Niezawodne i mobilne – nowe urządzenie HD klasy średniej może pracować w pionie, jak i w poziomie. Dzięki dużym kołom transportowym jest mobilne i elastyczne w zastosowaniu. Posiada uchwyty do przechowywania wszystkich niezbędnych akcesoriów. Dostęp do pompy wysokociśnieniowej jak i do układów elektrycznych jest szybki i prosty co znacznie ułatwia serwisowanie. W standardzie 3-tłokowa pompa osiowa z hartowanymi tłokami ze stali nierdzewnej oraz pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i złącza EASY!Lock. Wyposażenie obejmuje m.in. dyszę Power.