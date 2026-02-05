Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 M Cage

Nową linia urządzeń klasy średniej HD to wytrzymałe i proste w obsłudze maszyny. W fazie projektowania produktu główny nacisk położono na solidność, prostotę, łatwość transportu i niezawodność.

Wersja Cage zapewnia maksymalną ochronę urządzenia dzięki stalowej ramie wyposażonej w tłumiki drgań. Automatyczny system redukcji ciśnienia i duży filtr wlotowy wody chronią pompę. Zmniejszony spadek ciśnienia i wydajniejsza pompa z lepszymi warunkami przepływu zapewniają o 15% wyższą wydajność czyszczenia przy tym samym zużyciu energii.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 M Cage: Solidne i wytrzymałe urządzenie
Solidne i wytrzymałe urządzenie
Mocna, malowana proszkowo stalowa rama. Stalowa rama ułatwia również mocowanie urządzenia podczas transportu. Wytrzymała, plastikowa obudowa zabezpiecza wnętrze urządzenia przed uszkodzeniami i brudem.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 M Cage: Wysokiej jakości wyposażenie
Wysokiej jakości wyposażenie
Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia. Mocny, 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny. Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 8/18-4 M Cage: Łatwość serwisowania
Łatwość serwisowania
Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia. Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy. Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Oszczędność energii
  • Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa zapewniająca znacznie zmniejszony przepływ i straty ciśnienia.
  • 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii
Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu
  • Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
  • System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Elastyczność zastosowań
  • Zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej.
Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów
  • Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
  • EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywane lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 400
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 760
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 270 / 27
Moc przyłącza (kW) 4,6
Kabel zasilający (m) 5
Doprowadzenie wody 3/4″
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 44,3
Waga z opakowaniem (kg) 48,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 420 x 460 x 970

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force
  • Lanca spryskująca: 840 mm
  • Dysza power
  • Servo Control

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Wideo

Zastosowania
  • Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.