Trwały, nadający się do mycia filtr kieszeniowy i wydajne rozwiązanie dwuturbinowe o znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW to najważniejsze zalety mobilnego odkurzacza do cieczy i wiórów IVR-L 65/24-2 Tc. Razem gwarantują one ciągłą pracę i wysoką moc ssania bez zmniejszania wydajności filtra. Dzięki temu urządzenie idealnie nadaje się do odkurzania średnich ilości różnych materiałów, takich jak wióry metalowe, olej lub emulsje chłodzące. Opcjonalny kosz z sitkiem zapewnia skuteczne oddzielanie ciał stałych od ciekłych. Ciecze można usuwać oddzielnie, odłączając po prostu wąż spustowy od 65-litrowego zbiornika. Natomiast system opróżniania z podwoziem przechylnym służy do opróżniania pojemnika przy minimalnym wysiłku poprzez przechylenie go za pomocą mechanizmu rolkowego. Zasilany prądem zmiennym odkurzacz o bardzo solidnej i łatwej w konserwacji konstrukcji spełnia kluczowe wymagania w trudnych zastosowaniach przemysłowych. Tłumiona jednostka napędowa i tłumik wylotowy zapewniają również niski poziom hałasu podczas pracy. Głowica napędowa jest częściowo wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu.