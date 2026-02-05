Ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające modernizację istniejących urządzeń wysokociśnieniowych: nasza nagrzewnica wody HG 43 jest kompatybilna z każdym urządzeniem wysokociśnieniowym dostępnym na rynku. Dotyczy to również urządzeń marek innych niż Kärcher. Rok produkcji i wydajność nie mają tu znaczenia. Stosowanie gorącej wody w połączeniu z wysokim ciśnieniem pozwala zaoszczędzić środki czyszczące, znacznie przyspiesza i poprawia efekty czyszczenia oraz sprawdza się szczególnie podczas usuwania tłustych, oleistych oraz uporczywych zanieczyszczeń. Ponadto ciśnienie robocze można obniżyć w celu ochrony delikatnych powierzchni, jednocześnie zachowując wydajność czyszczenia. Technicznie zaawansowana technologia palnika o mocy 43 kW zapewnia wysoką wydajność przy niskich wartościach emisji. Nasza sprawdzona technologia bezpieczeństwa z blokadą bezpieczeństwa i przełącznikiem ciśnieniowym, zabezpieczeniem przed pracą na sucho oraz zintegrowanym systemem tłumienia chroniącym spiralę grzewczą przed wibracjami, zapewniają długą żywotność urządzenia. Wszystkie części urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o długotrwałym użytkowaniu, a solidna rama umożliwia użytkowanie urządzenia w trudnych warunkach.