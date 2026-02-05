Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 20/15-4 Cage Plus
Urządzenie o wyjątkowo mocnej konstrukcji i wysokich parametrach pracy. Dzięki ochronnej ramie mogą bezpiecznie pracować w szczególnie trudnych warunkach.
Urządzenie o wyjątkowo mocnej konstrukcji i wysokich parametrach pracy opracowane z myślą o przemyśle, budownictwie, rolnictwie i leśnictwie. Dzięki szczególnie wysokiemu wydatkowi wody szybko i skutecznie czyści, mocno zabrudzone powierzchnie. Wyposażone w pompę korbowodową z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami. Duże, gumowe koła ułatwiają transport po nierównym podłożu. Nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i jest odporne na działanie słonej wody. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed pracą na sucho. W razie przecieku pompy, braku fazy czy obniżonego napięcia automatycznie wyłącza się. W standardzie pistolet EASY!Force Advanced, 15 metrowy wąż wysokociśnieniowy, dysza Power oraz dysza rotacyjna. Proszkowo malowana rama wykonana z rur stalowych. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.
Cechy i zalety
Mocna ramaWytrzymała, wszechstronna rama rurowa. Ze zintegrowanym zawiesiem przeładunkowym i schowkiem na akcesoria. Zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.Zabezpieczenie przed wyciekiem i soft start. Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem i spadkiem napięcia. Zabezpieczenie przed dwufazowym zwarciem.
Do najtrudniejszych pracKoła odporne na przebicie i uchwyt transportowy zapewniają wysoką mobilność urządzenia. Duży filtr wody chroni pompę przed uszkodzeniem.
Solidne i wytrzymałe urządzenie
- Duży wał korbowy i korbowody z wytrzymałymi łożyskami.
- Mosiężna głowica pompy i ceramiczne tłoki.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 2000
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|190 / 19
|Moc przyłącza (kW)
|11,5
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|118
|Waga z opakowaniem (kg)
|127,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|957 x 686 x 1080
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
- Lanca spryskująca ze stali szlachetnej: 1050 mm
- Dysza power
- Dysza rotacyjna
- Lanca wysokociśnieniowa
- Servo Control
Wyposażenie
- Funkcja detergentu: Zasysanie
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Bezstopniowa regulacja ciśnienia i wydatku wody na urządzeniu
Zastosowania
- Intensywne czyszczenie wysokociśnieniowe w rolnictwie i budownictwie
Części zamienne
