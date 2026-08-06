HD 5/11 E Classic skupia się trwałości, mobilności i wygodzie. Dzięki złączkom EASY!Lock, kompaktowej konstrukcji oraz możliwościom przechowywania akcesoriów oferuje wszystko czego potrzebujesz. Urządzenie przeznaczone jest do prostego czyszczenia pojazdów, maszyn i narzędzi, a także podwórek i ogrodów. Zawiera mosiężną głowicę pompy oraz w lance ze stali nierdzewnej o długości 840 milimetrów. System redukcji ciśnienia chroni elementy oraz wydłuża żywotność komponentów. Zintegrowana platforma Home Base służy do wygodnego przechowywania dysz. Ten kompleksowy pakiet uzupełniają szybkozłączki EASY!Lock, które umożliwiają szybszą obsługę w porównaniu do konwencjonalnych połączeń.