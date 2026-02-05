Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/30

Wydajny odkurzacz do płynów i wiórów IVR-L 100/30 Sc. Z odporną na zużycie dmuchawą bocznokanałową. Stworzony do pracy w systemie 3-zmianowym w produkcji. Bardzo długa żywotność.

IVR-L 100/30: wytrzymały i wydajny odkurzacz przemysłowy, który szczególnie nadaje się do odkurzania cieczy i/lub wiórów w przemyśle metalowym. Solidna konstrukcja zapewnia odkurzaczowi długą żywotność pomimo bardzo wymagających zastosowań przemysłowych. Dmuchawę bocznokanałową IVR-L 100/30 zaprojektowano do pracy w trybie 3-zmianowym. Dzięki temu urządzenie nadaje się również do zastosowań stacjonarnych w produkcji. Podczas zasysania cieczy aktualny poziom napełnienia jest zawsze widoczny przez wąż spustowy. Zbiornik jest połączony z odkurzaczem za pomocą mechanizmu, który można obsługiwać z pozycji stojącej.

Cechy i zalety
Turbina boczno-kanałowa
  • Dzięki zastosowaniu turbiny boczno-kanałowej żywotność silnika zostaje znacznie wydłużona, w związku z tym urządzenie jest stanie w utrzymaniu i bardzo wydajne.
Optyczny wskaźnik poziomu napełnienia.
  • Zawsze na bieżąco: poziom napełnienia jest widoczny przez cały czas odkurzania.
  • Opróżnianie można przeprowadzać w razie potrzeby za pomocą węża do sprawdzania poziomu napełnienia.
Wytrzymałe i niezawodne
  • Doskonale nadaje się do zastosowania w przemyśle obróbki metalu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 87,5 / 315
Podciśnienie (mbar/kPa) 260 / 26
Pojemność zbiornika (l) 100
Materiał zbiornika Metal
Znamionowa moc wejściowa (kW) 3
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 70 ID 50
Klasa filtracyjna filtra głównego L
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 0,45
Waga bez akcesoriów (kg) 132
Waga z akcesoriami (kg) 132
Waga z opakowaniem (kg) 132,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 850 x 760 x 1800

Wyposażenie

  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/30
