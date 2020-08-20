Produkowanie tekstyliów bez wytwarzania resztek lub osadów

Odkurzanie pozostałości z produkcji w przemyśle tekstylnym ma swoje specyficzne wymagania. Odkurzane włókna i resztki zlepiają się przez co mogą zapychać filtry, węże oraz rurociągi. Nasze spersonalizowane rozwiązania zapewniają bezproblemowe procesy produkcyjne.

Textil_Industrie

Zastosowanie:

  • Odkurzanie resztek oraz włókien w każdym rozmiarze i ilości

Wyzwanie:

  • Włókna tkanin osiadają na filtrze i zapychają go
  • Włókna tkanin mogą zlepiać się w wężach i rurociągach oraz je zapychać

Rezultat:

  • Czystość podczas procesów produkcyjnych i zminimalizowane ryzyko przestojów
  • Utrzymana wysoka moc zasysania
  • Trwałe, rzetelne, kompaktowe i ekonomiczne rozwiązania

Rekomendowane urządzenia:

Odkurzacze przemysłowe do pyłów

 

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