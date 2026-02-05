Odkurzacz przemysłowy IVS 100/40 M

Linia IVS 100 wyróżnia się wysoką wydajnością i elastycznością w użyciu. Sprawdzone komponenty, duża powierzchnia filtracyjna, innowacyjne ręczne oczyszczanie filtra zapewniają długą żywotność bez nieprzewidzianych przestojów.

Odkurzacz może być używany jako jednostka mobilna z wężem ssącym o długości do 30 m lub jako jednostka stacjonarna pracująca w systemie 24/7 bezpośrednio zintegrowana z procesem produkcyjnym. Funkcja soft start w połączeniu z bardzo energooszczędną turbiną IE2 redukują prąd startowy i minimalizują koszty energii.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVS 100/40 M: Klasa pyłów M
Kompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.
Odkurzacz przemysłowy IVS 100/40 M: Turbina boczno-kanałowa
Moc 4 kW i łagodny rozruch do odkurzania dużych ilości pyłu i ciał stałych. Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin. Nadaje się do pracy wielozmianowej i/lub z wieloma punktami ssania.
Odkurzacz przemysłowy IVS 100/40 M: Ręczne czyszczenie filtra IVS
Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni. Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne. Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w bardzo duży filtr gwiazdowy
  • Dzięki specjalnej powłoce nadaje się również do pyłów oleistych i klejących.
  • Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 138 / 500
Podciśnienie (mbar/kPa) 175 / 17,5
Pojemność zbiornika (l) 100
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 4,2
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 70
Średnica standardowych akcesoriów ID 70 ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 75
Klasa filtracyjna filtra głównego M
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 2,2
Waga bez akcesoriów (kg) 142
Waga z opakowaniem (kg) 148,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1202 x 686 x 1465

Wyposażenie

  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
