Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 4/10 EX Plus Classic
Kompaktowe urządzenie wysokociśnieniowe HD 4/10 EX Plus Classic z automatyczną redukcją ciśnienia i zintegrowanym bębnem na wąż. Bardzo ergonomiczne i mobilne dzięki wysuwanemu uchwytowi i wytrzymałym kółkom. Dysza rotacyjna zwiększa wydajność czyszczenia nawet o 50%.
Urządzenie wysokociśnieniowe HD 4/10 EX PLus Classic imponuje trwałymi i niezawodnymi komponentami oraz solidną konstrukcją. Automatyczny system redukcji ciśnienia skutecznie chroni komponenty zapewniając w ten sposób długą żywotność oraz niskie koszty napraw i konserwacji. Ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika HD 4/10 X Classic jest niezwykle łatwy w obsłudze, a dzięki zintegrowanemu bębnowi na wąż i chowanemu uchwytowi zapewnia wysoki komfort użytkowania. Dzięki ciśnieniu roboczemu wynoszącemu 100 barów, wydajności tłoczenia 400 l/h, dyszy rotacyjnej oraz solidnym kołom zapewniającym łatwy transport i wysoką mobilność w miejscu pracy, urządzenie wysokociśnieniowe HD 4/10 X Classic nadaje się do prostych prac w budownictwie lub do czyszczenia pojazdów.
Cechy i zalety
Maksymalna niezawodność
- Automatyczna redukcja ciśnienia chroni elementy wysokociśnieniowe.
- Sprawdzony system wysokociśnieniowy i silnik o długiej żywotności.
- Zintegrowany bęben na wąż dobrze chroni wąż wysokociśnieniowy podczas przechowywania i transportu.
Kompaktowa konstrukcja
- Bardzo łatwy transport dzięki niewielkiej wadze.
- Oszczędność miejsca i łatwość przechowywania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|400
|Ciśnienie robocze (bar)
|100 - maks. 145
|Waga bez akcesoriów (kg)
|17,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|20,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|335 x 320 x 845
Zakres dostawy
- Dysza power
Wyposażenie
- 3-tłokowa pompa osiowa: z nierdzewnymi tłokami
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
