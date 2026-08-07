Profesjonalna myjka ciśnieniowa ProHD 800 Plus
Najbardziej kompaktowe i najlżejsze urządzenie wysokociśnieniowe do profesjonalnych zastosowań. Charakeryzuje się trwałą, solidną konstrukcją i doskonałymi parametrami pracy.
Urządzenie pracuje w pozycji pionowej i poziomej. Dzięki wyjątkowo kompaktowym wymiarom może być stosowane w miejscach, gdzie nie są w stanie dotrzeć większe urządzenia. Automatyczny system redukuje ciśnienie i wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia. Wysokiej jakości głowica pompy wykonana jest z mosiądzu. Nowy pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do ZERA! Urządzenie posiada również system mocowania wyposażenia EASY!Lock, kóry łączy w sobie zalety szybko-złącza (szybkość połączenia) i połączenia gwintowego (stabilność i wysoka szczelność). System pozwala 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|do 60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|150 / 15
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|200 / 20
|Moc przyłącza (kW)
|2,8
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar dyszy (mm)
|32
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|25,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|28
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|370 x 360 x 930
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 250 barów
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza rotacyjna
Wyposażenie
- Funkcja detergentu: Zasysanie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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