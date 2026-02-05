Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

Odkurzacz przemysłowy wyposażony w zbiornik o pojemności 100 litrów. Doskonale radzi sobie z usuwaniem ostrych, metalowych wiórów i ich separacją od chłodziw.

IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp to kompaktowy odkurzacz przemysłowy z odchylanym podwoziem. Wysokiej jakości odkurzacz zawiera 100-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej, który umożliwia odkurzanie dużych ilości cieczy i/lub przeważnie bezpyłowych ciał stałych, takich jak wióry. Ciała stałe można łatwo oddzielić od cieczy za pomocą opcjonalnego kosza na wióry. Konstrukcja odkurzacza IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp ze stali nierdzewnej sprawia, że jest on niezwykle wszechstronny. Substancje żrące mogą być również z łatwością odkurzane. Dzięki obrotowemu o 360° złączu węża na głowicy ssącej, zanieczyszczenia mogą być usuwane dookoła odkurzacza bez plątania się węża ssącego. Poziom napełnienia w danym momencie można sprawdzić poprzez wąż spustowy. Autonomiczna pompa rotacyjna umożliwia wypompowywanie zasysanych cieczy na wysokim poziomie opróżniania. Solidna konstrukcja, wyposażona w olejoodporne kółka samonastawne i kabel zasilający, zapewnia długą żywotność i może wytrzymać nawet najtrudniejsze zastosowania przemysłowe. Odkurzacz jest nawet na tyle wytrzymały, że może zostać podniesiony przez wózek widłowy.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp: Ergonomiczna podstawa z wychylnym mechanizmem opróżniania zbiornika.
Manualny system bezpiecznego i bezwysiłkowego opróżniania. System podwozia umożliwia ergonomiczne opróżnianie zbiornika poprzez nachylenie za pomocą mechanizmu zrzutu. Łatwy opróżnianie zbiornika.
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp: Wysokiej jakości zbiornik ze stali nierdzewnej
Bardzo łatwy w czyszczeniu. Nadaje się do agresywnych i korozyjnych mediów. Przezroczysty wąż wskazuje poziom napełnienia i umożliwia usunięcie odpadów płynnych.
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp: Automatyczna pompa łopatkowa (model Dp)
Automatyczna pompa łopatkowa (model Dp) z regulacją przepływu pozwala na bardzo wydajne wypompowywanie cieczy na wysokość nawet 3-4 m. Przezroczysty wąż do sprawdzania ilości zebranych cieczy.
Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowość
  • Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
  • Obrotowe przyłącze węża z kolankiem obrotowym 360°.
  • Opcjonalnie dostępne zabezpieczenie przed przepełnieniem, sito lub uchwyt na akcesoria.
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
  • Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
  • Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
  • Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 148 / 532
Podciśnienie (mbar/kPa) 230 / 23
Pojemność zbiornika (l) 100
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,4
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 50
Średnica standardowych akcesoriów ID 50 ID 40
Klasa filtracyjna filtra głównego L
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 0,45
Waga bez akcesoriów (kg) 56
Waga z akcesoriami (kg) 56
Waga z opakowaniem (kg) 56,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 740 x 620 x 1180

Wyposażenie

  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
  • Automatyczna pompa łopatkowa (model Dp)
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Wideo

Akcesoria