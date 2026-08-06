Odkurzacz przemysłowy IVR-L 65/24-2 Tc
Wytrzymały odkurzacz do cieczy i wiórów IVR-L 65/24-2 Tc do pracy z prądem zmiennym. Nadaje się m.in. do odkurzania średnich ilości oleju i wiórów metalowych.
Trwały, nadający się do mycia filtr kieszeniowy i wydajne rozwiązanie dwuturbinowe o znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW to najważniejsze zalety mobilnego odkurzacza do cieczy i wiórów IVR-L 65/24-2 Tc. Razem gwarantują one ciągłą pracę i wysoką moc ssania bez zmniejszania wydajności filtra. Dzięki temu urządzenie idealnie nadaje się do odkurzania średnich ilości różnych materiałów, takich jak wióry metalowe, olej lub emulsje chłodzące. Opcjonalny kosz z sitkiem zapewnia skuteczne oddzielanie ciał stałych od ciekłych. Ciecze można usuwać oddzielnie, odłączając po prostu wąż spustowy od 65-litrowego zbiornika. Natomiast system opróżniania z podwoziem przechylnym służy do opróżniania pojemnika przy minimalnym wysiłku poprzez przechylenie go za pomocą mechanizmu rolkowego. Zasilany prądem zmiennym odkurzacz o bardzo solidnej i łatwej w konserwacji konstrukcji spełnia kluczowe wymagania w trudnych zastosowaniach przemysłowych. Tłumiona jednostka napędowa i tłumik wylotowy zapewniają również niski poziom hałasu podczas pracy. Głowica napędowa jest częściowo wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu.
Cechy i zalety
Ergonomiczna podstawa z wychylnym mechanizmem opróżniania zbiornika.
- Manualny system bezpiecznego i bezwysiłkowego opróżniania.
- System podwozia umożliwia ergonomiczne opróżnianie zbiornika poprzez nachylenie za pomocą mechanizmu zrzutu.
- Łatwy opróżnianie zbiornika.
Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowość
- Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
- Obrotowe przyłącze węża z kolankiem obrotowym 360°.
- Opcjonalnie dostępne zabezpieczenie przed przepełnieniem, sito lub uchwyt na akcesoria.
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
- Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
- Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
- Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wyposażony w kompaktowy filtr do pyłów klasy L.
- Skutecznie zapobiega przedostawaniu się grubych cząstek do turbin ssących
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Pojemność zbiornika (l)
|65
|Materiał zbiornika
|Stal
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,4
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 50
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|L
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|0,25
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|68
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Waga bez akcesoriów (kg)
|42,6
|Waga z akcesoriami (kg)
|43,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|43,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|737 x 532 x 1326
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr powierzchniowy
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo
Zastosowania
- Przeznaczony do średnich ilości grubych i ostrych opiłków i wiórów.
- Do średnich ilości cieczy, takich jak oleje lub chłodziwa.