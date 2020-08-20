Produkowanie tekstyliów bez wytwarzania resztek lub osadów

Odkurzanie pozostałości z produkcji w przemyśle tekstylnym ma swoje specyficzne wymagania. Odkurzane włókna i resztki zlepiają się przez co mogą zapychać filtry, węże oraz rurociągi. Nasze spersonalizowane rozwiązania zapewniają bezproblemowe procesy produkcyjne.