Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H
Przemysłowy odkurzacz klasy średniej IVM 60/36-3 H został wyposażony w trzy silniki, jest łatwy w transportowaniu i świetnie sprawdza się w zbieraniu drobnych i zgrubnych zanieczyszczań. Urządzenie posiada filtr gwieździsty o klasie filtracji M oraz filtr kartridżowy o klasie filtracji H.
Trwały, niezawodny, kompaktowy oraz łatwy w transportowaniu: Średniej klasy odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H posiada 3 silniki oraz niezawodnie usuwa małe i duże ciała stałe w przemyśle. Niezawodne urządzenie działa jednofazowo, a każdym z trzech silników można sterować w niezależny sposób. Duży filtr gwiaździsty o klasie filtracji M można łatwo, wygodnie i niezawodnie wyczyścić za pomocą oczyszczacza filtra. Urządzenie posiada certyfikację do filtracji o klasie H. Czyszczenie filtra wydłuża jego żywotność, ograniczając konieczność konserwacji. Korpus urządzenia oraz zbiornik zanieczyszczeń zostały wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, natomiast obudowa z odpornej stali. Urządzenia posiada także duże koła ułatwiające transportowanie. Urządzenie posiada certyfikację do usuwania pyłów klasy H.
Cechy i zalety
Klasa pyłów HKompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu H. Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyśćCzyszczenie filtra w jednym kroku podczas pracy. Odpylanie z niskim zużyciem dzięki odwróceniu kierunku przepływu powietrza.
3 turbiny zapewniające wysokie parametry pracyPotężne urządzenie o najwyższej możliwej wydajności czyszczenia w jednofazowej sieci energetycznej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|122 / 440
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|204 / 20,4
|Pojemność zbiornika (l)
|60
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|3,6
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|79
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|2
|Klasa pyłu filtra wtórnego
|H
|Powierzchnia filtrowania dla filtra wtórnego (m²)
|3,5
|Waga bez akcesoriów (kg)
|78
|Waga z opakowaniem (kg)
|78,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Wyposażenie
- Filtr główny: Filtr gwiaździsty
- Drugi filtr: Filtr kartridżowy
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo
Zastosowania
- Do usuwania niebezpiecznych pyłów