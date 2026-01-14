Kärcher x Plasticon: razem dla czystej produkcji
Współczesne firmy produkcyjne w swojej codziennej pracy stają przed wieloma wyzwaniami, które
pojawiają się na każdym etapie ścieżki produktu. Szczególnie wrażliwym miejscem jest jednak hala produkcyjna - serce firmy. Tutaj wszystko musi działać bezbłędnie, a każdy fałszywy ruch może mieć wpływ na efekt finalny. Firma Plasticon doskonale zdaje sobie z tego sprawę - dlatego gdy na ich hali produkcyjnej pojawiło się nowe wyzwanie, zwrócili się do Kärcher z prośbą o dostarczenie odpowiedniego rozwiązania. Zaproponowaliśmy odpylacze przemysłowe ID 130/22 Z22. O tym, jak przebiegała nasza współpraca opowiadamy w niniejszym artykule.
Profil klienta: Plasticon Composites
Plasticon to firma z ponad 50-letnim doświadczeniem w branży inżynierii tworzyw sztucznych, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych rozwiązań z laminatów poliestrowo-szklanych (TWS) oraz dual-laminatów. Firma, reprezentowana na naszym rynku przez spółkę Plasticon Poland S.A., dostarcza najwyższej jakości zbiorniki magazynowe i procesowe, systemy rurociągowe oraz specjalistyczną aparaturę. Z taką ofertą trafia do najbardziej wymagających sektorów przemysłu, w tym branży chemicznej, energetycznej oraz gospodarki wodno-ściekowej. Dzięki unikalnym właściwościom swoich produktów, tj. całkowita odporność na korozję, lekkość i wytrzymałość, Plasticon skutecznie zastępuje tradycyjne technologie stalowe, tym samym oferując dostosowane do klientów rozwiązania: od małych elementów po wielkogabarytowe konstrukcje dla przemysłu.
Wysoki poziom zapylenia: wyzwanie dla jakości i bezpieczeństwa produkcji
Wysoki poziom zapylenia na hali produkcyjnej stanowił dla Plasticon realne wyzwanie. „Aby poprawić komfort i bezpieczeństwo szukaliśmy odpowiedniego rozwiązania” - wyjaśnia Marcin Pilarski, kierownik ds. utrzymania ruchu. Problem z zapyleniem wpływał bowiem nie tylko na warunki pracy, ale również na kluczowe aspekty bezpieczeństwa i jakość produkcji. Dlatego, w poszukiwaniu solidnego i trwałego rozwiązania, firma Plasticon zwróciła się z zapytaniem do Kärcher Polska.
Od zapytania do propozycji: Kärcher wkracza do akcji
Jak się zaczęło? Ścisłą współpracę zapoczątkowało otrzymanie zapytania ofertowego w marcu 2023 roku. Priorytetem Kärcher było natychmiastowe przeprowadzenie wizji lokalnej. Taka indywidualna diagnoza problemu jest w wielu przypadkach kluczowa - pozwala na precyzyjny dobór rozwiązań, które są „szyte na miarę” pod kątem specyfiki klienta. Nasi handlowcy w celu zapewnienia najwyższej jakości usług zawsze dogłębnie poznają strukturę i sposób działania zakładu produkcyjnego, co jest niezbędne do zaproponowania najlepszego rozwiązania.
Arkadiusz Pitroń, specjalista ds. rozwoju sprzedaży Kärcher już w kwietniu 2024 odwiedził siedzibę Plasticon w Toruniu, aby dokładnie zapoznać się ze specyfiką stojącego przed Kärcher wyzwania. Zaproponował konkretne rozwiązanie, czyli odpylacz Kärcher ID 130/22 Z22. Jak wyjaśnia Pitroń, urządzenie charakteryzuje się przepływem powietrza na poziomie 1300 metrów sześciennych na godzinę. „Taki wydatek zapewnia usunięcie pyłów zawieszonych w powietrzu na stanowisku pracy operatora” - podsumowuje.
Aby sprawdzić urządzenie w codziennej pracy Plasticon najpierw otrzymał możliwość miesięcznego testowania jednego odpylacza - i to był strzał w dziesiątkę! W 2024 roku doszło do finalizacji transakcji - firma początkowo wzięła 5 odpylaczy ID 130/22 Z22 z ramieniem ssącym, a rok później dokupiła pozostałe 5 sztuk. Finalnie do Plasticon trafiło aż 10 odpylaczy przemysłowych firmy Kärcher.
Jak zdobyć finanse na rozwiązanie problemu?
Tak duża inwestycja nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie dodatkowe wsparcie. Plasticon na potrzeby poprawienia jakości powietrza na stanowiskach pracy uzyskał dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dzięki czemu mógł sfinalizować transakcję i zamontować odpylacze w hali produkcyjnej. Korzystanie z dofinansowań rządowych to doskonałe rozwiązanie w przypadku dużych inwestycji, a w Polsce można się o nie zwracać do różnych podmiotów państwowych.
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 z ramieniem
Odpylacz ID 130/22 Z22 został zaprojektowany z myślą o odsysaniu dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zagrożonych wybuchem, oznaczonych jako strefa 22. Jego kluczową zaletą jest mobilność, która umożliwia elastyczne ustawienie tam, gdzie jest aktualnie potrzebny, co jest niezbędne w dynamicznym środowisku hali produkcyjnej. Dodatkowym atutem jest ramię odciągowe, wsparte na sprężynach gazowych i wyposażone w zewnętrzne przeguby, zwiększające promień roboczy do łącznej długości 3 metrów.
Sercem urządzenia jest wydajna i energooszczędna (IE3) sprężarka promieniowa o dużym przepływie objętościowym, umożliwiająca ciągłą pracę w trybie trzyzmianowym. Ten trójfazowy i mobilny odpylacz o znamionowej mocy 2,2 kW posiada system filtracji pyłu klasy M, zintegrowany mechaniczny otrząsacz filtra oraz pojemnik o pojemności 170 litrów. Wózek zapewnia łatwe i ergonomiczne opróżnianie bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Bezpieczne usuwanie zasysanych zanieczyszczeń o niskim stopniu pylenia gwarantuje worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem mocującym i wężem wyrównującym ciśnienie.
Odpylacz przemysłowy ID 130/22 doskonale nadaje się do trudnych zastosowań przemysłowych. Dowiedz się więcej na ten temat TUTAJ.
PODSUMOWANIE
Utrzymanie jak najniższego poziomu zapylenia w halach produkcyjnych to jeden z kluczowych czynników bezpośrednio wpływający na jakość produktu oraz zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Dzięki ścisłej współpracy z Kärcher, poziom zapylenia hali produkcyjnej firmy Plasticon uległ znaczącemu obniżeniu. Zakup i wdrożenie dziesięciu przemysłowych odpylaczy ID 130/22 Z22 okazało się rozwiązaniem idealnie dopasowanym do specyfiki zakładu, co potwierdziły miesięczne testy oraz pozytywne efekty w codziennym użytkowaniu.
Case study KärcherxPlasticon stanowi doskonały przykład na to, jak szybka diagnoza problemu i dostarczenie spersonalizowanego rozwiązania mogą efektywnie wpłynąć na poprawę działań firmy.