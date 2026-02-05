Podczas pracy wykonywanej za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych można uzyskać o 35% szybsze i lepsze efekty czyszczenia gorącą wodą niż w przypadku czyszczenia zimną wodą. Nasza nagrzewnica wody HG 64 to ekonomiczne rozwiązanie, które pozwala zmodernizować urządzenie wykorzystujące zimną wodę - niezależnie od roku produkcji, wydajności, czy też producenta. Gorąca woda bardziej skutecznie rozpuszcza tłuste, oleiste oraz uporczywe zanieczyszczenia, niż zimna woda, co pozwala zaoszczędzić środek czyszczący. Znacząco redukuje także ilość zarazków, a ciśnienie robocze można obniżyć w celu ochrony delikatnych powierzchni z jednoczesnym zachowaniem siły czyszczącej. Rama skutecznie zabezpiecza nagrzewnicę wody przed uszkodzeniem. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Posiada blokadę bezpieczeństwa z przełącznikiem ciśnienia, zabezpieczenie przed pracą na sucho, jak również wydajny, niskoemisyjny i trwały palnik o mocy 64 kW. Ponadto zintegrowany system tłumienia skutecznie chroni spiralę grzewczą przed wibracjami, a tym samym zwiększa jej żywotność.