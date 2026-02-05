Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/16-4 Cage Ex
Urządzenie o wyjątkowo mocnej konstrukcji i wysokich parametrach pracy. Dzięki ochronnej ramie może bezpiecznie pracować w szczególnie trudnych warunkach.
Urządzenie wysokociśnieniowe spełniające wymogi Dyrektywy ATEX dotyczącej zastosowania w strefie zagrożenia wybuchem 22. technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.
Cechy i zalety
Proszkowo malowana rurowa rama stalowa, elektrycznie przewodzącaWytrzymała rama Możliwość podnoszenia dźwigiem. Zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem
Wyposażenie może być używane w strefie zagrożonej wybuchem.Przewodzące, gumowe opony. Temperatura powierzchni zewnętrznej urządzenia poniżej 200°C
Mocne i trwałeCzterobiegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny jest chłodzony powietrzem. Mosiężna głowica pompy i ceramiczne tłoki. Pompa korbowodowa Kärcher z zaworem przeciążeniowym i manometrem wyróżnia się wysoką wydajnością i wytrzymałością pozwalającą.
Bezpieczne użytkowanie
- Filtr czystej wody łatwo się wyjmuje, co ułatwia jego czyszczenie.
- Zabezpiecza pompę przed pracą na sucho
- System zasysania środka czyszczącego
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|1000
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|50
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|160 / 16
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|220 / 22
|Moc przyłącza (kW)
|5,5
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|122,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|131,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|980 x 720 x 1100
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: Ochrona przeciwwybuchowa EASY!Force
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 400 bar
- Lanca spryskująca ze stali szlachetnej: 1050 mm
- Lanca spryskująca wykonana ze stali szlachetnej: 1050 mm
- Dysza power
- Lanca wysokociśnieniowa
Wyposażenie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Strefa Atex
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.