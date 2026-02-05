Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/40 Sc
IVR-L 100/40 Sc to mobilny odkurzacz do cieczy i wiórów, idealny do szerokiej gamy zastosowań. Niezawodnie i bezpiecznie odkurza oleje, chłodziwa oraz drobne i grube opiłki (metalowe).
IVR-L 100/40 to odkurzacz do cieczy i wiórów ze zbiornikiem o pojemności 100 litrów i o znamionowej mocy wejściowej 4 kW, odpowiedni do odkurzania średnich ilości materiałów. Typowe zastosowania tego zasilanego prądem zmiennym, cichego i bardzo łatwego w utrzymaniu odkurzacza obejmują zbieranie drobnych, lekkich wiórów metalowych, grubych wiórów, a nawet olejów i emulsji chłodzących. Jego solidna i wytrzymała konstrukcja poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi zastosowaniami przemysłowymi. Wydajna, energooszczędna dmuchawa bocznokanałowa (IE2) ze zoptymalizowaną geometrią kół dla wysokiego podciśnienia osiąga dużą moc ssania w trybie ciągłym dzięki trwałemu, nadającemu się do mycia filtrowi kieszeniowemu. Wygodne rozwiązanie z ergonomicznym wózkiem umożliwia łatwe opróżnianie zbiornika bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Ciecze mogą być łatwo spuszczane poprzez proste odłączenie węża spustowego ze wskaźnikiem poziomu napełnienia. Zwrotne podwozie odkurzacza do cieczy i wiórów sprawia, że jest to elastyczne rozwiązanie, którego można używać w sposób mobilny lub na miejscu.
Cechy i zalety
Proste i bezpieczne opróżnianie bez wyjmowania głowicy napędowej
- Ruchomy wózek i zbiornik na kołach umożliwiają ergonomiczne opróżnianie.
Komfortowe i bezpieczne opróżnianie płynów
- Wąż spustowy na zbiorniku do bezpiecznego spuszczania olejów i płynów chłodzących.
- Wskaźnik poziomu napełnienia na wężu spustowym i na urządzeniu zapobiegający przepełnieniu.
Niski poziom emitowanego hałasu
- Cicha praca dzięki wytłumionej jednostce napędowej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|137,5 / 495
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|140 / 14
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|4
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 70 ID 50
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|L
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|0,45
|Waga bez akcesoriów (kg)
|157
|Waga z akcesoriami (kg)
|157
|Waga z opakowaniem (kg)
|157,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|855 x 760 x 1890