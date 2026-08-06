Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H

Przemysłowy odkurzacz klasy średniej IVM 60/36-3 H został wyposażony w trzy silniki, jest łatwy w transportowaniu i świetnie sprawdza się w zbieraniu drobnych i zgrubnych zanieczyszczań. Urządzenie posiada filtr gwieździsty o klasie filtracji M oraz filtr kartridżowy o klasie filtracji H.

Trwały, niezawodny, kompaktowy oraz łatwy w transportowaniu: Średniej klasy odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H posiada 3 silniki oraz niezawodnie usuwa małe i duże ciała stałe w przemyśle. Niezawodne urządzenie działa jednofazowo, a każdym z trzech silników można sterować w niezależny sposób. Duży filtr gwiaździsty o klasie filtracji M można łatwo, wygodnie i niezawodnie wyczyścić za pomocą oczyszczacza filtra. Urządzenie posiada certyfikację do filtracji o klasie H. Czyszczenie filtra wydłuża jego żywotność, ograniczając konieczność konserwacji. Korpus urządzenia oraz zbiornik zanieczyszczeń zostały wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, natomiast obudowa z odpornej stali. Urządzenia posiada także duże koła ułatwiające transportowanie. Urządzenie posiada certyfikację do usuwania pyłów klasy H.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H: Klasa pyłów H
Klasa pyłów H
Kompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu H. Do bezpiecznego zbierania ciał stałych i pyłów do klasy pyłu H.
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H: Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyść
Ręczne czyszczenie filtra metodą pociągnij-i-wyczyść
Czyszczenie filtra w jednym kroku podczas pracy. Odpylanie z niskim zużyciem dzięki odwróceniu kierunku przepływu powietrza.
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H: 3 turbiny zapewniające wysokie parametry pracy
3 turbiny zapewniające wysokie parametry pracy
Potężne urządzenie o najwyższej możliwej wydajności czyszczenia w jednofazowej sieci energetycznej.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 122 / 440
Podciśnienie (mbar/kPa) 204 / 20,4
Pojemność zbiornika (l) 60
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 3,6
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 79
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 2
Klasa pyłu filtra wtórnego H
Powierzchnia filtrowania dla filtra wtórnego (m²) 3,5
Waga bez akcesoriów (kg) 78
Waga z opakowaniem (kg) 78,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1020 x 680 x 1670

Wyposażenie

  • Filtr główny: Filtr gwiaździsty
  • Drugi filtr: Filtr kartridżowy
  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H
Odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H

Wideo

Zastosowania
  • Do usuwania niebezpiecznych pyłów
Akcesoria