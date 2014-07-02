Klasa kompakt - Profesjonalne myjki ciśnieniowe bez podgrzewania wody Kärcher

Profesjonalne myjki ciśnieniowe Kärcher bez podgrzewania wody klasy kompakt to urządzenia o kompaktowych wymiarach i niewielkim ciężarze, idealne do zastosowań w rolnictwie, motoryzacji czy transporcie. Myjki wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody Kärcher klasy kompakt charakteryzują się wysoką efektywnością, umożliwiając szybkie i dokładne czyszczenie. Myjki ciśnieniowe Kärcher bez podgrzewania wody klasy kompakt to wybór dla tych, którzy cenią sobie mobilność i wielofunkcyjność.

0 Produkty
Kärcher Klasa kompakt – urządzenia wygodne, mobilne i wielofunkcyjne.

Skontaktuj się z nami!

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania.

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

*

* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe