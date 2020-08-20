Odkurzanie granulatu i pozostałości odlewów

Niebezpieczne drobno i gruboziarniste drobinki powstają w procesie produkcji oraz przetwarzania gumy, jak również plastiku. Te substancje w dużych ilościach mogą występować podczas transportu lub prac konserwacyjnych.

IVS 100/55 M

Zastosowanie:

  • Czyszczenie maszyn i stanowisk pracy, zwłaszcza odkurzanie plastikowego granulatu, odłamków oraz pyłu
  • Odkurzanie pyłu powstającego w procesach produkcji np.: w czasie dozowania granulatu

Wyzwanie:

  • Szkodliwy i niebezpieczny dla środowiska pył
  • Wybuchowy pył
  • Zapobieganie zakażeniu produktów

Rezultat:

  • Czystość podczas procesów produkcyjnych i zminimalizowane ryzyko przestojów
  • Zapewnienie bezpieczeństwa w pracy oraz wydajności
  • Niezawodne zasysanie wybuchowego pyłu przez urządzenia z certyfikatem ATEX

Rekomendowane urządzenia:

Odkurzacze przemysłowe do pyłów

 

Odkurzacze przemysłowe do pyłów niebezpiecznych

Odpylacze

Odpylacze do pyłów niebezpiecznych