Odkurzacz przemysłowy IVR-L 120/24-2 Tc
IVR-L 120/24-2 Tc jest podstawowym modelem serii IVR-L 120 Tc i doskonale nadaje się do odkurzania i oddzielania chłodziw i wiórów w przemyśle metalowym.
Odkurzacz przemysłowy, dedykowany do prac przy obróbce metali, w przemyśle motoryzacyjnym, inżynierii mechanicznej oraz metalurgii. Odsysa i separuje ciecze od wiórów. Olejoodporny, niewrażliwy na ścieranie osprzęt gwarantuje długą żywotność, a różnorodność dostępnych akcesoriów umożliwia zasysanie nawet przy wyjątkowo utrudnionym dostępie. Obrotowe przyłącze węża na głowicy (do 360°) zapewnia oszczędność czasu dzięki możliwości pracy bez konieczności przestawiania odkurzacza. Wąż spustowy posiada optyczny wskaźnik poziomu napełnienia. Olejoodporne koła i przewód zasilający oraz konstrukcja Heavy Duty gwarantują bezpieczną pracę w warunkach przemysłowych. Zbiornik wychylnie mocowany na podwoziu.
Cechy i zalety
Nowa głowica zapewnia większą wygodę i bezpieczeństwo pracy
- Niska masa głowicy napędowej zapewnia łatwiejszą obsługę podczas transportu, opróżniania i serwisowania.
- Większe bezpieczeństwo pracy podczas transportu dzięki schowkowi na kabel na głowicy urządzenia.
- Zintegrowana osłona powietrza wylotowego zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do komory silnika.
Zakres pracy 360°
- Obrotowe przyłącze węża na głowicy zapewnia oszczędność czasu dzięki możliwości pracy bez konieczności przestawiania odkurzacza.
Zbiornik wychylnie mocowany na podwoziu
- Łatwy opróżnianie zbiornika.
Olejoodporne
- Olejoodporne koła oraz kabel zasilający.
Wytrzymałe i niezawodne
- Doskonale nadaje się do zastosowania w przemyśle obróbki metalu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|235 / 23
|Pojemność zbiornika (l)
|120
|Materiał zbiornika
|Metal
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,4
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 50
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50 ID 40
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|L
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|0,45
|Waga bez akcesoriów (kg)
|66
|Waga z akcesoriami (kg)
|68
|Waga z opakowaniem (kg)
|68,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|740 x 620 x 1180
Wyposażenie
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
