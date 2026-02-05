HD 10/15-4 Cage Food jest przystosowane do prac czyszczących w przemyśle spożywczym. Urządzenie szczególnie polecane zakładom przetwórstwa spożywczego i zakładom produkującym żywność. Doskonale sprawdzi się też w masarniach i w żywieniu zbiorowym. Wszystkie części, przez które przepływa woda zostały wykonane ze stali nierdzewnej lub z wysokiej jakości mosiądzu. Pistolet EASY!Force Food o wyjątkowo długiej żywotności do stosowania w przemyśle spożywczym jest odporny na działanie słonej wody. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów. Wąż wysokociśnieniowy do HD 10/15-4 Cage Food idealnie nadaje się do stosowania w obszarach o podwyższonych standardach higieny. Jest pokryty materiałem odpornym na tłuszcz pochodzenia zwierzęcego i nie farbuje. Wyposażony w złącze obrotowe zapobiegające skręcaniu się węża podczas pracy.