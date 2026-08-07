Urządzenie, które może pracować bez dostępu do zewnętrznych źrodeł zasilania. Duży zbiornik na wodę przekłada się na długi czas pracy. Ciśnienie robocze 230 bar i wydatek wody 930 l/h zapewniają odpowiednią wydajność czyszczenia również w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń. Urządzenie w standardzie wyposażone jest w ergonomiczny pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force. Obsługa jest maksymalnie uproszczona i nie odbiega trudnością od istniejących urządzeń HD. Wersja prekonfigurowana jest już wyposażona w amortyzatory kół, bęben na wąż, metalową osłonę silnika, plandekę ochronną, licznik roboczogodzin, miejsce na hak, dodatkowy 20-litrowy kanister na paliwo i osprzęt Premium.