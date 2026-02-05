IVR-L 100/40 to odkurzacz do cieczy i wiórów ze zbiornikiem o pojemności 100 litrów i o znamionowej mocy wejściowej 4 kW, odpowiedni do odkurzania średnich ilości materiałów. Typowe zastosowania tego zasilanego prądem zmiennym, cichego i bardzo łatwego w utrzymaniu odkurzacza obejmują zbieranie drobnych, lekkich wiórów metalowych, grubych wiórów, a nawet olejów i emulsji chłodzących. Jego solidna i wytrzymała konstrukcja poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi zastosowaniami przemysłowymi. Wydajna, energooszczędna dmuchawa bocznokanałowa (IE2) ze zoptymalizowaną geometrią kół dla wysokiego podciśnienia osiąga dużą moc ssania w trybie ciągłym dzięki trwałemu, nadającemu się do mycia filtrowi kieszeniowemu. Wygodne rozwiązanie z ergonomicznym wózkiem umożliwia łatwe opróżnianie zbiornika bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Ciecze mogą być łatwo spuszczane poprzez proste odłączenie węża spustowego ze wskaźnikiem poziomu napełnienia. Zwrotne podwozie odkurzacza do cieczy i wiórów sprawia, że jest to elastyczne rozwiązanie, którego można używać w sposób mobilny lub na miejscu.