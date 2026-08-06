Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/11 E Classic
Kompaktowe, wytrzymałe i proste w obsłudze urządzenie wysokociśnieniowe HD 5/11 E Classic.
HD 5/11 E Classic skupia się trwałości, mobilności i wygodzie. Dzięki złączkom EASY!Lock, kompaktowej konstrukcji oraz możliwościom przechowywania akcesoriów oferuje wszystko czego potrzebujesz. Urządzenie przeznaczone jest do prostego czyszczenia pojazdów, maszyn i narzędzi, a także podwórek i ogrodów. Zawiera mosiężną głowicę pompy oraz w lance ze stali nierdzewnej o długości 840 milimetrów. System redukcji ciśnienia chroni elementy oraz wydłuża żywotność komponentów. Zintegrowana platforma Home Base służy do wygodnego przechowywania dysz. Ten kompleksowy pakiet uzupełniają szybkozłączki EASY!Lock, które umożliwiają szybszą obsługę w porównaniu do konwencjonalnych połączeń.
Cechy i zalety
Wysoka wytrzymałość i żywotność komponentów.Głowica pompy wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu. Tłoki z powłoką ceramiczną. Automatyczna redukcja ciśnienia.
Wysokiej jakości akcesoriaLanca ze stali nierdzewnej o długości 840 mm. Solidny wąż wysokociśnieniowy. Profesjonalny pistolet wysokociśnieniowy z lancą ze stali nierdzewnej.
Wiele możliwości przechowywania akcesoriów.Uchwyt do przechowywania dyszy. Zintegrowane wieszaki na przewody Uchwyt na lance.
Szybkozłączka EASY!Lock
- Krótki czas przygotowania urządzenia (montaż i demontaż).
- Szybka wymiana akcesoriów.
- Intuicyjna obsługa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|200 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar)
|110
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|160
|Moc przyłącza (kW)
|2,2
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar dyszy
|036
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Mobilność
|Mobilne urządzenie
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|18
|Waga z opakowaniem (kg)
|25,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|334 x 366 x 954
Zakres dostawy
- Dysza power
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
Wyposażenie
- 3-tłokowa pompa osiowa: z nierdzewnymi tłokami
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Do czyszczenia pojazdów
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi (na placu budowy)
- Do czyszczenia podwórek i ogrodów (murów, ścieżek, pawilonów)
- Do okazjonalnego czyszczenia małych powierzchni.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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