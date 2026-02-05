Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/13 EX Plus Classic

Ta myjka wysokociśnieniowa to solidne, kompaktowe urządzenie. Ma prostą konstrukcję i jest wyposażona w mosiężną głowicę pompy, dyszę rotacyjną i bęben na wąż.

HD 5/13 EX Plus Classic to wytrzymała i kompaktowa myjka wysokociśnieniowa z lancą ze stali nierdzewnej o długości 840 mm. Umożliwia łatwe i dokładne czyszczenie pojazdów, maszyn i narzędzi, a także podwórek i ogrodów. Urządzenie jest wyposażone w mosiężną głowicę pompy i wysokiej jakości stalowy wąż siatkowy, co zapewnia niskie zużycie i wysoką wytrzymałość. Automatyczny zawór bezpieczeństwa chroni podzespoły i wydłuża ich żywotność. Inne praktyczne zalety to bęben na wąż ułatwiający jego przechowywanie oraz zintegrowana stacja dokująca Home Base do przechowywania dyszy. Dysza obrotowa pozwala usunąć nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. W porównaniu z tradycyjnymi zakrętkami szybkozłącza EASY!Lock są szybkie i łatwe w użyciu, zachowując jednocześnie stabilność i trwałość.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/13 EX Plus Classic: Wysoka wytrzymałość i żywotność komponentów.
Głowica pompy wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu. Tłoki z powłoką ceramiczną. Automatyczna redukcja ciśnienia.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/13 EX Plus Classic: Wysokiej jakości akcesoria
Profesjonalna dysza rotacyjna. Solidny wąż wysokociśnieniowy. Profesjonalny pistolet wysokociśnieniowy z lancą ze stali nierdzewnej.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 5/13 EX Plus Classic: Wiele możliwości przechowywania akcesoriów.
Uchwyt do przechowywania dyszy. Manualny bęben na wąż. Zintegrowane wieszaki na przewody
Szybkozłączka EASY!Lock
  • Krótki czas przygotowania urządzenia (montaż i demontaż).
  • Szybka wymiana akcesoriów.
  • Intuicyjna obsługa.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar) 130
Ciśnienie maksymalne (bar) 170
Moc przyłącza (kW) 2,7
Kabel zasilający (m) 5
Rozmiar dyszy 034
Doprowadzenie wody 3/4″
Mobilność Mobilne urządzenie
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 21
Waga z opakowaniem (kg) 28,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 334 x 366 x 954

Zakres dostawy

  • Dysza power
  • Dysza rotacyjna
  • Lanca spryskująca: 840 mm
  • Pistolet spryskujący: Standard
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 8 m
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 200 barów

Wyposażenie

  • 3-tłokowa pompa osiowa: z nierdzewnymi tłokami
  • Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
  • Do czyszczenia pojazdów
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi (na placu budowy)
  • Do czyszczenia podwórek i ogrodów (murów, ścieżek, pawilonów)
  • Do okazjonalnego czyszczenia małych powierzchni.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.