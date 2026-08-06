Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 C

Praktyczne, mobilne, wszechstronne: urządzenie wysokociśnieniowe na zimną wodę HD 6/15 C Plus do pracy w pionie i poziomie. Wyposażone w schowek na akcesoria, mosiężną głowicę cylindra i automatyczny reduktor ciśnienia.

Kompaktowe, lekkie i wszechstronne urządzenie wysokociśnieniowe na zimną wodę HD 6/15 C oferuje wyjątkową mobilność i nadaje się zarówno do pracy w pionie, jak i w poziomie. Urządzenie jest wyposażone w zaawansowany schowek na akcesoria, a mosiężna głowica cylindra i automatyczny reduktor ciśnienia zapewniają długi czas eksploatacji. Jednocześnie imponuje innowacyjnymi rozwiązaniami, które zwiększają komfort pracy operatora w dłuższej perspektywie, zapewniając łatwą obsługę oraz oszczędność czasu podczas konfiguracji i demontażu. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego, aby zredukować potrzebną siłę uchwytu do zera, podczas gdy szybkozłącza EASY!Lock sprawiają, że obsługa jest pięciokrotnie szybsza niż w przypadku konwencjonalnych połączeń śrubowych, bez negatywnego wpływu na solidność i trwałość. Ogółem jest to kompleksowy pakiet wyposażenia zapewniający doskonałe efekty czyszczenia, wysoki poziom wygody i długą żywotność.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 C: Najpotężniejsza kompaktowa klasa HD
Najpotężniejsza kompaktowa klasa HD
Skutecznie chroni turbinę podczas zasysania matalowych wiórów, skrawków po obróbce ubytkowej, granulatów i pellet oraz innych dużych zanieczyszczeń. Bezproblemowe usuwanie uporczywego brudu. Długa żywotność i ekonomiczna konserwacja.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 C: Mobilność
Mobilność
Możliwość pracy urządzenia w pozycji stojącej lub leżącej. Koła zamontowane pod niewielkim kątem zapewniają większą stabilność urządzenia. Możliwość przechowywania zmontowanej lancy i pistoletu w pozycji pionowej, gotowych do pracy, bez potrzeby każdorazowego rozkładania.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 C: Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Uchwyty na wyposażenie w obudowie
  • Połączenie gwintowe (M 18 x 1,5)
  • Praktyczna podstawka pod dysze.
  • Gumowy pas służący do mocowania węża wysokociśnieniowego.
Jakość
  • Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy wyłącza urządzenie po zwolnieniu spustu pistoletu. System wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia.
  • Głowica pompy wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu.
  • Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 560
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 150 / 15
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 225 / 22,5
Moc przyłącza (kW) 3
Kabel zasilający (m) 5
Rozmiar dyszy (mm) 33
Doprowadzenie wody 3/4″
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 25,6
Waga z opakowaniem (kg) 28
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 360 x 930

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
  • Lanca spryskująca: 840 mm

Wyposażenie

  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 C
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 C
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 C
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 C
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 C
Zastosowania
  • Idealne dla sektora budownictwo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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