HD Trailer HD 9/23 De Tr1 – prekonfigurowane
Mobilne urządzenie wysokociśnieniowe, przystosowane do długiej pracy bez przerw. Z silnikiem diesla Yanmar spełniającym normę emisji spalin STAGE V i zbiornikiem na wodę o pojemności 1000 litrów.
Urządzenie, które może pracować bez dostępu do zewnętrznych źrodeł zasilania. Duży zbiornik na wodę przekłada się na długi czas pracy. Ciśnienie robocze 230 bar i wydatek wody 930 l/h zapewniają odpowiednią wydajność czyszczenia również w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń. Urządzenie w standardzie wyposażone jest w ergonomiczny pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force. Obsługa jest maksymalnie uproszczona i nie odbiega trudnością od istniejących urządzeń HD. Wersja prekonfigurowana jest już wyposażona w amortyzatory kół, bęben na wąż, metalową osłonę silnika, plandekę ochronną, licznik roboczogodzin, miejsce na hak, dodatkowy 20-litrowy kanister na paliwo i osprzęt Premium.
Cechy i zalety
Urządzenie niezależne od zewnętrznych źródeł zasilania1000 litrowy zbiornik na wodę zapewnia co najmniej godzinę pracy urządzenia na maksymalnym ciśnieniu. Koncepcja przyczepy zapewnia maksymalną mobilność i niezależność. Mocny silnik diesla Yanmar pozwala korzystać z urządzenia bez zewnętrznych źródeł zasilania.
Prosta i łatwa obsługaProsta obsługa umożliwia oferowanie urządzenia w wypożyczalniach. Elektryczne uruchamianie silnika i opcjonalny bęben na wąż. Schowek w tylnej części urządzenia umożliwia przechowywanie kanistra z paliwem i akcesoriów.
Wytrzymała konstrukcjaNiezawodna technologia wysokociśnieniowa i długie okresy międzyserwisowe. Opcjonalna plandeka i metalowa osłona silnika. System ochrony przed zamarzaniem umożliwia przechowywanie urządzenia w ujemnych temperaturach.
Wersja prekonfigurowana
- Z amortyzatorami kół, bębnem na wąż, miejscem na hak i osprzętem Premium.
- Z metalową osłoną silnika, plandeką ochronną, licznikiem roboczogodzin i dodatkowym 20-litrowym kanistrem na paliwo.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|400 - 930
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Producent silnika
|Yanmar
|Rodzaj silnika
|L 100 V
|Waga z akcesoriami (kg)
|569,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|3402 x 1496 x 1435
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 30 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Servo Control
- Dysza power
- Dysza rotacyjna
Wyposażenie
- Funkcja detergentu: Zasysanie
Zastosowania
- Mobilne czyszczenie wysokociśnieniowe np. w przemyśle budowlanym
- Możliwość wykorzystania urządzenia w wypożyczalniach.
- Dla firm świadczących usługi czyszczenia np. usuwanie graffiti
- Mobilne czyszczenie wysokociśnieniowe w komunalce np. parki.