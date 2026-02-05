Odkurzacz przemysłowy IVS 100/75 M
Linia IVS 100 wyróżnia się wysoką wydajnością i elastycznością w użyciu. Sprawdzone komponenty, duża powierzchnia filtracyjna, innowacyjne ręczne oczyszczanie filtra zapewniają długą żywotność bez nieprzewidzianych przestojów.
Odkurzacz może być używany jako jednostka mobilna z wężem ssącym o długości do 30 m lub jako jednostka stacjonarna pracująca w systemie 24/7 bezpośrednio zintegrowana z procesem produkcyjnym. Funkcja soft start w połączeniu z bardzo energooszczędną turbiną IE2 redukują prąd startowy i minimalizują koszty energii.
Cechy i zalety
Klasa pyłów MKompletne urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.
Turbina boczno-kanałowaMoc 7,5 kW i łagodny rozruch do dużych ilości pyłu i ciał stałych. Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin. Nadaje się do pracy wielozmianowej i/lub z wieloma punktami ssania.
Ręczne czyszczenie filtra IVSŁatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni. Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne. Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.
Wyposażony w duży filtr gwiazdkowy
- Dzięki specjalnej powłoce nadaje się również do pyłów oleistych i klejących.
- Nadaje się również do dużych ilości pyłu.
- Duże koła zapewniają maksymalną mobilność odkurzacza, także na nierównych nawierzchniach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|290 / 29
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|7,5
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 70
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 70 ID 50
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|M
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|2,2
|Waga bez akcesoriów (kg)
|165
|Waga z opakowaniem (kg)
|165,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Wyposażenie
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
