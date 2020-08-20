Produkowanie tekstyliów bez wytwarzania resztek lub osadów
Odkurzanie pozostałości z produkcji w przemyśle tekstylnym ma swoje specyficzne wymagania. Odkurzane włókna i resztki zlepiają się przez co mogą zapychać filtry, węże oraz rurociągi. Nasze spersonalizowane rozwiązania zapewniają bezproblemowe procesy produkcyjne.
Zastosowanie:
- Odkurzanie resztek oraz włókien w każdym rozmiarze i ilości
Wyzwanie:
- Włókna tkanin osiadają na filtrze i zapychają go
- Włókna tkanin mogą zlepiać się w wężach i rurociągach oraz je zapychać
Rezultat:
- Czystość podczas procesów produkcyjnych i zminimalizowane ryzyko przestojów
- Utrzymana wysoka moc zasysania
- Trwałe, rzetelne, kompaktowe i ekonomiczne rozwiązania