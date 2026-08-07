HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1 – prekonfigurowane

Mobilne urządzenie wysokociśnieniowe, przystosowane do długiej pracy bez przerw. Z silnikiem benzynowym Honda spełniającym normę emisji spalin STAGE V i zbiornikiem na wodę o pojemności 1000 litrów.

Urządzenie, które może pracować bez dostępu do zewnętrznych źrodeł zasilania. Duży zbiornik na wodę przekłada się na długi czas pracy. Ciśnienie robocze 230 bar i wydatek wody 930 l/h zapewniają odpowiednią wydajność czyszczenia również w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń. Urządzenie w standardzie wyposażone jest w ergonomiczny pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force. Obsługa jest maksymalnie uproszczona i nie odbiega trudnością od istniejących urządzeń HD. Wersja prekonfigurowana jest już wyposażona w amortyzatory kół, bęben na wąż, metalową osłonę silnika, plandekę ochronną, licznik roboczogodzin, miejsce na hak, dodatkowy 20-litrowy kanister na paliwo i osprzęt Premium.

Cechy i zalety
Urządzenie niezależne od zewnętrznych źródeł zasilania
  • 1000 litrowy zbiornik na wodę zapewnia co najmniej godzinę pracy urządzenia na maksymalnym ciśnieniu.
  • Koncepcja przyczepy zapewnia maksymalną mobilność i niezależność.
  • Eksploatacja niezależna od dostępności źródła prądu, dzięki mocnym silnikom spalinowym.
Prosta i łatwa obsługa
  • Prosta obsługa umożliwia oferowanie urządzenia w wypożyczalniach.
  • Elektryczne uruchamianie silnika i opcjonalny bęben na wąż.
  • Schowek w tylnej części urządzenia umożliwia przechowywanie kanistra z paliwem i akcesoriów.
Wytrzymała konstrukcja
  • Niezawodna technologia wysokociśnieniowa i długie okresy międzyserwisowe.
  • Opcjonalna plandeka i metalowa osłona silnika.
  • System ochrony przed zamarzaniem umożliwia przechowywanie urządzenia w ujemnych temperaturach.
Wersja prekonfigurowana
  • Z amortyzatorami kół, bębnem na wąż, miejscem na hak i osprzętem Premium.
  • Z metalową osłoną silnika, plandeką ochronną, licznikiem roboczogodzin i dodatkowym 20-litrowym kanistrem na paliwo.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 400 - 930
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 40 - 230 / 4 - 23
Producent silnika Honda
Rodzaj silnika GX 390
Waga z akcesoriami (kg) 548,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 3402 x 1496 x 1435

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 30 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
  • Lanca spryskująca: 1050 mm
  • Servo Control
  • Dysza power
  • Dysza rotacyjna

Wyposażenie

  • Funkcja detergentu: Zasysanie
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1 – prekonfigurowane
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1 – prekonfigurowane
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1 – prekonfigurowane
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1 – prekonfigurowane
HD Trailer HD 9/23 Ge Tr1 – prekonfigurowane
Zastosowania
  • Mobilne czyszczenie wysokociśnieniowe np. w przemyśle budowlanym
  • Możliwość wykorzystania urządzenia w wypożyczalniach.
  • Dla firm świadczących usługi czyszczenia np. usuwanie graffiti
  • Mobilne czyszczenie wysokociśnieniowe w komunalce np. parki.
Akcesoria
Środki czyszczące