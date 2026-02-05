Urządzenie o wyjątkowo mocnej konstrukcji i wysokich parametrach pracy opracowane z myślą o przemyśle, budownictwie, rolnictwie i leśnictwie. Dzięki szczególnie wysokiemu wydatkowi wody szybko i skutecznie czyści, mocno zabrudzone powierzchnie. Wyposażone w 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem i pompę korbowodową z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami. Duże, gumowe koła ułatwiają transport po nierównym podłożu. Nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i jest odporne na działanie słonej wody. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed pracą na sucho. W razie przecieku pompy, braku fazy czy obniżonego napięcia automatycznie wyłącza się. W standardzie pistolet EASY!Force Advanced, 15 metrowy wąż wysokociśnieniowy, dysza Power oraz dysza rotacyjna. Proszkowo malowana rama wykonana z rur stalowych. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.