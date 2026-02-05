Głównym zadaniem mobilnego odkurzaczaIVR-L 400/24-2 Tc jest odkurzanie bardzo dużych ilości grubych wiórów i płynów w szczególności oleju i chłodziw. Dwie turbiny i trwały, nadający się do mycia filtr kieszeniowy gwarantują wysoką i stałą moc ssania bez zmiany efektywności filtracji. Dzięki znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW zasilany prądem zmiennym odkurzacz mobilny imponuje solidną, kompaktową i łatwą w konserwacji konstrukcją, która poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi zastosowaniami przemysłowymi. Wyciszona jednostka napędowa i tłumik wylotowy zapewniają niski poziom hałasu podczas pracy. Zbiornik o pojemności 400 litrów jest opróżniany przy użyciu minimalnej siły za pomocą podwozia przechylnego z mechanizmem rolkowym lub, w razie potrzeby za pomocą wózka widłowego. Ciecze można łatwo opróżniać poprzez odłączenie węża spustowego.