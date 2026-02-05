Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Solidne i kompaktowe urządzenie w edycji rocznicowej: urządzenie wysokociśnieniowe HD 5/13 EX Plus Classic jest idealne dla każdego, kto podczas czyszczenia stawia na wydajność i wysokiej jakości materiały.
Model HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition w kolorze czarnym zachwyca solidnym wykonaniem i wysokiej jakości materiałami. Jest wyposażony w mosiężną głowicę cylindra i wzmocniony stalą wąż wysokociśnieniowy. Skutkuje to niskim zużyciem, wysoką trwałością i wyjątkową wydajnością czyszczenia. Umożliwia łatwe, dokładne czyszczenie pojazdów, maszyn i narzędzi, a także podwórek i ogrodów. Automatyczna redukcja ciśnienia chroni elementy i wydłuża okres eksploatacji. Inne praktyczne zalety obejmują bęben na wąż ułatwiający przechowywanie węża oraz zintegrowaną platformę Home Base do przechowywania dyszy. W porównaniu do konwencjonalnych zakrętek szybkozłączki EASY!Lock są szybkie i łatwe w użyciu, a tym samym zachowują stabilność i trwałość. W zakres dostawy edycji rocznicowej wchodzi lanca ze stali nierdzewnej o długości 600 milimetrów, lanca pianowa oraz dysza eco!Booster, która oferuje o 50 procent wyższą wydajność czyszczenia w porównaniu ze standardową dyszą płaskostrumieniową Kärcher, oszczędzając w ten sposób wodę, energię i czas.
Cechy i zalety
Edycja jubileuszowaDysza eco!Booster do delikatnego i szybkiego czyszczenia Lanca pianowa do łatwej aplikacji detergentu Wytrzymała lanca ze stali nierdzewnej
Wysokiej jakości akcesoriaProfesjonalna dysza rotacyjna. Solidny wąż wysokociśnieniowy. Profesjonalny pistolet wysokociśnieniowy z lancą ze stali nierdzewnej.
Wiele możliwości przechowywania akcesoriów.Uchwyt do przechowywania dyszy. Manualny bęben na wąż. Zintegrowane wieszaki na przewody
Szybkozłączka EASY!Lock
- Krótki czas przygotowania urządzenia (montaż i demontaż).
- Szybka wymiana akcesoriów.
- Intuicyjna obsługa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar)
|130
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|170
|Moc przyłącza (kW)
|2,7
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar dyszy
|034
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Mobilność
|Mobilne urządzenie
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|21
|Waga z opakowaniem (kg)
|29
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|334 x 366 x 954
Zakres dostawy
- eco!Booster
- Lanca spryskująca: 600 mm
- Pistolet spryskujący: Standard
- Długość węża wysokociśnieniowego: 8 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 200 barów
- Lanca pianowa
Wyposażenie
- 3-tłokowa pompa osiowa: z nierdzewnymi tłokami
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Do czyszczenia pojazdów
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi (na placu budowy)
- Do czyszczenia podwórek i ogrodów (murów, ścieżek, pawilonów)
- Do okazjonalnego czyszczenia małych powierzchni.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.