Odkurzacz przemysłowy IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
Odkurzacz IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp doskonale nadaje się do odkurzania, separacji i odzysku olejów i chłodziw zawierających cząstki stałe, takie jak wióry i opiłki metalowe.
Odkurzacz do oleju IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp to kompaktowe urządzenie przemysłowe z podwoziem przechylnym i 120-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej. Urządzenie może odkurzać zarówno duże ilości cieczy, jak i praktycznie wszystkie bezpyłowe ciała stałe (np. wióry i opiłki). Ciała stałe można łatwo oddzielić od odkurzanych cieczy dzięki opcjonalnemu koszowi na opiłki. Odkurzacz IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp jest wszechstronny dzięki zbiornikowi ze stali nierdzewnej. Z łatwością odkurza nawet substancje agresywne chemicznie. Obrotowy przyłącz węża na głowicy ssącej zapewnia, że wąż ssący nie plącze się, zwiększając tym ergonomię pracy. Aktualny poziom napełnienia jest zawsze widoczny na rurze spustowej. Autonomiczna pompa beczkowa skutecznie zwiększa szybkość drenaż odessanej cieczy. Solidna konstrukcja, w tym odporne na olej kółka samonastawne i przewód zasilający, zapewnia długi czas eksploatacji nawet w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Istnieje również możliwość podnoszenia i transportu urządzenia za pomocą wózka widłowego.
Cechy i zalety
Ergonomiczna podstawa z wychylnym mechanizmem opróżniania zbiornika.
- Manualny system bezpiecznego i bezwysiłkowego opróżniania.
- System podwozia umożliwia ergonomiczne opróżnianie zbiornika poprzez nachylenie za pomocą mechanizmu zrzutu.
- Łatwy opróżnianie zbiornika.
Wysokiej jakości zbiornik ze stali nierdzewnej
- Bardzo łatwy w czyszczeniu.
- Nadaje się do agresywnych i korozyjnych mediów.
- Przezroczysty wąż wskazuje poziom napełnienia i umożliwia usunięcie odpadów płynnych.
Automatyczna pompa łopatkowa (model Dp)
- Automatyczna pompa łopatkowa (model Dp) z regulacją przepływu pozwala na bardzo wydajne wypompowywanie cieczy na wysokość nawet 3-4 m.
- Przezroczysty wąż do sprawdzania ilości zebranych cieczy.
Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowość
- Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
- Obrotowe przyłącze węża z kolankiem obrotowym 360°.
- Opcjonalnie dostępne zabezpieczenie przed przepełnieniem, sito lub uchwyt na akcesoria.
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
- Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
- Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
- Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|235 / 23
|Pojemność zbiornika (l)
|120
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,4
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 50
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50 ID 40
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|L
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|0,45
|Waga bez akcesoriów (kg)
|72
|Waga z akcesoriami (kg)
|72
|Waga z opakowaniem (kg)
|72,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|745 x 710 x 1420
Wyposażenie
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
- Automatyczna pompa łopatkowa (model Dp)
Wideo