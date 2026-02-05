Urządzenie wysokociśnieniowe HD 4/10 EX PLus Classic imponuje trwałymi i niezawodnymi komponentami oraz solidną konstrukcją. Automatyczny system redukcji ciśnienia skutecznie chroni komponenty zapewniając w ten sposób długą żywotność oraz niskie koszty napraw i konserwacji. Ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika HD 4/10 X Classic jest niezwykle łatwy w obsłudze, a dzięki zintegrowanemu bębnowi na wąż i chowanemu uchwytowi zapewnia wysoki komfort użytkowania. Dzięki ciśnieniu roboczemu wynoszącemu 100 barów, wydajności tłoczenia 400 l/h, dyszy rotacyjnej oraz solidnym kołom zapewniającym łatwy transport i wysoką mobilność w miejscu pracy, urządzenie wysokociśnieniowe HD 4/10 X Classic nadaje się do prostych prac w budownictwie lub do czyszczenia pojazdów.