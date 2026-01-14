Kärcher x Plasticon: razem dla czystej produkcji

Sercem urządzenia jest wydajna i energooszczędna (IE3) sprężarka promieniowa o dużym przepływie objętościowym, umożliwiająca ciągłą pracę w trybie trzyzmianowym. Ten trójfazowy i mobilny odpylacz o znamionowej mocy 2,2 kW posiada system filtracji pyłu klasy M, zintegrowany mechaniczny otrząsacz filtra oraz pojemnik o pojemności 170 litrów. Wózek zapewnia łatwe i ergonomiczne opróżnianie bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Bezpieczne usuwanie zasysanych zanieczyszczeń o niskim stopniu pylenia gwarantuje worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem mocującym i wężem wyrównującym ciśnienie.



Odpylacz przemysłowy ID 130/22 doskonale nadaje się do trudnych zastosowań przemysłowych. Dowiedz się więcej na ten temat TUTAJ.