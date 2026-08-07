Wyposażony w dwa wyjątkowo ciche silniki dmuchawy zapewniające wyjątkową moc ssania i niski poziom hałasu podczas pracy odkurzacz przemysłowy IVR-L 65/24-2 zapewnia imponującą wydajność podczas odkurzania i oddzielania niewielkich ilości cieczy i ciał stałych, takich jak oleje, emulsje chłodziwa lub gruboziarniste wióry ścierne. Oznacza to, że odkurzacz IVR-L 65/24-2 można używać w szerokim zakresie zastosowań, ale szczególnie dobrze nadaje się do użytku w przemyśle metalowym. Kompaktowa, zajmująca niewiele miejsca konstrukcja i wytrzymała obudowa ułatwiają transport odkurzacza przemysłowego w różne miejsca pracy. Standardowa ssawka, 3-metrowy wąż PU, uchwyt DN 50 i 20-litrowy kosz filtracyjny wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej (V2A) są standardowo dołączone do zestawu. Głowica napędowa jest częściowo wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu.