Generator gorącej wody HG 43
Dzięki wydajnemu i niskoemisyjnemu palnikowi o mocy grzałki 43 kW, nasza nagrzewnica HG 43 może zmienić każde urządzenie wysokociśnieniowe w wydajne urządzenie, które umożliwia czyszczenia gorącą wodą.
Ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające modernizację istniejących urządzeń wysokociśnieniowych: nasza nagrzewnica wody HG 43 jest kompatybilna z każdym urządzeniem wysokociśnieniowym dostępnym na rynku. Dotyczy to również urządzeń marek innych niż Kärcher. Rok produkcji i wydajność nie mają tu znaczenia. Stosowanie gorącej wody w połączeniu z wysokim ciśnieniem pozwala zaoszczędzić środki czyszczące, znacznie przyspiesza i poprawia efekty czyszczenia oraz sprawdza się szczególnie podczas usuwania tłustych, oleistych oraz uporczywych zanieczyszczeń. Ponadto ciśnienie robocze można obniżyć w celu ochrony delikatnych powierzchni, jednocześnie zachowując wydajność czyszczenia. Technicznie zaawansowana technologia palnika o mocy 43 kW zapewnia wysoką wydajność przy niskich wartościach emisji. Nasza sprawdzona technologia bezpieczeństwa z blokadą bezpieczeństwa i przełącznikiem ciśnieniowym, zabezpieczeniem przed pracą na sucho oraz zintegrowanym systemem tłumienia chroniącym spiralę grzewczą przed wibracjami, zapewniają długą żywotność urządzenia. Wszystkie części urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o długotrwałym użytkowaniu, a solidna rama umożliwia użytkowanie urządzenia w trudnych warunkach.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieWysoka wydajność palnika wyprodukowanego zgodnie z technologią „Made in Germany [Wyprodukowano w Niemczech]”. Sprawdzona technologia bezpieczeństwa Kärcher gwarantuje ochronę urządzenia i użytkownika. Solidna rama zapewnia ochronę podczas ciągłego oraz intensywnego użytkowania.
Zwiększona wydajność czyszczenia dzięki użyciu gorącej wodyKrótszy czas czyszczenia oraz niższe koszty pracy. Bardziej skuteczne usuwanie olejów, tłuszczów i smarów. Skuteczne usuwanie zarazków i ochrona delikatnych powierzchni.
Wyjątkowo łatwa konserwacjaŁatwy dostęp do wszystkich części wymagających serwisowania oraz konserwacji. Zintegrowany filtr paliwa oraz możliwość zdemontowania zbiornika paliwa do czyszczenia.
Łatwość obsługi.
- Duże pokrętło obsługowe
- Duże koła oraz kółko zwrotne z hamulcem, umożliwiają transportowanie urządzenia.
- Możliwość przechowywania akcesoriów na urządzeniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Moc grzałki (kW)
|43
|Temperatura podawanej wody (°C)
|maks. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|600
|Waga bez akcesoriów (kg)
|88,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|100,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1000 x 850 x 1080
Wideo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.