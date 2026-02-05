Odkurzacz przemysłowy IVR-L 120/24-2 Tc

IVR-L 120/24-2 Tc jest podstawowym modelem serii IVR-L 120 Tc i doskonale nadaje się do odkurzania i oddzielania chłodziw i wiórów w przemyśle metalowym.

Odkurzacz przemysłowy, dedykowany do prac przy obróbce metali, w przemyśle motoryzacyjnym, inżynierii mechanicznej oraz metalurgii. Odsysa i separuje ciecze od wiórów. Olejoodporny, niewrażliwy na ścieranie osprzęt gwarantuje długą żywotność, a różnorodność dostępnych akcesoriów umożliwia zasysanie nawet przy wyjątkowo utrudnionym dostępie. Obrotowe przyłącze węża na głowicy (do 360°) zapewnia oszczędność czasu dzięki możliwości pracy bez konieczności przestawiania odkurzacza. Wąż spustowy posiada optyczny wskaźnik poziomu napełnienia. Olejoodporne koła i przewód zasilający oraz konstrukcja Heavy Duty gwarantują bezpieczną pracę w warunkach przemysłowych. Zbiornik wychylnie mocowany na podwoziu.

Cechy i zalety
Nowa głowica zapewnia większą wygodę i bezpieczeństwo pracy
  • Niska masa głowicy napędowej zapewnia łatwiejszą obsługę podczas transportu, opróżniania i serwisowania.
  • Większe bezpieczeństwo pracy podczas transportu dzięki schowkowi na kabel na głowicy urządzenia.
  • Zintegrowana osłona powietrza wylotowego zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do komory silnika.
Zakres pracy 360°
  • Obrotowe przyłącze węża na głowicy zapewnia oszczędność czasu dzięki możliwości pracy bez konieczności przestawiania odkurzacza.
Zbiornik wychylnie mocowany na podwoziu
  • Łatwy opróżnianie zbiornika.
Olejoodporne
  • Olejoodporne koła oraz kabel zasilający.
Wytrzymałe i niezawodne
  • Doskonale nadaje się do zastosowania w przemyśle obróbki metalu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 148 / 532
Podciśnienie (mbar/kPa) 235 / 23
Pojemność zbiornika (l) 120
Materiał zbiornika Metal
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,4
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 50
Średnica standardowych akcesoriów ID 50 ID 40
Klasa filtracyjna filtra głównego L
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 0,45
Waga bez akcesoriów (kg) 66
Waga z akcesoriami (kg) 68
Waga z opakowaniem (kg) 68,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 740 x 620 x 1180

Wyposażenie

  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 120/24-2 Tc
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 120/24-2 Tc
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 120/24-2 Tc

Wideo

Akcesoria