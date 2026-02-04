Mobilne myjki ciśnieniowe na przyczepie bez podgrzewania wody Kärcher HD Trailer

Mobilne myjki wysokociśnieniowe na przyczepie Kärcher HD Trailer to wydajne urządzenia, które umożliwiają skuteczne czyszczenie praktycznie w każdym miejscu. Dzięki silnikom benzynowym lub diesel oraz 1000-litrowemu zbiornikowi na wodę, mobilna myjka ciśnieniowa Kärcher HD Trailer gwarantuje nieprzerwaną pracę przez co najmniej godzinę. Myjka ciśnieniowa na przyczepie Kärcher jest niezależna od dostaw energii i wody, co przekłada się na jej wszechstronność. Dostosuj opcje konfiguracji do swoich potrzeb i ciesz się niezrównaną wydajnością mobilnej myjki ciśnieniowej.

Kärcher Niezależnie od dostaw energii elektrycznej i wody, przeznaczone do pracy bez przerw.

