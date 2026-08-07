HD Trailer HD 9/23 De Tr1 – prekonfigurowane

Mobilne urządzenie wysokociśnieniowe, przystosowane do długiej pracy bez przerw. Z silnikiem diesla Yanmar spełniającym normę emisji spalin STAGE V i zbiornikiem na wodę o pojemności 1000 litrów.

Urządzenie, które może pracować bez dostępu do zewnętrznych źrodeł zasilania. Duży zbiornik na wodę przekłada się na długi czas pracy. Ciśnienie robocze 230 bar i wydatek wody 930 l/h zapewniają odpowiednią wydajność czyszczenia również w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń. Urządzenie w standardzie wyposażone jest w ergonomiczny pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force. Obsługa jest maksymalnie uproszczona i nie odbiega trudnością od istniejących urządzeń HD. Wersja prekonfigurowana jest już wyposażona w amortyzatory kół, bęben na wąż, metalową osłonę silnika, plandekę ochronną, licznik roboczogodzin, miejsce na hak, dodatkowy 20-litrowy kanister na paliwo i osprzęt Premium.

Cechy i zalety
HD Trailer HD 9/23 De Tr1 – prekonfigurowane: Urządzenie niezależne od zewnętrznych źródeł zasilania
Urządzenie niezależne od zewnętrznych źródeł zasilania
1000 litrowy zbiornik na wodę zapewnia co najmniej godzinę pracy urządzenia na maksymalnym ciśnieniu. Koncepcja przyczepy zapewnia maksymalną mobilność i niezależność. Mocny silnik diesla Yanmar pozwala korzystać z urządzenia bez zewnętrznych źródeł zasilania.
HD Trailer HD 9/23 De Tr1 – prekonfigurowane: Prosta i łatwa obsługa
Prosta i łatwa obsługa
Prosta obsługa umożliwia oferowanie urządzenia w wypożyczalniach. Elektryczne uruchamianie silnika i opcjonalny bęben na wąż. Schowek w tylnej części urządzenia umożliwia przechowywanie kanistra z paliwem i akcesoriów.
HD Trailer HD 9/23 De Tr1 – prekonfigurowane: Wytrzymała konstrukcja
Wytrzymała konstrukcja
Niezawodna technologia wysokociśnieniowa i długie okresy międzyserwisowe. Opcjonalna plandeka i metalowa osłona silnika. System ochrony przed zamarzaniem umożliwia przechowywanie urządzenia w ujemnych temperaturach.
Wersja prekonfigurowana
  • Z amortyzatorami kół, bębnem na wąż, miejscem na hak i osprzętem Premium.
  • Z metalową osłoną silnika, plandeką ochronną, licznikiem roboczogodzin i dodatkowym 20-litrowym kanistrem na paliwo.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 400 - 930
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 40 - 230 / 4 - 23
Producent silnika Yanmar
Rodzaj silnika L 100 V
Waga z akcesoriami (kg) 569,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 3402 x 1496 x 1435

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 30 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
  • Lanca spryskująca: 1050 mm
  • Servo Control
  • Dysza power
  • Dysza rotacyjna

Wyposażenie

  • Funkcja detergentu: Zasysanie
HD Trailer HD 9/23 De Tr1 – prekonfigurowane
HD Trailer HD 9/23 De Tr1 – prekonfigurowane
HD Trailer HD 9/23 De Tr1 – prekonfigurowane
HD Trailer HD 9/23 De Tr1 – prekonfigurowane
HD Trailer HD 9/23 De Tr1 – prekonfigurowane
Zastosowania
  • Mobilne czyszczenie wysokociśnieniowe np. w przemyśle budowlanym
  • Możliwość wykorzystania urządzenia w wypożyczalniach.
  • Dla firm świadczących usługi czyszczenia np. usuwanie graffiti
  • Mobilne czyszczenie wysokociśnieniowe w komunalce np. parki.
Akcesoria
Środki czyszczące