zapewnia długą żywotność i może wytrzymać nawet najtrudniejsze zastosowania przemysłowe. Odkurzacz jest nawet na tyle wytrzymały, że może zostać podniesiony przez wózek widłowy.