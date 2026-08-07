Odkurzacz przemysłowy IVR-L 65/24-2 set

Doskonały do przemysłu metalowego: zestaw kompaktowego odkurzacza przemysłowego IVR-L 65/24-2 nadaje się do odkurzania i oddzielania cieczy i ciał stałych, takich jak wióry.

Wyposażony w dwa wyjątkowo ciche silniki dmuchawy zapewniające wyjątkową moc ssania i niski poziom hałasu podczas pracy odkurzacz przemysłowy IVR-L 65/24-2 zapewnia imponującą wydajność podczas odkurzania i oddzielania niewielkich ilości cieczy i ciał stałych, takich jak oleje, emulsje chłodziwa lub gruboziarniste wióry ścierne. Oznacza to, że odkurzacz IVR-L 65/24-2 można używać w szerokim zakresie zastosowań, ale szczególnie dobrze nadaje się do użytku w przemyśle metalowym. Kompaktowa, zajmująca niewiele miejsca konstrukcja i wytrzymała obudowa ułatwiają transport odkurzacza przemysłowego w różne miejsca pracy. Standardowa ssawka, 3-metrowy wąż PU, uchwyt DN 50 i 20-litrowy kosz filtracyjny wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej (V2A) są standardowo dołączone do zestawu. Głowica napędowa jest częściowo wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 65/24-2 set: W zestawie kosz filtrujący
W zestawie kosz filtrujący
Umożliwia łatwe usuwanie odessanych ciał stałych. Umożliwia odzyskiwanie zassanych cieczy. Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 65/24-2 set: Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowość
Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowość
Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi. Obrotowe przyłącze węża z kolankiem obrotowym 360°.
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 65/24-2 set: Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb. Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 144 / 520
Podciśnienie (mbar/kPa) 235 / 23,5
Pojemność zbiornika (l) 65
Materiał zbiornika Stal
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,4
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 50
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Klasa filtracyjna filtra głównego L
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 0,25
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 68
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Waga bez akcesoriów (kg) 46
Waga z akcesoriami (kg) 46,5
Waga z opakowaniem (kg) 47,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 718 x 526 x 1251

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr powierzchniowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: tak
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 65/24-2 set
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 65/24-2 set

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Zastosowania
  • Do małych ilości grubych i ostrych opiłków
  • Do małych ilości cieczy, takich jak oleje lub emulsje chłodzące
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