Kompaktowe urządzenie wysokociśnieniowe HD 4/10 EX Plus Classic z automatyczną redukcją ciśnienia i zintegrowanym bębnem na wąż. Bardzo ergonomiczne i mobilne dzięki wysuwanemu uchwytowi i wytrzymałym kółkom. Dysza rotacyjna zwiększa wydajność czyszczenia nawet o 50%.

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 4/10 EX PLus Classic imponuje trwałymi i niezawodnymi komponentami oraz solidną konstrukcją. Automatyczny system redukcji ciśnienia skutecznie chroni komponenty zapewniając w ten sposób długą żywotność oraz niskie koszty napraw i konserwacji. Ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika HD 4/10 X Classic jest niezwykle łatwy w obsłudze, a dzięki zintegrowanemu bębnowi na wąż i chowanemu uchwytowi zapewnia wysoki komfort użytkowania. Dzięki ciśnieniu roboczemu wynoszącemu 100 barów, wydajności tłoczenia 400 l/h, dyszy rotacyjnej oraz solidnym kołom zapewniającym łatwy transport i wysoką mobilność w miejscu pracy, urządzenie wysokociśnieniowe HD 4/10 X Classic nadaje się do prostych prac w budownictwie lub do czyszczenia pojazdów.

Cechy i zalety
Maksymalna niezawodność
  • Automatyczna redukcja ciśnienia chroni elementy wysokociśnieniowe.
  • Sprawdzony system wysokociśnieniowy i silnik o długiej żywotności.
  • Zintegrowany bęben na wąż dobrze chroni wąż wysokociśnieniowy podczas przechowywania i transportu.
Kompaktowa konstrukcja
  • Bardzo łatwy transport dzięki niewielkiej wadze.
  • Oszczędność miejsca i łatwość przechowywania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 400
Ciśnienie robocze (bar) 100 - maks. 145
Waga bez akcesoriów (kg) 17,7
Waga z opakowaniem (kg) 20,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 335 x 320 x 845

Zakres dostawy

  • Dysza power

Wyposażenie

  • 3-tłokowa pompa osiowa: z nierdzewnymi tłokami
