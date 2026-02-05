Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/16-4 M Plus

Nowe, wysokociśnieniowe urządzenie klasy średniej charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań i solidną budową. Maszyna gwarantuje łatwość manewrowania i wygodę w transporcie.

Niezawodne i mobilne – nowe urządzenie HD klasy średniej może pracować w pionie, jak i w poziomie. Dzięki dużym kołom transportowym jest mobilne i elastyczne w zastosowaniu. Posiada uchwyty do przechowywania wszystkich niezbędnych akcesoriów. Dostęp do pompy wysokociśnieniowej jak i do układów elektrycznych jest szybki i prosty co znacznie ułatwia serwisowanie. W standardzie 3-tłokowa pompa osiowa z hartowanymi tłokami ze stali nierdzewnej oraz pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i złącza EASY!Lock. Wyposażenie obejmuje m.in. dyszę Power i dyszę rotacyjną.

Cechy i zalety
Wysokiej jakości wyposażenie
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia.
  • Mocny, 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny.
  • Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.
Elastyczność zastosowań
  • Zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej.
  • Maksymalna stabilność podczas pracy leżącej gdy koła nie dotykają podłoża.
Wysoka mobilność
  • Uchwyt transportowy można cofnąć jednym naciśnięciem przycisku, zwiększając tym samym kompaktowość urządzenia i zmniejszając potrzebne miejsce do przechowywania.
  • Łatwe przechowywanie i transport w pojazdach serwisowych.
  • Zintegrowane możliwości przechowywania skracają czas konfiguracji przed użyciem.
Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów
  • Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
  • EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywane lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.
  • Praktyczny schowek na dyszę rotacyjną.
Łatwość serwisowania
  • Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia.
  • Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy.
  • Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu
  • Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
  • System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Oszczędność energii
  • Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa zapewniająca znacznie zmniejszony przepływ i straty ciśnienia.
  • 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 600
Temperatura doprowadzanej wody (°C) do 60
Ciśnienie robocze (bar/MPa) 160 / 16
Ciśnienie maksymalne ( ) 240 / 24
Moc przyłącza (kW) 3,3
Kabel zasilający (m) 5
Doprowadzenie wody 3/4″
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 37
Waga z opakowaniem (kg) 40,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 400 x 455 x 700

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force
  • Lanca spryskująca: 840 mm
  • Dysza power
  • Dysza rotacyjna

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/16-4 M Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/16-4 M Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/16-4 M Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/16-4 M Plus
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 6/16-4 M Plus
Zastosowania
  • Idealne dla sektora budownictwo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.