Generator gorącej wody HG 43

Dzięki wydajnemu i niskoemisyjnemu palnikowi o mocy grzałki 43 kW, nasza nagrzewnica HG 43 może zmienić każde urządzenie wysokociśnieniowe w wydajne urządzenie, które umożliwia czyszczenia gorącą wodą.

Ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające modernizację istniejących urządzeń wysokociśnieniowych: nasza nagrzewnica wody HG 43 jest kompatybilna z każdym urządzeniem wysokociśnieniowym dostępnym na rynku. Dotyczy to również urządzeń marek innych niż Kärcher. Rok produkcji i wydajność nie mają tu znaczenia. Stosowanie gorącej wody w połączeniu z wysokim ciśnieniem pozwala zaoszczędzić środki czyszczące, znacznie przyspiesza i poprawia efekty czyszczenia oraz sprawdza się szczególnie podczas usuwania tłustych, oleistych oraz uporczywych zanieczyszczeń. Ponadto ciśnienie robocze można obniżyć w celu ochrony delikatnych powierzchni, jednocześnie zachowując wydajność czyszczenia. Technicznie zaawansowana technologia palnika o mocy 43 kW zapewnia wysoką wydajność przy niskich wartościach emisji. Nasza sprawdzona technologia bezpieczeństwa z blokadą bezpieczeństwa i przełącznikiem ciśnieniowym, zabezpieczeniem przed pracą na sucho oraz zintegrowanym systemem tłumienia chroniącym spiralę grzewczą przed wibracjami, zapewniają długą żywotność urządzenia. Wszystkie części urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o długotrwałym użytkowaniu, a solidna rama umożliwia użytkowanie urządzenia w trudnych warunkach.

Cechy i zalety
Generator gorącej wody HG 43: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
Wysoka wydajność palnika wyprodukowanego zgodnie z technologią „Made in Germany [Wyprodukowano w Niemczech]”. Sprawdzona technologia bezpieczeństwa Kärcher gwarantuje ochronę urządzenia i użytkownika. Solidna rama zapewnia ochronę podczas ciągłego oraz intensywnego użytkowania.
Generator gorącej wody HG 43: Zwiększona wydajność czyszczenia dzięki użyciu gorącej wody
Zwiększona wydajność czyszczenia dzięki użyciu gorącej wody
Krótszy czas czyszczenia oraz niższe koszty pracy. Bardziej skuteczne usuwanie olejów, tłuszczów i smarów. Skuteczne usuwanie zarazków i ochrona delikatnych powierzchni.
Generator gorącej wody HG 43: Wyjątkowo łatwa konserwacja
Wyjątkowo łatwa konserwacja
Łatwy dostęp do wszystkich części wymagających serwisowania oraz konserwacji. Zintegrowany filtr paliwa oraz możliwość zdemontowania zbiornika paliwa do czyszczenia.
Łatwość obsługi.
  • Duże pokrętło obsługowe
  • Duże koła oraz kółko zwrotne z hamulcem, umożliwiają transportowanie urządzenia.
  • Możliwość przechowywania akcesoriów na urządzeniu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Moc grzałki (kW) 43
Temperatura podawanej wody (°C) maks. 80
55 °C ∆ T @ (l/h) 600
Waga bez akcesoriów (kg) 88,1
Waga z opakowaniem (kg) 100,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1000 x 850 x 1080
Generator gorącej wody HG 43
Generator gorącej wody HG 43

Wideo

Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.