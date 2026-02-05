Odkurzacz przemysłowy IVR-L 400/24-2 Tc
Mobilny odkurzacz przemysłowy IVR-L 400/24-2 Tc do cieczy i opiłków wyposażony w 400l zbiornik. Do odkurzania dużych ilości wiórów metalowych i cieczy takich jak oleje i chłodziwa.
Głównym zadaniem mobilnego odkurzaczaIVR-L 400/24-2 Tc jest odkurzanie bardzo dużych ilości grubych wiórów i płynów w szczególności oleju i chłodziw. Dwie turbiny i trwały, nadający się do mycia filtr kieszeniowy gwarantują wysoką i stałą moc ssania bez zmiany efektywności filtracji. Dzięki znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW zasilany prądem zmiennym odkurzacz mobilny imponuje solidną, kompaktową i łatwą w konserwacji konstrukcją, która poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi zastosowaniami przemysłowymi. Wyciszona jednostka napędowa i tłumik wylotowy zapewniają niski poziom hałasu podczas pracy. Zbiornik o pojemności 400 litrów jest opróżniany przy użyciu minimalnej siły za pomocą podwozia przechylnego z mechanizmem rolkowym lub, w razie potrzeby za pomocą wózka widłowego. Ciecze można łatwo opróżniać poprzez odłączenie węża spustowego.
Cechy i zalety
Ergonomiczne podwozie przechylne z mechanizmem rolkowym.Manualny system bezpiecznego i bezwysiłkowego opróżniania. System podwozia umożliwia ergonomiczne opróżnianie zbiornika poprzez nachylenie za pomocą mechanizmu zrzutu. Szybkie i wygodne opróżnianie dużych, 400-litrowych pojemników poprzez przechylanie.
Wygodna i oszczędzająca czas opcja opróżniania za pomocą wózka widłowegoZintegrowane uchwyty dla wózków widłowych umożliwiają bezpieczne chwytanie i transport.
Optyczny wskaźnik poziomu napełnienia.Przezroczysty wąż do sprawdzania ilości zebranych cieczy. Łatwy drenaż odpadów płynnych możliwy jest również przez wąż spustowy.
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
- Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
- Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
- Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wyposażony w kompaktowy filtr do pyłów klasy L.
- Skutecznie zapobiega przedostawaniu się grubych cząstek do turbin ssących
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Pojemność zbiornika (l)
|400
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,4
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 50
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50 ID 40
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|L
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|0,45
|Waga bez akcesoriów (kg)
|180
|Waga z akcesoriami (kg)
|187,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|188,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1730 x 805 x 1390
Zastosowania
- Do dużych ilości ciał stałych, takich jak grube wióry, opiłki, piasek i ścierniwo do piaskowania.
- Do dużych ilości cieczy takich jak oleje lub chłodziwa.