Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/30
Wydajny odkurzacz do płynów i wiórów IVR-L 100/30 Sc. Z odporną na zużycie dmuchawą bocznokanałową. Stworzony do pracy w systemie 3-zmianowym w produkcji. Bardzo długa żywotność.
IVR-L 100/30: wytrzymały i wydajny odkurzacz przemysłowy, który szczególnie nadaje się do odkurzania cieczy i/lub wiórów w przemyśle metalowym. Solidna konstrukcja zapewnia odkurzaczowi długą żywotność pomimo bardzo wymagających zastosowań przemysłowych. Dmuchawę bocznokanałową IVR-L 100/30 zaprojektowano do pracy w trybie 3-zmianowym. Dzięki temu urządzenie nadaje się również do zastosowań stacjonarnych w produkcji. Podczas zasysania cieczy aktualny poziom napełnienia jest zawsze widoczny przez wąż spustowy. Zbiornik jest połączony z odkurzaczem za pomocą mechanizmu, który można obsługiwać z pozycji stojącej.
Cechy i zalety
Turbina boczno-kanałowa
- Dzięki zastosowaniu turbiny boczno-kanałowej żywotność silnika zostaje znacznie wydłużona, w związku z tym urządzenie jest stanie w utrzymaniu i bardzo wydajne.
Optyczny wskaźnik poziomu napełnienia.
- Zawsze na bieżąco: poziom napełnienia jest widoczny przez cały czas odkurzania.
- Opróżnianie można przeprowadzać w razie potrzeby za pomocą węża do sprawdzania poziomu napełnienia.
Wytrzymałe i niezawodne
- Doskonale nadaje się do zastosowania w przemyśle obróbki metalu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|260 / 26
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Materiał zbiornika
|Metal
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|3
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 70 ID 50
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|L
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|0,45
|Waga bez akcesoriów (kg)
|132
|Waga z akcesoriami (kg)
|132
|Waga z opakowaniem (kg)
|132,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|850 x 760 x 1800
Wyposażenie
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo