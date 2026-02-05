Odkurzacz przemysłowy IVR-L 200/24-2 Tc Dp
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 200/24-2 Tc Dp przeznaczony do odkurzania dużych ilości oleju i opiłków. Łatwy w utrzymaniu i obsłudze, o solidnej konstrukcji.
Wydajne rozwiązanie z dwiema turbinami o znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW sprawia, że zasilany prądem zmiennym odkurzacz IVR-L 200/24-2 Tc Dp doskonale nadaje się do odkurzania dużych ilości oleju, a także chłodziw i opiłków. Trwały filtr kieszeniowy ze zgrzewanymi szwami ( filtr nadaje się do mycia) utrzymuje wysoką moc ssania odkurzacza mobilnego, a opcjonalny kosz filtrujący skutecznie oddziela płynne i stałe zasysane materiały. System opróżniania z podwoziem przechylnym umożliwia bezpieczne opróżnianie przy użyciu minimalnej siły. Do opróżniania można również użyć wózka widłowego. Ciecze spuszcza się z 200-litrowego zbiornika poprzez zwyczajne odłączenie węża spustowego ze wskaźnikiem poziomu napełnienia. Zintegrowana, bezstopniowo regulowana pompa beczkowa umożliwia znaczne przyspieszenie procesu spuszczania cieczy. Niski poziom hałasu podczas pracy jest zagwarantowany przez tłumioną jednostkę napędową i skuteczny tłumik wylotowy.
Cechy i zalety
Ergonomiczna podstawa z wychylnym mechanizmem opróżniania zbiornika.Manualny system bezpiecznego i bezwysiłkowego opróżniania. System podwozia umożliwia ergonomiczne opróżnianie zbiornika poprzez nachylenie za pomocą mechanizmu zrzutu. Szybkie i wygodne opróżnianie dużych 200-litrowych zbiorników poprzez przechylanie.
Automatyczna pompa łopatkowa (model Dp)Automatyczna pompa łopatkowa (model Dp) z regulacją przepływu pozwala na bardzo wydajne wypompowywanie cieczy na wysokość nawet 3-4 m. Przezroczysty wąż do sprawdzania ilości zebranych cieczy.
Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowośćUrządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi. Obrotowe przyłącze węża z kolankiem obrotowym 360°. Opcjonalnie dostępne zabezpieczenie przed przepełnieniem, sito lub uchwyt na akcesoria.
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
- Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
- Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
- Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wyposażony w kompaktowy filtr do pyłów klasy L.
- Skutecznie zapobiega przedostawaniu się grubych cząstek do turbin ssących
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Pojemność zbiornika (l)
|200
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,4
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 50
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50 ID 40
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|L
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|0,45
|Waga bez akcesoriów (kg)
|131
|Waga z akcesoriami (kg)
|131
|Waga z opakowaniem (kg)
|131,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1485 x 760 x 1550
Wyposażenie
- Automatyczna pompa łopatkowa (model Dp)
Wideo
Zastosowania
- Do dużych ilości cieczy takich jak oleje lub chłodziwa.
- Do dużych ilości ciał stałych takich jak opiłki metalowe.