Kärcher x Plasticon: razem dla czystej produkcji

Współczesne firmy produkcyjne w swojej codziennej pracy stają przed wieloma wyzwaniami, które
pojawiają się na każdym etapie ścieżki produktu. Szczególnie wrażliwym miejscem jest jednak hala produkcyjna - serce firmy. Tutaj wszystko musi działać bezbłędnie, a każdy fałszywy ruch może mieć wpływ na efekt finalny. Firma Plasticon doskonale zdaje sobie z tego sprawę - dlatego gdy na ich hali produkcyjnej pojawiło się nowe wyzwanie, zwrócili się do Kärcher z prośbą o dostarczenie odpowiedniego rozwiązania. Zaproponowaliśmy odpylacze przemysłowe ID 130/22 Z22. O tym, jak przebiegała nasza współpraca opowiadamy w niniejszym artykule.

Profil klienta: Plasticon Composites

Plasticon to firma z ponad 50-letnim doświadczeniem w branży inżynierii tworzyw sztucznych, specjalizująca się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych rozwiązań z laminatów poliestrowo-szklanych (TWS) oraz dual-laminatów. Firma, reprezentowana na naszym rynku przez spółkę Plasticon Poland S.A., dostarcza najwyższej jakości zbiorniki magazynowe i procesowe, systemy rurociągowe oraz specjalistyczną aparaturę. Z taką ofertą trafia do najbardziej wymagających sektorów przemysłu, w tym branży chemicznej, energetycznej oraz gospodarki wodno-ściekowej. Dzięki unikalnym właściwościom swoich produktów, tj. całkowita odporność na korozję, lekkość i wytrzymałość, Plasticon skutecznie zastępuje tradycyjne technologie stalowe, tym samym oferując dostosowane do klientów rozwiązania: od małych elementów po wielkogabarytowe konstrukcje dla przemysłu.

 

 

 

Wysoki poziom zapylenia: wyzwanie dla jakości i bezpieczeństwa produkcji

Wysoki poziom zapylenia na hali produkcyjnej stanowił dla Plasticon realne wyzwanie. „Aby poprawić komfort i bezpieczeństwo szukaliśmy odpowiedniego rozwiązania” - wyjaśnia Marcin Pilarski, kierownik ds. utrzymania ruchu. Problem z zapyleniem wpływał bowiem nie tylko na warunki pracy, ale również na kluczowe aspekty bezpieczeństwa i jakość produkcji. Dlatego, w poszukiwaniu solidnego i trwałego rozwiązania, firma Plasticon zwróciła się z zapytaniem do Kärcher Polska.

Wysoki poziom zapylenia na hali produkcyjnej

Od zapytania do propozycji: Kärcher wkracza do akcji

Jak się zaczęło? Ścisłą współpracę zapoczątkowało otrzymanie zapytania ofertowego w marcu 2023 roku. Priorytetem Kärcher było natychmiastowe przeprowadzenie wizji lokalnej. Taka indywidualna diagnoza problemu jest w wielu przypadkach kluczowa - pozwala na precyzyjny dobór rozwiązań, które są „szyte na miarę” pod kątem specyfiki klienta. Nasi handlowcy w celu zapewnienia najwyższej jakości usług zawsze dogłębnie poznają strukturę i sposób działania zakładu produkcyjnego, co jest niezbędne do zaproponowania najlepszego rozwiązania.

Arkadiusz Pitroń, specjalista ds. rozwoju sprzedaży Kärcher




Arkadiusz Pitroń, specjalista ds. rozwoju sprzedaży Kärcher już w kwietniu 2024 odwiedził siedzibę Plasticon w Toruniu, aby dokładnie zapoznać się ze specyfiką stojącego przed Kärcher wyzwania. Zaproponował konkretne rozwiązanie, czyli odpylacz Kärcher ID 130/22 Z22. Jak wyjaśnia Pitroń, urządzenie charakteryzuje się przepływem powietrza na poziomie 1300 metrów sześciennych na godzinę. „Taki wydatek zapewnia usunięcie pyłów zawieszonych w powietrzu na stanowisku pracy operatora” - podsumowuje.

