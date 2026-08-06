HD Trailer HD 9/23 De Tr1

Mobilne urządzenie wysokociśnieniowe, przystosowane do długiej pracy bez przerw. Z silnikiem diesla Yanmar spełniającym normę emisji spalin STAGE V i zbiornikiem na wodę o pojemności 1000 litrów.

Urządzenie, które może pracować bez dostępu do zewnętrznych źrodeł zasilania. Duży zbiornik na wodę przekłada się na długi czas pracy. Ciśnienie robocze 230 bar i wydatek wody 930 l/h zapewniają odpowiednią wydajność czyszczenia również w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń. Urządzenie w standardzie wyposażone jest w ergonomiczny pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force. Obsługa jest maksymalnie uproszczona i nie odbiega trudnością od istniejących urządzeń HD. Przyczepa może być skonfigurowana zgodnie z wymaganiami klienta.

Cechy i zalety
HD Trailer HD 9/23 De Tr1: Urządzenie niezależne od zewnętrznych źródeł zasilania
Urządzenie niezależne od zewnętrznych źródeł zasilania
Silnik benzynowy Honda lub silnik diesla Yanmar spełniające normę emisji spalin STAGE V zapewniają pracę bez dostępu do zewnętrznych źródeł zasilania. 1000 litrowy zbiornik na wodę zapewnia co najmniej godzinę pracy urządzenia na maksymalnym ciśnieniu. Koncepcja przyczepy zapewnia maksymalną mobilność i niezależność.
HD Trailer HD 9/23 De Tr1: Prosta i łatwa obsługa
Prosta i łatwa obsługa
Prosta obsługa umożliwia oferowanie urządzenia w wypożyczalniach. Elektryczne uruchamianie silnika i opcjonalny bęben na wąż. Schowek w tylnej części urządzenia umożliwia przechowywanie kanistra z paliwem i akcesoriów.
HD Trailer HD 9/23 De Tr1: Wytrzymała konstrukcja
Wytrzymała konstrukcja
Niezawodna technologia wysokociśnieniowa i długie okresy międzyserwisowe. Opcjonalna plandeka i metalowa osłona silnika. System ochrony przed zamarzaniem umożliwia przechowywanie urządzenia w ujemnych temperaturach.
Możliwa konfiguracja urządzenia
  • Elastyczna konfiguracja zgodna z wymaganiami użytkownika.
  • Opcjonalny wariant stacjonarny lub do montażu na pojazdach.
  • Zgodnie z zapotrzebowaniem zbiornik wody może mieć różne kolory.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 400 - 930
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 40 - 230 / 4 - 23
Producent silnika Yanmar
Rodzaj silnika L 100 V
Waga z akcesoriami (kg) 600
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 3382 x 1496 x 1435

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
  • Lanca spryskująca: 1050 mm
  • Servo Control
  • Dysza power

Wyposażenie

  • Funkcja detergentu: Zasysanie
HD Trailer HD 9/23 De Tr1
HD Trailer HD 9/23 De Tr1
HD Trailer HD 9/23 De Tr1
HD Trailer HD 9/23 De Tr1
HD Trailer HD 9/23 De Tr1
HD Trailer HD 9/23 De Tr1

Wideo

Zastosowania
  • Mobilne czyszczenie wysokociśnieniowe np. w przemyśle budowlanym
  • Możliwość wykorzystania urządzenia w wypożyczalniach.
  • Dla firm świadczących usługi czyszczenia np. usuwanie graffiti
  • Mobilne czyszczenie wysokociśnieniowe w komunalce np. parki.
Konfigurowalne elementy

Znacząco wydłużony promień roboczy zapewniający maksymalną elastyczność podczas czyszczenia wysokociśnieniowego: Wygodny w użytkowaniu zestaw bębna do węża wysokociśnieniowego do urządzenia Kärcher HD może pomieścić wąż wysokociśnieniowy o długości do 50 metrów, umożliwiając czyszczenie na dużych odległościach od urządzenia i chroniąc wąż podczas przechowywania i transportu.

Zestaw mocujący do urządzenia Kärcher HD: Wysoce solidna, czarna pokrywa przednia z osłoną do modernizacji zapewnia silnikowi i pompie na urządzeniach Kärcher HD niezawodną ochronę przed uszkodzeniami z zewnątrz. Jeśli silnik lub pompa wymagają serwisowania, osłonę można z łatwością otworzyć.

Hak dźwigowy do modernizacji, który można podłączyć do urządzeń Kärcher HD, wykorzystuje tylko jeden centralny punkt kotwiący, umożliwiając szybki i łatwy załadunek i transport urządzeń do nowego miejsca.

Wytrzymała, czarna plandeka zapewniająca skuteczna ochronę tylnej części urządzeń Kärcher HD przed zanieczyszczeniami i dostępem osób nieupoważnionych. Zestaw można zamontować w każdym momencie.

Dodatkowy licznik umożliwia śledzenie okresów użytkowania urządzenia Kärcher HD z dokładnością do minuty. Można go wykorzystać do precyzyjnych analiz kosztów i zysków, a także może służyć jako podstawa do fakturowania wynajmu.

Bezpieczny w transporcie kanister na paliwo o pojemności 20 litrów umożliwia przedłużenie czyszczenia urządzeniami Kärcher HD o wiele godzin.

Dodatkowe migające światło ostrzegawcze do urządzeń Kärcher HD zwiększa ich widoczność o każdej porze dnia. Dobrze widoczne migające światło zwiększa ochronę użytkowników, urządzenia oraz innych osób.

Zestaw dodatkowy do ochrony zbiornika na urządzeniach Kärcher HD: Bardzo solidne zabezpieczenie przed uderzeniem, które jednocześnie służy jako ochrona przed najechaniem, dzięki czemu skutecznie chroni urządzenie przed uszkodzeniem z zewnątrz, a także zwiększa bezpieczeństwo innych uczestników ruchu.

Dodatkowy amortyzator do urządzeń Kärcher HD skutecznie chroni urządzenia podczas transportu or umożliwia zarejestrowanie ich jako przyczepy, umożliwiając jazdę z wyższą prędkością.

Pokrywa modernizująca do silnika i pompy na urządzeniach Kärcher HD skutecznie chroni silnik benzynowy lub diesela oraz pompę wysokociśnieniową do urządzeń wysokociśnieniowych przez zanieczyszczeniami podczas transportu do miejsca zastosowania.
Akcesoria
Środki czyszczące