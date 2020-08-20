Odkurzanie granulatu i pozostałości odlewów
Niebezpieczne drobno i gruboziarniste drobinki powstają w procesie produkcji oraz przetwarzania gumy, jak również plastiku. Te substancje w dużych ilościach mogą występować podczas transportu lub prac konserwacyjnych.
Zastosowanie:
- Czyszczenie maszyn i stanowisk pracy, zwłaszcza odkurzanie plastikowego granulatu, odłamków oraz pyłu
- Odkurzanie pyłu powstającego w procesach produkcji np.: w czasie dozowania granulatu
Wyzwanie:
- Szkodliwy i niebezpieczny dla środowiska pył
- Wybuchowy pył
- Zapobieganie zakażeniu produktów
Rezultat:
- Czystość podczas procesów produkcyjnych i zminimalizowane ryzyko przestojów
- Zapewnienie bezpieczeństwa w pracy oraz wydajności
- Niezawodne zasysanie wybuchowego pyłu przez urządzenia z certyfikatem ATEX