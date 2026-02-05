HD 5/13 EX Plus Classic to wytrzymała i kompaktowa myjka wysokociśnieniowa z lancą ze stali nierdzewnej o długości 840 mm. Umożliwia łatwe i dokładne czyszczenie pojazdów, maszyn i narzędzi, a także podwórek i ogrodów. Urządzenie jest wyposażone w mosiężną głowicę pompy i wysokiej jakości stalowy wąż siatkowy, co zapewnia niskie zużycie i wysoką wytrzymałość. Automatyczny zawór bezpieczeństwa chroni podzespoły i wydłuża ich żywotność. Inne praktyczne zalety to bęben na wąż ułatwiający jego przechowywanie oraz zintegrowana stacja dokująca Home Base do przechowywania dyszy. Dysza obrotowa pozwala usunąć nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. W porównaniu z tradycyjnymi zakrętkami szybkozłącza EASY!Lock są szybkie i łatwe w użyciu, zachowując jednocześnie stabilność i trwałość.