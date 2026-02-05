Odkurzacz do oleju IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp to kompaktowe urządzenie przemysłowe z podwoziem przechylnym i 120-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej. Urządzenie może odkurzać zarówno duże ilości cieczy, jak i praktycznie wszystkie bezpyłowe ciała stałe (np. wióry i opiłki). Ciała stałe można łatwo oddzielić od odkurzanych cieczy dzięki opcjonalnemu koszowi na opiłki. Odkurzacz IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp jest wszechstronny dzięki zbiornikowi ze stali nierdzewnej. Z łatwością odkurza nawet substancje agresywne chemicznie. Obrotowy przyłącz węża na głowicy ssącej zapewnia, że wąż ssący nie plącze się, zwiększając tym ergonomię pracy. Aktualny poziom napełnienia jest zawsze widoczny na rurze spustowej. Autonomiczna pompa beczkowa skutecznie zwiększa szybkość drenaż odessanej cieczy. Solidna konstrukcja, w tym odporne na olej kółka samonastawne i przewód zasilający, zapewnia długi czas eksploatacji nawet w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Istnieje również możliwość podnoszenia i transportu urządzenia za pomocą wózka widłowego.