Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 E Classic

Kompaktowe, wytrzymałe i proste w obsłudze urządzenie wysokociśnieniowe HD 5/11 E Classic.

HD 5/11 E Classic skupia się trwałości, mobilności i wygodzie. Dzięki złączkom EASY!Lock, kompaktowej konstrukcji oraz możliwościom przechowywania akcesoriów oferuje wszystko czego potrzebujesz. Urządzenie przeznaczone jest do prostego czyszczenia pojazdów, maszyn i narzędzi, a także podwórek i ogrodów. Zawiera mosiężną głowicę pompy oraz w lance ze stali nierdzewnej o długości 840 milimetrów. System redukcji ciśnienia chroni elementy oraz wydłuża żywotność komponentów. Zintegrowana platforma Home Base służy do wygodnego przechowywania dysz. Ten kompleksowy pakiet uzupełniają szybkozłączki EASY!Lock, które umożliwiają szybszą obsługę w porównaniu do konwencjonalnych połączeń.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 E Classic: Wysoka wytrzymałość i żywotność komponentów.
Wysoka wytrzymałość i żywotność komponentów.
Głowica pompy wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu. Tłoki z powłoką ceramiczną. Automatyczna redukcja ciśnienia.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 E Classic: Wysokiej jakości akcesoria
Wysokiej jakości akcesoria
Lanca ze stali nierdzewnej o długości 840 mm. Solidny wąż wysokociśnieniowy. Profesjonalny pistolet wysokociśnieniowy z lancą ze stali nierdzewnej.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 E Classic: Wiele możliwości przechowywania akcesoriów.
Wiele możliwości przechowywania akcesoriów.
Uchwyt do przechowywania dyszy. Zintegrowane wieszaki na przewody Uchwyt na lance.
Szybkozłączka EASY!Lock
  • Krótki czas przygotowania urządzenia (montaż i demontaż).
  • Szybka wymiana akcesoriów.
  • Intuicyjna obsługa.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 200 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar) 110
Ciśnienie maksymalne (bar) 160
Moc przyłącza (kW) 2,2
Kabel zasilający (m) 5
Rozmiar dyszy 036
Doprowadzenie wody 3/4″
Mobilność Mobilne urządzenie
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 18
Waga z opakowaniem (kg) 25,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 334 x 366 x 954

Zakres dostawy

  • Dysza power
  • Lanca spryskująca: 840 mm
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m

Wyposażenie

  • 3-tłokowa pompa osiowa: z nierdzewnymi tłokami
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 E Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 E Classic
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 E Classic

Wideo

Zastosowania
  • Do czyszczenia pojazdów
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi (na placu budowy)
  • Do czyszczenia podwórek i ogrodów (murów, ścieżek, pawilonów)
  • Do okazjonalnego czyszczenia małych powierzchni.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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