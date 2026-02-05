Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/15-4 M Classic
Solidne, wszechstronne urządzenie wysokociśnieniowe ze stalową ramą, 4-biegunowym silnikiem wolnoobrotowym, pompą korbowodową z mosiężną głowicą cylindra umożliwiającą długi czas przestoju i obniżającą nakłady na konserwację.
Łatwe w obsłudze urządzenie wysokociśnieniowe HD 6/15-4 M Classic firmy Kärcher to imponująca, solidna konstrukcja, wysokiej jakości, trwałe elementy i duża wszechstronność. Urządzenie klasy średniej nadaje się do szerokiego zakresu zadań, takich jak czyszczenie pojazdów, zakładów produkcyjnych, maszyn i urządzeń rolniczych, a także czyszczenie elewacji i prace w sektorze komunalnym. Wytrzymała pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra i funkcją zasysania umożliwia pracę z wodą o temperaturze do 60°C, a także oferuje opcje regulacji objętości wody i ciśnienia roboczego. Zmniejszona prędkość 4-biegunowego silnika wolnoobrotowego zapewnia również mniejsze zużycie pompy, którą chroni także zintegrowany filtr wody. Wszystkie ważne elementy są łatwo dostępne w zaledwie kilku krokach dzięki prostej konserwacji. Dopełnieniem dobrze przemyślanej koncepcji HD 6/15-4 M Classic jest starannie zaprojektowany schowek na akcesoria ze złączami EASY!Lock do szybkiej i intuicyjnej wymiany akcesoriów.
Cechy i zalety
4-biegunowy silnik elektryczny o niskiej prędkości obrotowejZmniejszona prędkość obrotowa silnika zmniejsza zużycie pompy. Długa żywotność silnika. Tylko bardzo niskie wibracje silnika.
Wytrzymała pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindraDługa żywotność i ekonomiczna konserwacja. Ciśnienie oraz ilość wody można regulować na pompie. Funkcja zasysania wody o temperaturze do 60°C.
Prosta obsługaWszystkie ważne elementy są dostępne w kilku prostych krokach. Poziom napełnienia i jakość oleju są łatwe do odczytania okienku inspekcyjnym. Zintegrowany filtr wody można wyjąć i wyczyścić bez użycia narzędzi.
Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów
- Praktyczny schowek na dysze i drobne części.
- Umożliwia bezpieczne przechowywanie węża wysokociśnieniowego.
- Zintegrowany hak na przewód zasilający.
Klasyczne akcesoria ze złączem EASY!Lock
- Solidne i trwałe akcesoria.
- Szybka konfiguracja i pakowanie po zakończeniu pracy, a także łatwa wymiana akcesoriów.
- Łatwa i intuicyjna obsługa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|216 / 244
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|450 - 600
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar)
|70 - 150
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|190
|Moc przyłącza (kW)
|3,4
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar dyszy
|036
|Doprowadzenie wody
|1″
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|51,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|64,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|740 x 528 x 952
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: Standard
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Bezstopniowa regulacja ciśnienia i wydatku wody na urządzeniu
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie pojazdów pod wysokim ciśnieniem
- Może być używana do czyszczenia elewacji
- Czyszczenie maszyn produkcyjnych w przemyśle np.: w lakierniach, przy produkcji żywności lub w sektorze produkcyjnym
- Czyszczenie wysokociśnieniowe maszyn i innego sprzętu w budownictwie, rolnictwie i gospodarce komunalnej
- Czyszczenie wspólnych przestrzeni takich jak: place, podjazdy, fontanny lub parkingi
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.