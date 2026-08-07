Odkurzacz przemysłowy IVS 100/40

Linia IVS 100 wyróżnia się wysoką wydajnością i elastycznością w użyciu. Sprawdzone komponenty, duża powierzchnia filtracyjna, innowacyjne ręczne oczyszczanie filtra zapewniają długą żywotność bez nieprzewidzianych przestojów.

Odkurzacze IVS 100 mogą być użyte jako jednostki mobilne z wężem ssącym o długości do 30 m lub jako jednostki stacjonarne pracujące w systemie 24/7 bezpośrednio zintegrowane z procesem produkcyjnym.

Cechy i zalety
Łatwa i przyjazna użytkownikowi obsługa
  • Hak na przewód zasilający i miejsce na akcesoria.
  • Zintegrowany hak na przewód zasilający.
  • Haki na obudowie można przymocować z pomocą systemu "clip".
Przyjazny użytkownikowi mechanizm opuszczania zbiornika
  • Łatwe i szybkie opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia.
  • Zbiornik z dźwignią do manewrowania, która ułatwia jego przemieszczanie.
  • Duże koła zapewniają maksymalną mobilność odkurzacza, także na nierównych nawierzchniach.
Dźwignia systemu mechanicznego oczyszczania filtra
  • Dźwignia do ręcznego oczyszczania filtra zamontowana na wysokości zapewniającej jej wygodną obsługę.
  • Zawsze takie same, wysokie parametry odkurzania.
  • Wysoka wytrzymałość filtra dzięki częstemu oczyszczaniu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 380 - 480
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 135 / 485
Podciśnienie (mbar/kPa) 150 / 15
Pojemność zbiornika (l) 100
Znamionowa moc wejściowa (kW) 4,8
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 70 ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 75
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 2,2
Waga bez akcesoriów (kg) 145
Waga z opakowaniem (kg) 146,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1202 x 771 x 1470

Wyposażenie

  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVS 100/40
Odkurzacz przemysłowy IVS 100/40
Odkurzacz przemysłowy IVS 100/40
Odkurzacz przemysłowy IVS 100/40
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