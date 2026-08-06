Odkurzacz przemysłowy IVR-L 65/24-2 Tc

Wytrzymały odkurzacz do cieczy i wiórów IVR-L 65/24-2 Tc do pracy z prądem zmiennym. Nadaje się m.in. do odkurzania średnich ilości oleju i wiórów metalowych.

Trwały, nadający się do mycia filtr kieszeniowy i wydajne rozwiązanie dwuturbinowe o znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW to najważniejsze zalety mobilnego odkurzacza do cieczy i wiórów IVR-L 65/24-2 Tc. Razem gwarantują one ciągłą pracę i wysoką moc ssania bez zmniejszania wydajności filtra. Dzięki temu urządzenie idealnie nadaje się do odkurzania średnich ilości różnych materiałów, takich jak wióry metalowe, olej lub emulsje chłodzące. Opcjonalny kosz z sitkiem zapewnia skuteczne oddzielanie ciał stałych od ciekłych. Ciecze można usuwać oddzielnie, odłączając po prostu wąż spustowy od 65-litrowego zbiornika. Natomiast system opróżniania z podwoziem przechylnym służy do opróżniania pojemnika przy minimalnym wysiłku poprzez przechylenie go za pomocą mechanizmu rolkowego. Zasilany prądem zmiennym odkurzacz o bardzo solidnej i łatwej w konserwacji konstrukcji spełnia kluczowe wymagania w trudnych zastosowaniach przemysłowych. Tłumiona jednostka napędowa i tłumik wylotowy zapewniają również niski poziom hałasu podczas pracy. Głowica napędowa jest częściowo wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu.

Cechy i zalety
Ergonomiczna podstawa z wychylnym mechanizmem opróżniania zbiornika.
  • Manualny system bezpiecznego i bezwysiłkowego opróżniania.
  • System podwozia umożliwia ergonomiczne opróżnianie zbiornika poprzez nachylenie za pomocą mechanizmu zrzutu.
  • Łatwy opróżnianie zbiornika.
Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowość
  • Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
  • Obrotowe przyłącze węża z kolankiem obrotowym 360°.
  • Opcjonalnie dostępne zabezpieczenie przed przepełnieniem, sito lub uchwyt na akcesoria.
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
  • Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
  • Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
  • Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wyposażony w kompaktowy filtr do pyłów klasy L.
  • Skutecznie zapobiega przedostawaniu się grubych cząstek do turbin ssących
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 144 / 520
Podciśnienie (mbar/kPa) 235 / 23,5
Pojemność zbiornika (l) 65
Materiał zbiornika Stal
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,4
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 50
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Klasa filtracyjna filtra głównego L
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 0,25
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 68
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Waga bez akcesoriów (kg) 42,6
Waga z akcesoriami (kg) 43,1
Waga z opakowaniem (kg) 43,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 737 x 532 x 1326

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr powierzchniowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 65/24-2 Tc
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 65/24-2 Tc

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Zastosowania
  • Przeznaczony do średnich ilości grubych i ostrych opiłków i wiórów.
  • Do średnich ilości cieczy, takich jak oleje lub chłodziwa.
Akcesoria