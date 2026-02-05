Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/16-4 Cage Ex

Urządzenie o wyjątkowo mocnej konstrukcji i wysokich parametrach pracy. Dzięki ochronnej ramie może bezpiecznie pracować w szczególnie trudnych warunkach.

Urządzenie wysokociśnieniowe spełniające wymogi Dyrektywy ATEX dotyczącej zastosowania w strefie zagrożenia wybuchem 22. technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/16-4 Cage Ex: Proszkowo malowana rurowa rama stalowa, elektrycznie przewodząca
Wytrzymała rama Możliwość podnoszenia dźwigiem. Zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/16-4 Cage Ex: Wyposażenie może być używane w strefie zagrożonej wybuchem.
Przewodzące, gumowe opony. Temperatura powierzchni zewnętrznej urządzenia poniżej 200°C
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/16-4 Cage Ex: Mocne i trwałe
Czterobiegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny jest chłodzony powietrzem. Mosiężna głowica pompy i ceramiczne tłoki. Pompa korbowodowa Kärcher z zaworem przeciążeniowym i manometrem wyróżnia się wysoką wydajnością i wytrzymałością pozwalającą.
Bezpieczne użytkowanie
  • Filtr czystej wody łatwo się wyjmuje, co ułatwia jego czyszczenie.
  • Zabezpiecza pompę przed pracą na sucho
  • System zasysania środka czyszczącego
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 1000
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 50
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 160 / 16
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 220 / 22
Moc przyłącza (kW) 5,5
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 122,6
Waga z opakowaniem (kg) 131,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 980 x 720 x 1100

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: Ochrona przeciwwybuchowa EASY!Force
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 400 bar
  • Lanca spryskująca ze stali szlachetnej: 1050 mm
  • Dysza power
  • Lanca wysokociśnieniowa

Wyposażenie

  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Strefa Atex
