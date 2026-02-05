Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 7/11-4 M Classic

Solidne, wszechstronne urządzenie wysokociśnieniowe ze stalową ramą, 4-biegunowym silnikiem wolnoobrotowym, pompą korbowodową z mosiężną głowicą cylindra umożliwiającą długi czas przestoju i obniżającą nakłady na konserwację.

Łatwe w obsłudze urządzenie wysokociśnieniowe HD 7/11-4 M Classic firmy Kärcher to imponująca, solidna konstrukcja, wysokiej jakości, trwałe elementy i duża wszechstronność. Urządzenie klasy średniej nadaje się do szerokiego zakresu zadań, takich jak czyszczenie pojazdów, zakładów produkcyjnych, maszyn i urządzeń rolniczych, a także czyszczenie elewacji i prace w sektorze komunalnym. Wytrzymała pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra i funkcją zasysania umożliwia pracę z wodą o temperaturze do 60°C, a także oferuje opcje regulacji objętości wody i ciśnienia roboczego. Zmniejszona prędkość 4-biegunowego silnika wolnoobrotowego zapewnia również mniejsze zużycie pompy, którą chroni także zintegrowany filtr wody. Wszystkie ważne elementy są łatwo dostępne w zaledwie kilku krokach dzięki prostej konserwacji. Dopełnieniem dobrze przemyślanej koncepcji HD 7/11-4 M Classic jest starannie zaprojektowany schowek na akcesoria ze złączami EASY!Lock do szybkiej i intuicyjnej wymiany akcesoriów.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 7/11-4 M Classic: 4-biegunowy silnik elektryczny o niskiej prędkości obrotowej
Zmniejszona prędkość obrotowa silnika zmniejsza zużycie pompy. Długa żywotność silnika. Tylko bardzo niskie wibracje silnika.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 7/11-4 M Classic: Wytrzymała pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra
Długa żywotność i ekonomiczna konserwacja. Ciśnienie oraz ilość wody można regulować na pompie. Funkcja zasysania wody o temperaturze do 60°C.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 7/11-4 M Classic: Prosta obsługa
Wszystkie ważne elementy są dostępne w kilku prostych krokach. Poziom napełnienia i jakość oleju są łatwe do odczytania okienku inspekcyjnym. Zintegrowany filtr wody można wyjąć i wyczyścić bez użycia narzędzi.
Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów
  • Praktyczny schowek na dysze i drobne części.
  • Umożliwia bezpieczne przechowywanie węża wysokociśnieniowego.
  • Zintegrowany hak na przewód zasilający.
Klasyczne akcesoria ze złączem EASY!Lock
  • Solidne i trwałe akcesoria.
  • Szybka konfiguracja i pakowanie po zakończeniu pracy, a także łatwa wymiana akcesoriów.
  • Łatwa i intuicyjna obsługa.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 216 / 244
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 450 - 700
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar) 50 - 110
Ciśnienie maksymalne (bar) 150
Moc przyłącza (kW) 2,9
Kabel zasilający (m) 5
Rozmiar dyszy 050
Doprowadzenie wody 1″
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 51,6
Waga z opakowaniem (kg) 64,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 740 x 528 x 952

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: Standard
  • Lanca spryskująca: 840 mm
  • Dysza power

Wyposażenie

  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Wideo

Zastosowania
  • Czyszczenie pojazdów pod wysokim ciśnieniem
  • Może być używana do czyszczenia elewacji
  • Czyszczenie maszyn produkcyjnych w przemyśle np.: w lakierniach, przy produkcji żywności lub w sektorze produkcyjnym
  • Czyszczenie wysokociśnieniowe maszyn i innego sprzętu w budownictwie, rolnictwie i gospodarce komunalnej
  • Czyszczenie wspólnych przestrzeni takich jak: place, podjazdy, fontanny lub parkingi
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.