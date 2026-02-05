Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 20/15-4 Cage Plus

Urządzenie o wyjątkowo mocnej konstrukcji i wysokich parametrach pracy. Dzięki ochronnej ramie mogą bezpiecznie pracować w szczególnie trudnych warunkach.

Urządzenie o wyjątkowo mocnej konstrukcji i wysokich parametrach pracy opracowane z myślą o przemyśle, budownictwie, rolnictwie i leśnictwie. Dzięki szczególnie wysokiemu wydatkowi wody szybko i skutecznie czyści, mocno zabrudzone powierzchnie. Wyposażone w pompę korbowodową z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami. Duże, gumowe koła ułatwiają transport po nierównym podłożu. Nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i jest odporne na działanie słonej wody. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed pracą na sucho. W razie przecieku pompy, braku fazy czy obniżonego napięcia automatycznie wyłącza się. W standardzie pistolet EASY!Force Advanced, 15 metrowy wąż wysokociśnieniowy, dysza Power oraz dysza rotacyjna. Proszkowo malowana rama wykonana z rur stalowych. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 20/15-4 Cage Plus: Mocna rama
Mocna rama
Wytrzymała, wszechstronna rama rurowa. Ze zintegrowanym zawiesiem przeładunkowym i schowkiem na akcesoria. Zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 20/15-4 Cage Plus: Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
Elektroniczny monitoring zapewniający większą niezawodność.
Zabezpieczenie przed wyciekiem i soft start. Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem i spadkiem napięcia. Zabezpieczenie przed dwufazowym zwarciem.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 20/15-4 Cage Plus: Do najtrudniejszych prac
Do najtrudniejszych prac
Koła odporne na przebicie i uchwyt transportowy zapewniają wysoką mobilność urządzenia. Duży filtr wody chroni pompę przed uszkodzeniem.
Solidne i wytrzymałe urządzenie
  • Duży wał korbowy i korbowody z wytrzymałymi łożyskami.
  • Mosiężna głowica pompy i ceramiczne tłoki.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 2000
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 190 / 19
Moc przyłącza (kW) 11,5
Kabel zasilający (m) 5
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 118
Waga z opakowaniem (kg) 127,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 957 x 686 x 1080

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 15 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
  • Lanca spryskująca ze stali szlachetnej: 1050 mm
  • Dysza power
  • Dysza rotacyjna
  • Lanca wysokociśnieniowa
  • Servo Control

Wyposażenie

  • Funkcja detergentu: Zasysanie
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Bezstopniowa regulacja ciśnienia i wydatku wody na urządzeniu
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 20/15-4 Cage Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 20/15-4 Cage Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 20/15-4 Cage Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 20/15-4 Cage Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 20/15-4 Cage Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 20/15-4 Cage Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 20/15-4 Cage Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 20/15-4 Cage Plus
Zastosowania
  • Intensywne czyszczenie wysokociśnieniowe w rolnictwie i budownictwie
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.