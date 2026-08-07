Profesjonalna myjka ciśnieniowa ProHD 800 Plus

Najbardziej kompaktowe i najlżejsze urządzenie wysokociśnieniowe do profesjonalnych zastosowań. Charakeryzuje się trwałą, solidną konstrukcją i doskonałymi parametrami pracy.

Urządzenie pracuje w pozycji pionowej i poziomej. Dzięki wyjątkowo kompaktowym wymiarom może być stosowane w miejscach, gdzie nie są w stanie dotrzeć większe urządzenia. Automatyczny system redukuje ciśnienie i wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia. Wysokiej jakości głowica pompy wykonana jest z mosiądzu. Nowy pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do ZERA! Urządzenie posiada również system mocowania wyposażenia EASY!Lock, kóry łączy w sobie zalety szybko-złącza (szybkość połączenia) i połączenia gwintowego (stabilność i wysoka szczelność). System pozwala 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500
Temperatura doprowadzanej wody (°C) do 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 150 / 15
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 200 / 20
Moc przyłącza (kW) 2,8
Kabel zasilający (m) 5
Rozmiar dyszy (mm) 32
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 25,5
Waga z opakowaniem (kg) 28
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 370 x 360 x 930

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 6, 250 barów
  • Lanca spryskująca: 840 mm
  • Dysza rotacyjna

Wyposażenie

  • Funkcja detergentu: Zasysanie
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Profesjonalna myjka ciśnieniowa ProHD 800 Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa ProHD 800 Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa ProHD 800 Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa ProHD 800 Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa ProHD 800 Plus
Akcesoria
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