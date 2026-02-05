Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/15-4 Cage Food

Urządzenie przeznaczone do prac czyszczących w przemyśle spożywczym w obszarach o podwyższonych standardach higieny.

HD 10/15-4 Cage Food jest przystosowane do prac czyszczących w przemyśle spożywczym. Urządzenie szczególnie polecane zakładom przetwórstwa spożywczego i zakładom produkującym żywność. Doskonale sprawdzi się też w masarniach i w żywieniu zbiorowym. Wszystkie części, przez które przepływa woda zostały wykonane ze stali nierdzewnej lub z wysokiej jakości mosiądzu. Pistolet EASY!Force Food o wyjątkowo długiej żywotności do stosowania w przemyśle spożywczym jest odporny na działanie słonej wody. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów. Wąż wysokociśnieniowy do HD 10/15-4 Cage Food idealnie nadaje się do stosowania w obszarach o podwyższonych standardach higieny. Jest pokryty materiałem odpornym na tłuszcz pochodzenia zwierzęcego i nie farbuje. Wyposażony w złącze obrotowe zapobiegające skręcaniu się węża podczas pracy.

Cechy i zalety
Spełnia podwyższone standardy higieny
Stal nierdzewna. Wszystkie części, które mogą mieć kontakt z wodą zostały wykonane ze specjalnego stopu mosiądzu.
Efektywne czyszczenie
Pompa wspomagająca do pracy z wodą o temperaturze do 85°C. Dopuszczony do pracy ze środkami czyszczącymi zawierającymi chlor np. RM 734.
Do prac w obszarach o podwyższonych standardach higieny
Koła niepozostawiające śladów na podłożu, łatwe w manewrowaniu. Niebrudzący wąż ciśnieniowy dopuszczony do kontaktu z żywnością.
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
  • Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
  • System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 440 - 990
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 85
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 20 - 145 / 2 - 14,5
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 175 / 17,5
Moc przyłącza (kW) 6,4
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 78,4
Waga z opakowaniem (kg) 86,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 650 x 521 x 1100

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Food
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Zaprojektowany z myślą o pracy w przemyśle spożywczym
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 400 bar
  • Lanca spryskująca ze stali szlachetnej: 1050 mm
  • Dysza power
  • Servo Control

Wyposażenie

  • Funkcja detergentu: 5 l
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Rama rurowa z punktem zaczepienia do podnoszenia dźwigiem
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

