Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/40 Sc

IVR-L 100/40 Sc to mobilny odkurzacz do cieczy i wiórów, idealny do szerokiej gamy zastosowań. Niezawodnie i bezpiecznie odkurza oleje, chłodziwa oraz drobne i grube opiłki (metalowe).

IVR-L 100/40 to odkurzacz do cieczy i wiórów ze zbiornikiem o pojemności 100 litrów i o znamionowej mocy wejściowej 4 kW, odpowiedni do odkurzania średnich ilości materiałów. Typowe zastosowania tego zasilanego prądem zmiennym, cichego i bardzo łatwego w utrzymaniu odkurzacza obejmują zbieranie drobnych, lekkich wiórów metalowych, grubych wiórów, a nawet olejów i emulsji chłodzących. Jego solidna i wytrzymała konstrukcja poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi zastosowaniami przemysłowymi. Wydajna, energooszczędna dmuchawa bocznokanałowa (IE2) ze zoptymalizowaną geometrią kół dla wysokiego podciśnienia osiąga dużą moc ssania w trybie ciągłym dzięki trwałemu, nadającemu się do mycia filtrowi kieszeniowemu. Wygodne rozwiązanie z ergonomicznym wózkiem umożliwia łatwe opróżnianie zbiornika bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Ciecze mogą być łatwo spuszczane poprzez proste odłączenie węża spustowego ze wskaźnikiem poziomu napełnienia. Zwrotne podwozie odkurzacza do cieczy i wiórów sprawia, że jest to elastyczne rozwiązanie, którego można używać w sposób mobilny lub na miejscu.

Cechy i zalety
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
  • Ruchomy wózek i zbiornik na kołach umożliwiają ergonomiczne opróżnianie.
Komfortowe i bezpieczne opróżnianie płynów
  • Wąż spustowy na zbiorniku do bezpiecznego spuszczania olejów i płynów chłodzących.
  • Wskaźnik poziomu napełnienia na wężu spustowym i na urządzeniu zapobiegający przepełnieniu.
Niski poziom emitowanego hałasu
  • Cicha praca dzięki wytłumionej jednostce napędowej.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 137,5 / 495
Podciśnienie (mbar/kPa) 140 / 14
Pojemność zbiornika (l) 100
Znamionowa moc wejściowa (kW) 4
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 70 ID 50
Klasa filtracyjna filtra głównego L
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 0,45
Waga bez akcesoriów (kg) 157
Waga z akcesoriami (kg) 157
Waga z opakowaniem (kg) 157,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 855 x 760 x 1890
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/40 Sc
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/40 Sc
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/40 Sc
Akcesoria