 



Aby sprawdzić urządzenie w codziennej pracy Plasticon najpierw otrzymał możliwość miesięcznego testowania jednego odpylacza - i to był strzał w dziesiątkę! W 2024 roku doszło do finalizacji transakcji - firma początkowo wzięła 5 odpylaczy ID 130/22 Z22 z ramieniem ssącym, a rok później dokupiła pozostałe 5 sztuk. Finalnie do Plasticon trafiło aż 10 odpylaczy przemysłowych firmy Kärcher.

 

 

Firma Plasticon
Plasticon i Kärcher - współpraca

Jak zdobyć finanse na rozwiązanie problemu?

Tak duża inwestycja nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie dodatkowe wsparcie. Plasticon na potrzeby poprawienia jakości powietrza na stanowiskach pracy uzyskał dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dzięki czemu mógł sfinalizować transakcję i zamontować odpylacze w hali produkcyjnej. Korzystanie z dofinansowań rządowych to doskonałe rozwiązanie w przypadku dużych inwestycji, a w Polsce można się o nie zwracać do różnych podmiotów państwowych.

Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 z ramieniem

 

 

 

 

Odpylacz przemysłowy ID 130/22 Z22 z ramieniem

Odpylacz ID 130/22 Z22 został zaprojektowany z myślą o odsysaniu dużych ilości drobnych wiórów i niebezpiecznych pyłów, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zagrożonych wybuchem, oznaczonych jako strefa 22. Jego kluczową zaletą jest mobilność, która umożliwia elastyczne ustawienie tam, gdzie jest aktualnie potrzebny, co jest niezbędne w dynamicznym środowisku hali produkcyjnej. Dodatkowym atutem jest ramię odciągowe, wsparte na sprężynach gazowych i wyposażone w zewnętrzne przeguby, zwiększające promień roboczy do łącznej długości 3 metrów.

 

Sercem urządzenia jest wydajna i energooszczędna (IE3) sprężarka promieniowa o dużym przepływie objętościowym, umożliwiająca ciągłą pracę w trybie trzyzmianowym. Ten trójfazowy i mobilny odpylacz o znamionowej mocy 2,2 kW posiada system filtracji pyłu klasy M, zintegrowany mechaniczny otrząsacz filtra oraz pojemnik o pojemności 170 litrów. Wózek zapewnia łatwe i ergonomiczne opróżnianie bez konieczności demontażu głowicy napędowej. Bezpieczne usuwanie zasysanych zanieczyszczeń o niskim stopniu pylenia gwarantuje worek polietylenowy ze zintegrowanym mechanizmem mocującym i wężem wyrównującym ciśnienie.


Odpylacz przemysłowy ID 130/22 doskonale nadaje się do trudnych zastosowań przemysłowych. Dowiedz się więcej na ten temat TUTAJ.

 

Bezpieczeństwo pracy

PODSUMOWANIE

Utrzymanie jak najniższego poziomu zapylenia w halach produkcyjnych to jeden z kluczowych czynników bezpośrednio wpływający na jakość produktu oraz zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Dzięki ścisłej współpracy z Kärcher, poziom zapylenia hali produkcyjnej firmy Plasticon uległ znaczącemu obniżeniu. Zakup i wdrożenie dziesięciu przemysłowych odpylaczy ID 130/22 Z22 okazało się rozwiązaniem idealnie dopasowanym do specyfiki zakładu, co potwierdziły miesięczne testy oraz pozytywne efekty w codziennym użytkowaniu.


Case study KärcherxPlasticon stanowi doskonały przykład na to, jak szybka diagnoza problemu i dostarczenie spersonalizowanego rozwiązania mogą efektywnie wpłynąć na poprawę działań firmy.