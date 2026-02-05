Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition

Solidne i kompaktowe urządzenie w edycji rocznicowej: urządzenie wysokociśnieniowe HD 5/13 EX Plus Classic jest idealne dla każdego, kto podczas czyszczenia stawia na wydajność i wysokiej jakości materiały.

Model HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition w kolorze czarnym zachwyca solidnym wykonaniem i wysokiej jakości materiałami. Jest wyposażony w mosiężną głowicę cylindra i wzmocniony stalą wąż wysokociśnieniowy. Skutkuje to niskim zużyciem, wysoką trwałością i wyjątkową wydajnością czyszczenia. Umożliwia łatwe, dokładne czyszczenie pojazdów, maszyn i narzędzi, a także podwórek i ogrodów. Automatyczna redukcja ciśnienia chroni elementy i wydłuża okres eksploatacji. Inne praktyczne zalety obejmują bęben na wąż ułatwiający przechowywanie węża oraz zintegrowaną platformę Home Base do przechowywania dyszy. W porównaniu do konwencjonalnych zakrętek szybkozłączki EASY!Lock są szybkie i łatwe w użyciu, a tym samym zachowują stabilność i trwałość. W zakres dostawy edycji rocznicowej wchodzi lanca ze stali nierdzewnej o długości 600 milimetrów, lanca pianowa oraz dysza eco!Booster, która oferuje o 50 procent wyższą wydajność czyszczenia w porównaniu ze standardową dyszą płaskostrumieniową Kärcher, oszczędzając w ten sposób wodę, energię i czas.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition: Edycja jubileuszowa
Dysza eco!Booster do delikatnego i szybkiego czyszczenia Lanca pianowa do łatwej aplikacji detergentu Wytrzymała lanca ze stali nierdzewnej
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition: Wysokiej jakości akcesoria
Profesjonalna dysza rotacyjna. Solidny wąż wysokociśnieniowy. Profesjonalny pistolet wysokociśnieniowy z lancą ze stali nierdzewnej.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition: Wiele możliwości przechowywania akcesoriów.
Uchwyt do przechowywania dyszy. Manualny bęben na wąż. Zintegrowane wieszaki na przewody
Szybkozłączka EASY!Lock
  • Krótki czas przygotowania urządzenia (montaż i demontaż).
  • Szybka wymiana akcesoriów.
  • Intuicyjna obsługa.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar) 130
Ciśnienie maksymalne (bar) 170
Moc przyłącza (kW) 2,7
Kabel zasilający (m) 5
Rozmiar dyszy 034
Doprowadzenie wody 3/4″
Mobilność Mobilne urządzenie
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 21
Waga z opakowaniem (kg) 29
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 334 x 366 x 954

Zakres dostawy

  • eco!Booster
  • Lanca spryskująca: 600 mm
  • Pistolet spryskujący: Standard
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 8 m
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 200 barów
  • Lanca pianowa

Wyposażenie

  • 3-tłokowa pompa osiowa: z nierdzewnymi tłokami
  • Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Zastosowania
  • Do czyszczenia pojazdów
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi (na placu budowy)
  • Do czyszczenia podwórek i ogrodów (murów, ścieżek, pawilonów)
  • Do okazjonalnego czyszczenia małych powierzchni.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.