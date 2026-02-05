Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 M Cage
Nową linia urządzeń klasy średniej HD to wytrzymałe i proste w obsłudze maszyny. W fazie projektowania produktu główny nacisk położono na solidność, prostotę, łatwość transportu i niezawodność.
Wersja Cage zapewnia maksymalną ochronę urządzenia dzięki stalowej ramie wyposażonej w tłumiki drgań. Automatyczny system redukcji ciśnienia i duży filtr wlotowy wody chronią pompę. Zmniejszony spadek ciśnienia i wydajniejsza pompa z lepszymi warunkami przepływu zapewniają o 15% wyższą wydajność czyszczenia przy tym samym zużyciu energii.
Cechy i zalety
Solidne i wytrzymałe urządzenieMocna, malowana proszkowo stalowa rama. Stalowa rama ułatwia również mocowanie urządzenia podczas transportu. Wytrzymała, plastikowa obudowa zabezpiecza wnętrze urządzenia przed uszkodzeniami i brudem.
Wysokiej jakości wyposażenieAutomatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia. Mocny, 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny. Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.
Łatwość serwisowaniaŁatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia. Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy. Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Oszczędność energii
- Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa zapewniająca znacznie zmniejszony przepływ i straty ciśnienia.
- 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii
Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu
- Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Elastyczność zastosowań
- Zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej.
Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów
- Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
- EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywane lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|760
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|270 / 27
|Moc przyłącza (kW)
|4,6
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|44,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|48,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|420 x 460 x 970
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza power
- Servo Control
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Zastosowania
- Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
