Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/13 EX Plus Classic
Ta myjka wysokociśnieniowa to solidne, kompaktowe urządzenie. Ma prostą konstrukcję i jest wyposażona w mosiężną głowicę pompy, dyszę rotacyjną i bęben na wąż.
HD 5/13 EX Plus Classic to wytrzymała i kompaktowa myjka wysokociśnieniowa z lancą ze stali nierdzewnej o długości 840 mm. Umożliwia łatwe i dokładne czyszczenie pojazdów, maszyn i narzędzi, a także podwórek i ogrodów. Urządzenie jest wyposażone w mosiężną głowicę pompy i wysokiej jakości stalowy wąż siatkowy, co zapewnia niskie zużycie i wysoką wytrzymałość. Automatyczny zawór bezpieczeństwa chroni podzespoły i wydłuża ich żywotność. Inne praktyczne zalety to bęben na wąż ułatwiający jego przechowywanie oraz zintegrowana stacja dokująca Home Base do przechowywania dyszy. Dysza obrotowa pozwala usunąć nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. W porównaniu z tradycyjnymi zakrętkami szybkozłącza EASY!Lock są szybkie i łatwe w użyciu, zachowując jednocześnie stabilność i trwałość.
Cechy i zalety
Wysoka wytrzymałość i żywotność komponentów.Głowica pompy wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu. Tłoki z powłoką ceramiczną. Automatyczna redukcja ciśnienia.
Wysokiej jakości akcesoriaProfesjonalna dysza rotacyjna. Solidny wąż wysokociśnieniowy. Profesjonalny pistolet wysokociśnieniowy z lancą ze stali nierdzewnej.
Wiele możliwości przechowywania akcesoriów.Uchwyt do przechowywania dyszy. Manualny bęben na wąż. Zintegrowane wieszaki na przewody
Szybkozłączka EASY!Lock
- Krótki czas przygotowania urządzenia (montaż i demontaż).
- Szybka wymiana akcesoriów.
- Intuicyjna obsługa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar)
|130
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|170
|Moc przyłącza (kW)
|2,7
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar dyszy
|034
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Mobilność
|Mobilne urządzenie
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|21
|Waga z opakowaniem (kg)
|28,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|334 x 366 x 954
Zakres dostawy
- Dysza power
- Dysza rotacyjna
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Pistolet spryskujący: Standard
- Długość węża wysokociśnieniowego: 8 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 200 barów
Wyposażenie
- 3-tłokowa pompa osiowa: z nierdzewnymi tłokami
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Do czyszczenia pojazdów
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi (na placu budowy)
- Do czyszczenia podwórek i ogrodów (murów, ścieżek, pawilonów)
- Do okazjonalnego czyszczenia małych powierzchni.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.