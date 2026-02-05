Model HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition w kolorze czarnym zachwyca solidnym wykonaniem i wysokiej jakości materiałami. Jest wyposażony w mosiężną głowicę cylindra i wzmocniony stalą wąż wysokociśnieniowy. Skutkuje to niskim zużyciem, wysoką trwałością i wyjątkową wydajnością czyszczenia. Umożliwia łatwe, dokładne czyszczenie pojazdów, maszyn i narzędzi, a także podwórek i ogrodów. Automatyczna redukcja ciśnienia chroni elementy i wydłuża okres eksploatacji. Inne praktyczne zalety obejmują bęben na wąż ułatwiający przechowywanie węża oraz zintegrowaną platformę Home Base do przechowywania dyszy. W porównaniu do konwencjonalnych zakrętek szybkozłączki EASY!Lock są szybkie i łatwe w użyciu, a tym samym zachowują stabilność i trwałość. W zakres dostawy edycji rocznicowej wchodzi lanca ze stali nierdzewnej o długości 600 milimetrów, lanca pianowa oraz dysza eco!Booster, która oferuje o 50 procent wyższą wydajność czyszczenia w porównaniu ze standardową dyszą płaskostrumieniową Kärcher, oszczędzając w ten sposób wodę, energię i czas.