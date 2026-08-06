HD Trailer HD 9/23 De Tr1
Mobilne urządzenie wysokociśnieniowe, przystosowane do długiej pracy bez przerw. Z silnikiem diesla Yanmar spełniającym normę emisji spalin STAGE V i zbiornikiem na wodę o pojemności 1000 litrów.
Urządzenie, które może pracować bez dostępu do zewnętrznych źrodeł zasilania. Duży zbiornik na wodę przekłada się na długi czas pracy. Ciśnienie robocze 230 bar i wydatek wody 930 l/h zapewniają odpowiednią wydajność czyszczenia również w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń. Urządzenie w standardzie wyposażone jest w ergonomiczny pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force. Obsługa jest maksymalnie uproszczona i nie odbiega trudnością od istniejących urządzeń HD. Przyczepa może być skonfigurowana zgodnie z wymaganiami klienta.
Cechy i zalety
Urządzenie niezależne od zewnętrznych źródeł zasilaniaSilnik benzynowy Honda lub silnik diesla Yanmar spełniające normę emisji spalin STAGE V zapewniają pracę bez dostępu do zewnętrznych źródeł zasilania. 1000 litrowy zbiornik na wodę zapewnia co najmniej godzinę pracy urządzenia na maksymalnym ciśnieniu. Koncepcja przyczepy zapewnia maksymalną mobilność i niezależność.
Prosta i łatwa obsługaProsta obsługa umożliwia oferowanie urządzenia w wypożyczalniach. Elektryczne uruchamianie silnika i opcjonalny bęben na wąż. Schowek w tylnej części urządzenia umożliwia przechowywanie kanistra z paliwem i akcesoriów.
Wytrzymała konstrukcjaNiezawodna technologia wysokociśnieniowa i długie okresy międzyserwisowe. Opcjonalna plandeka i metalowa osłona silnika. System ochrony przed zamarzaniem umożliwia przechowywanie urządzenia w ujemnych temperaturach.
Możliwa konfiguracja urządzenia
- Elastyczna konfiguracja zgodna z wymaganiami użytkownika.
- Opcjonalny wariant stacjonarny lub do montażu na pojazdach.
- Zgodnie z zapotrzebowaniem zbiornik wody może mieć różne kolory.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|400 - 930
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Producent silnika
|Yanmar
|Rodzaj silnika
|L 100 V
|Waga z akcesoriami (kg)
|600
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Servo Control
- Dysza power
Wyposażenie
- Funkcja detergentu: Zasysanie
Wideo
Zastosowania
- Mobilne czyszczenie wysokociśnieniowe np. w przemyśle budowlanym
- Możliwość wykorzystania urządzenia w wypożyczalniach.
- Dla firm świadczących usługi czyszczenia np. usuwanie graffiti
- Mobilne czyszczenie wysokociśnieniowe w komunalce np. parki.
Konfigurowalne elementy
Znacząco wydłużony promień roboczy zapewniający maksymalną elastyczność podczas czyszczenia wysokociśnieniowego: Wygodny w użytkowaniu zestaw bębna do węża wysokociśnieniowego do urządzenia Kärcher HD może pomieścić wąż wysokociśnieniowy o długości do 50 metrów, umożliwiając czyszczenie na dużych odległościach od urządzenia i chroniąc wąż podczas przechowywania i transportu.
Zestaw mocujący do urządzenia Kärcher HD: Wysoce solidna, czarna pokrywa przednia z osłoną do modernizacji zapewnia silnikowi i pompie na urządzeniach Kärcher HD niezawodną ochronę przed uszkodzeniami z zewnątrz. Jeśli silnik lub pompa wymagają serwisowania, osłonę można z łatwością otworzyć.
Hak dźwigowy do modernizacji, który można podłączyć do urządzeń Kärcher HD, wykorzystuje tylko jeden centralny punkt kotwiący, umożliwiając szybki i łatwy załadunek i transport urządzeń do nowego miejsca.
Wytrzymała, czarna plandeka zapewniająca skuteczna ochronę tylnej części urządzeń Kärcher HD przed zanieczyszczeniami i dostępem osób nieupoważnionych. Zestaw można zamontować w każdym momencie.
Dodatkowy licznik umożliwia śledzenie okresów użytkowania urządzenia Kärcher HD z dokładnością do minuty. Można go wykorzystać do precyzyjnych analiz kosztów i zysków, a także może służyć jako podstawa do fakturowania wynajmu.
Bezpieczny w transporcie kanister na paliwo o pojemności 20 litrów umożliwia przedłużenie czyszczenia urządzeniami Kärcher HD o wiele godzin.
Dodatkowe migające światło ostrzegawcze do urządzeń Kärcher HD zwiększa ich widoczność o każdej porze dnia. Dobrze widoczne migające światło zwiększa ochronę użytkowników, urządzenia oraz innych osób.
Zestaw dodatkowy do ochrony zbiornika na urządzeniach Kärcher HD: Bardzo solidne zabezpieczenie przed uderzeniem, które jednocześnie służy jako ochrona przed najechaniem, dzięki czemu skutecznie chroni urządzenie przed uszkodzeniem z zewnątrz, a także zwiększa bezpieczeństwo innych uczestników ruchu.
Dodatkowy amortyzator do urządzeń Kärcher HD skutecznie chroni urządzenia podczas transportu or umożliwia zarejestrowanie ich jako przyczepy, umożliwiając jazdę z wyższą prędkością.
Pokrywa modernizująca do silnika i pompy na urządzeniach Kärcher HD skutecznie chroni silnik benzynowy lub diesela oraz pompę wysokociśnieniową do urządzeń wysokociśnieniowych przez zanieczyszczeniami podczas transportu do miejsca zastosowania.