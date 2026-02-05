Wydajne rozwiązanie z dwiema turbinami o znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW sprawia, że zasilany prądem zmiennym odkurzacz IVR-L 200/24-2 Tc Dp doskonale nadaje się do odkurzania dużych ilości oleju, a także chłodziw i opiłków. Trwały filtr kieszeniowy ze zgrzewanymi szwami ( filtr nadaje się do mycia) utrzymuje wysoką moc ssania odkurzacza mobilnego, a opcjonalny kosz filtrujący skutecznie oddziela płynne i stałe zasysane materiały. System opróżniania z podwoziem przechylnym umożliwia bezpieczne opróżnianie przy użyciu minimalnej siły. Do opróżniania można również użyć wózka widłowego. Ciecze spuszcza się z 200-litrowego zbiornika poprzez zwyczajne odłączenie węża spustowego ze wskaźnikiem poziomu napełnienia. Zintegrowana, bezstopniowo regulowana pompa beczkowa umożliwia znaczne przyspieszenie procesu spuszczania cieczy. Niski poziom hałasu podczas pracy jest zagwarantowany przez tłumioną jednostkę napędową i skuteczny tłumik wylotowy.