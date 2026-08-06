Trwały, niezawodny, kompaktowy oraz łatwy w transportowaniu: Średniej klasy odkurzacz przemysłowy IVM 60/36-3 H posiada 3 silniki oraz niezawodnie usuwa małe i duże ciała stałe w przemyśle. Niezawodne urządzenie działa jednofazowo, a każdym z trzech silników można sterować w niezależny sposób. Duży filtr gwiaździsty o klasie filtracji M można łatwo, wygodnie i niezawodnie wyczyścić za pomocą oczyszczacza filtra. Urządzenie posiada certyfikację do filtracji o klasie H. Czyszczenie filtra wydłuża jego żywotność, ograniczając konieczność konserwacji. Korpus urządzenia oraz zbiornik zanieczyszczeń zostały wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, natomiast obudowa z odpornej stali. Urządzenia posiada także duże koła ułatwiające transportowanie. Urządzenie posiada certyfikację do usuwania pyłów klasy H.