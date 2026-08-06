Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 CX Plus

Praktyczne, mobilne, wszechstronne: urządzenie wysokociśnieniowe na zimną wodę HD 6/15 CX Plus do pracy w pionie i poziomie. Wyposażone w schowek na akcesoria, mosiężną głowicę cylindra i automatyczny reduktor ciśnienia.

Kompaktowe, lekkie i wszechstronne urządzenie wysokociśnieniowe na zimną wodę HD 6/15 CX Plus oferuje wyjątkową mobilność i nadaje się zarówno do pracy w pionie, jak i w poziomie. Urządzenie jest wyposażone w zaawansowany schowek na akcesoria, a mosiężna głowica cylindra i automatyczny reduktor ciśnienia zapewniają długi czas eksploatacji. Jednocześnie imponuje innowacyjnymi rozwiązaniami, które zwiększają komfort pracy operatora w dłuższej perspektywie, zapewniając łatwą obsługę oraz oszczędność czasu podczas konfiguracji i demontażu. Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego, aby zredukować potrzebną siłę uchwytu do zera, podczas gdy szybkozłącza EASY!Lock sprawiają, że obsługa jest pięciokrotnie szybsza niż w przypadku konwencjonalnych połączeń śrubowych, bez negatywnego wpływu na solidność i trwałość. Ogółem jest to kompleksowy pakiet wyposażenia zapewniający doskonałe efekty czyszczenia, wysoki poziom wygody i długą żywotność.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 CX Plus: Najpotężniejsza kompaktowa klasa HD
Najpotężniejsza kompaktowa klasa HD
Skutecznie chroni turbinę podczas zasysania matalowych wiórów, skrawków po obróbce ubytkowej, granulatów i pellet oraz innych dużych zanieczyszczeń. Bezproblemowe usuwanie uporczywego brudu. Długa żywotność i ekonomiczna konserwacja.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 CX Plus: Zintegrowany bęben na wąż
Zintegrowany bęben na wąż
Wygodne rozwijanie i zwijanie węża wysokociśnieniowego Szybkie przygotowanie urządzenia do pracy. Zabezpiecza urządzenie przed przewróceniem i tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo pracy.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 CX Plus: Uchwyty na wyposażenie w obudowie
Uchwyty na wyposażenie w obudowie
Połączenie gwintowe (M 18 x 1,5) Praktyczna podstawka pod dysze. Gumowy pas służący do mocowania węża wysokociśnieniowego.
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
  • Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
  • System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Jakość
  • Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy wyłącza urządzenie po zwolnieniu spustu pistoletu. System wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia.
  • Głowica pompy wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu.
  • Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Elastyczność
  • Możliwość pracy urządzenia w pozycji stojącej lub leżącej.
  • Koła zamontowane pod niewielkim kątem zapewniają większą stabilność urządzenia.
  • Możliwość przechowywania zmontowanej lancy i pistoletu w pozycji pionowej, gotowych do pracy, bez potrzeby każdorazowego rozkładania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 560
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar/mbar) 150 / 15
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 225 / 22,5
Moc przyłącza (kW) 3
Rozmiar dyszy (mm) 33
Doprowadzenie wody 3/4″
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 27,4
Waga z opakowaniem (kg) 30,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 370 x 930

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 200 barów
  • Lanca spryskująca: 840 mm
  • Dysza rotacyjna

Wyposażenie

  • Bęben na wąż
  • Funkcja detergentu: Zasysanie
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 CX Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 CX Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 CX Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15 CX Plus
Zastosowania
  • Idealne dla sektora budownictwo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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