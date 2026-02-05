Generator gorącej wody HG 64
Nasza nagrzewnica wody HG 64 (moc grzałki 64 kW) stanowi ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające zmianę urządzenia wysokociśnieniowego bez funkcji podgrzewania wody, w urządzenie zapewniające bardziej skuteczne czyszczenie przy pomocy gorącej wody
Podczas pracy wykonywanej za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych można uzyskać o 35% szybsze i lepsze efekty czyszczenia gorącą wodą niż w przypadku czyszczenia zimną wodą. Nasza nagrzewnica wody HG 64 to ekonomiczne rozwiązanie, które pozwala zmodernizować urządzenie wykorzystujące zimną wodę - niezależnie od roku produkcji, wydajności, czy też producenta. Gorąca woda bardziej skutecznie rozpuszcza tłuste, oleiste oraz uporczywe zanieczyszczenia, niż zimna woda, co pozwala zaoszczędzić środek czyszczący. Znacząco redukuje także ilość zarazków, a ciśnienie robocze można obniżyć w celu ochrony delikatnych powierzchni z jednoczesnym zachowaniem siły czyszczącej. Rama skutecznie zabezpiecza nagrzewnicę wody przed uszkodzeniem. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Posiada blokadę bezpieczeństwa z przełącznikiem ciśnienia, zabezpieczenie przed pracą na sucho, jak również wydajny, niskoemisyjny i trwały palnik o mocy 64 kW. Ponadto zintegrowany system tłumienia skutecznie chroni spiralę grzewczą przed wibracjami, a tym samym zwiększa jej żywotność.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieWysoka wydajność palnika wyprodukowanego zgodnie z technologią „Made in Germany [Wyprodukowano w Niemczech]”. Sprawdzona technologia bezpieczeństwa Kärcher gwarantuje ochronę urządzenia i użytkownika. Solidna rama zapewnia ochronę podczas ciągłego oraz intensywnego użytkowania.
Zwiększona wydajność czyszczenia dzięki użyciu gorącej wodyKrótszy czas czyszczenia oraz niższe koszty pracy. Bardziej skuteczne usuwanie olejów, tłuszczów i smarów. Skuteczne usuwanie zarazków i ochrona delikatnych powierzchni.
Wyjątkowo łatwa konserwacjaŁatwy dostęp do wszystkich części wymagających serwisowania oraz konserwacji. Zintegrowany filtr paliwa oraz możliwość zdemontowania zbiornika paliwa do czyszczenia.
Łatwość obsługi.
- Duże pokrętło obsługowe
- Duże koła oraz kółko zwrotne z hamulcem, umożliwiają transportowanie urządzenia.
- Możliwość przechowywania akcesoriów na urządzeniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Moc grzałki (kW)
|64
|Temperatura podawanej wody (°C)
|maks. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|900
|Waga bez akcesoriów (kg)
|124,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|136,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1000 x 850 x 1080
