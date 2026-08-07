Odkurzacz przemysłowy IVR-L 65/24-2 set
Doskonały do przemysłu metalowego: zestaw kompaktowego odkurzacza przemysłowego IVR-L 65/24-2 nadaje się do odkurzania i oddzielania cieczy i ciał stałych, takich jak wióry.
Wyposażony w dwa wyjątkowo ciche silniki dmuchawy zapewniające wyjątkową moc ssania i niski poziom hałasu podczas pracy odkurzacz przemysłowy IVR-L 65/24-2 zapewnia imponującą wydajność podczas odkurzania i oddzielania niewielkich ilości cieczy i ciał stałych, takich jak oleje, emulsje chłodziwa lub gruboziarniste wióry ścierne. Oznacza to, że odkurzacz IVR-L 65/24-2 można używać w szerokim zakresie zastosowań, ale szczególnie dobrze nadaje się do użytku w przemyśle metalowym. Kompaktowa, zajmująca niewiele miejsca konstrukcja i wytrzymała obudowa ułatwiają transport odkurzacza przemysłowego w różne miejsca pracy. Standardowa ssawka, 3-metrowy wąż PU, uchwyt DN 50 i 20-litrowy kosz filtracyjny wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej (V2A) są standardowo dołączone do zestawu. Głowica napędowa jest częściowo wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu.
Cechy i zalety
W zestawie kosz filtrującyUmożliwia łatwe usuwanie odessanych ciał stałych. Umożliwia odzyskiwanie zassanych cieczy. Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowośćUrządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi. Obrotowe przyłącze węża z kolankiem obrotowym 360°.
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatoraZapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb. Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Pojemność zbiornika (l)
|65
|Materiał zbiornika
|Stal
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,4
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 50
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|L
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|0,25
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|68
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Waga bez akcesoriów (kg)
|46
|Waga z akcesoriami (kg)
|46,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|47,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|718 x 526 x 1251
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr powierzchniowy
- Wyposażenie objęte dostawą: tak
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Zastosowania
- Do małych ilości grubych i ostrych opiłków
- Do małych ilości cieczy, takich jak oleje lub emulsje chłodzące