IVR-L 100/30: wytrzymały i wydajny odkurzacz przemysłowy, który szczególnie nadaje się do odkurzania cieczy i/lub wiórów w przemyśle metalowym. Solidna konstrukcja zapewnia odkurzaczowi długą żywotność pomimo bardzo wymagających zastosowań przemysłowych. Dmuchawę bocznokanałową IVR-L 100/30 zaprojektowano do pracy w trybie 3-zmianowym. Dzięki temu urządzenie nadaje się również do zastosowań stacjonarnych w produkcji. Podczas zasysania cieczy aktualny poziom napełnienia jest zawsze widoczny przez wąż spustowy. Zbiornik jest połączony z odkurzaczem za pomocą mechanizmu, który można obsługiwać z pozycji stojącej.