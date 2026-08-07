Odkurzacz przemysłowy IVS 100/40
Linia IVS 100 wyróżnia się wysoką wydajnością i elastycznością w użyciu. Sprawdzone komponenty, duża powierzchnia filtracyjna, innowacyjne ręczne oczyszczanie filtra zapewniają długą żywotność bez nieprzewidzianych przestojów.
Odkurzacze IVS 100 mogą być użyte jako jednostki mobilne z wężem ssącym o długości do 30 m lub jako jednostki stacjonarne pracujące w systemie 24/7 bezpośrednio zintegrowane z procesem produkcyjnym.
Cechy i zalety
Łatwa i przyjazna użytkownikowi obsługa
- Hak na przewód zasilający i miejsce na akcesoria.
- Zintegrowany hak na przewód zasilający.
- Haki na obudowie można przymocować z pomocą systemu "clip".
Przyjazny użytkownikowi mechanizm opuszczania zbiornika
- Łatwe i szybkie opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia.
- Zbiornik z dźwignią do manewrowania, która ułatwia jego przemieszczanie.
- Duże koła zapewniają maksymalną mobilność odkurzacza, także na nierównych nawierzchniach.
Dźwignia systemu mechanicznego oczyszczania filtra
- Dźwignia do ręcznego oczyszczania filtra zamontowana na wysokości zapewniającej jej wygodną obsługę.
- Zawsze takie same, wysokie parametry odkurzania.
- Wysoka wytrzymałość filtra dzięki częstemu oczyszczaniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|380 - 480
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|135 / 485
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|150 / 15
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|4,8
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 70 ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|75
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|2,2
|Waga bez akcesoriów (kg)
|145
|Waga z opakowaniem (kg)
|146,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Wyposażenie
- Wyposażenie objęte dostawą: nie