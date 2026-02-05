Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Odkurzacz przemysłowy wyposażony w zbiornik o pojemności 100 litrów. Doskonale radzi sobie z usuwaniem ostrych, metalowych wiórów i ich separacją od chłodziw.
IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp to kompaktowy odkurzacz przemysłowy z odchylanym podwoziem. Wysokiej jakości odkurzacz zawiera 100-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, który umożliwia odkurzanie dużych ilości cieczy i/lub przeważnie bezpyłowych ciał stałych, takich jak wióry. Ciała stałe można łatwo oddzielić od cieczy za pomocą opcjonalnego kosza na wióry. Konstrukcja odkurzacza IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp ze stali nierdzewnej sprawia, że jest on niezwykle wszechstronny. Substancje żrące mogą być również z łatwością odkurzane. Dzięki obrotowemu o 360° złączu węża na głowicy ssącej, zanieczyszczenia mogą być usuwane dookoła odkurzacza bez plątania się węża ssącego. Poziom napełnienia w danym momencie można sprawdzić poprzez wąż spustowy. Autonomiczna pompa rotacyjna umożliwia wypompowywanie zasysanych cieczy na wysokim poziomie opróżniania. Solidna konstrukcja, wyposażona w olejoodporne kółka samonastawne i kabel zasilający, zapewnia długą żywotność i może wytrzymać nawet najtrudniejsze zastosowania przemysłowe. Odkurzacz jest nawet na tyle wytrzymały, że może zostać podniesiony przez wózek widłowy.
Cechy i zalety
Ergonomiczna podstawa z wychylnym mechanizmem opróżniania zbiornika.Manualny system bezpiecznego i bezwysiłkowego opróżniania. System podwozia umożliwia ergonomiczne opróżnianie zbiornika poprzez nachylenie za pomocą mechanizmu zrzutu. Łatwy opróżnianie zbiornika.
Wysokiej jakości zbiornik ze stali nierdzewnejBardzo łatwy w czyszczeniu. Nadaje się do agresywnych i korozyjnych mediów. Przezroczysty wąż wskazuje poziom napełnienia i umożliwia usunięcie odpadów płynnych.
Automatyczna pompa łopatkowa (model Dp)Automatyczna pompa łopatkowa (model Dp) z regulacją przepływu pozwala na bardzo wydajne wypompowywanie cieczy na wysokość nawet 3-4 m. Przezroczysty wąż do sprawdzania ilości zebranych cieczy.
Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowość
- Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
- Obrotowe przyłącze węża z kolankiem obrotowym 360°.
- Opcjonalnie dostępne zabezpieczenie przed przepełnieniem, sito lub uchwyt na akcesoria.
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
- Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
- Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
- Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,4
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 50
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50 ID 40
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|L
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|0,45
|Waga bez akcesoriów (kg)
|56
|Waga z akcesoriami (kg)
|56
|Waga z opakowaniem (kg)
|56,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|740 x 620 x 1180
Wyposażenie
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
- Automatyczna pompa łopatkowa (model Dp)
