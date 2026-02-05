Odkurzacz przemysłowy IVR-L 400/24-2 Tc

Mobilny odkurzacz przemysłowy IVR-L 400/24-2 Tc do cieczy i opiłków wyposażony w 400l zbiornik. Do odkurzania dużych ilości wiórów metalowych i cieczy takich jak oleje i chłodziwa.

Głównym zadaniem mobilnego odkurzaczaIVR-L 400/24-2 Tc jest odkurzanie bardzo dużych ilości grubych wiórów i płynów w szczególności oleju i chłodziw. Dwie turbiny i trwały, nadający się do mycia filtr kieszeniowy gwarantują wysoką i stałą moc ssania bez zmiany efektywności filtracji. Dzięki znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW zasilany prądem zmiennym odkurzacz mobilny imponuje solidną, kompaktową i łatwą w konserwacji konstrukcją, która poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi zastosowaniami przemysłowymi. Wyciszona jednostka napędowa i tłumik wylotowy zapewniają niski poziom hałasu podczas pracy. Zbiornik o pojemności 400 litrów jest opróżniany przy użyciu minimalnej siły za pomocą podwozia przechylnego z mechanizmem rolkowym lub, w razie potrzeby za pomocą wózka widłowego. Ciecze można łatwo opróżniać poprzez odłączenie węża spustowego.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 400/24-2 Tc: Ergonomiczne podwozie przechylne z mechanizmem rolkowym.
Manualny system bezpiecznego i bezwysiłkowego opróżniania. System podwozia umożliwia ergonomiczne opróżnianie zbiornika poprzez nachylenie za pomocą mechanizmu zrzutu. Szybkie i wygodne opróżnianie dużych, 400-litrowych pojemników poprzez przechylanie.
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 400/24-2 Tc: Wygodna i oszczędzająca czas opcja opróżniania za pomocą wózka widłowego
Zintegrowane uchwyty dla wózków widłowych umożliwiają bezpieczne chwytanie i transport.
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 400/24-2 Tc: Optyczny wskaźnik poziomu napełnienia.
Przezroczysty wąż do sprawdzania ilości zebranych cieczy. Łatwy drenaż odpadów płynnych możliwy jest również przez wąż spustowy.
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
  • Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
  • Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
  • Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wyposażony w kompaktowy filtr do pyłów klasy L.
  • Skutecznie zapobiega przedostawaniu się grubych cząstek do turbin ssących
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 148 / 532
Podciśnienie (mbar/kPa) 230 / 23
Pojemność zbiornika (l) 400
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,4
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 50
Średnica standardowych akcesoriów ID 50 ID 40
Klasa filtracyjna filtra głównego L
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 0,45
Waga bez akcesoriów (kg) 180
Waga z akcesoriami (kg) 187,2
Waga z opakowaniem (kg) 188,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1730 x 805 x 1390
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 400/24-2 Tc
Zastosowania
  • Do dużych ilości ciał stałych, takich jak grube wióry, opiłki, piasek i ścierniwo do piaskowania.
  • Do dużych ilości cieczy takich jak oleje lub chłodziwa.
Akcesoria