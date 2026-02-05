Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 7/14-4 M
Urządzenie wysokociśnieniowe klasy średniej charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań. Klienci przemysłowi, z branży transportowej oraz budowlanej mogą teraz korzystać z mocnych i solidnych maszyn kompaktowych.
Niezawodny i solidny będący jednocześnie łatwy w użyciu. Klasa średnia HD nadaje się zarówno do pracy w pionie, jak i w poziomie. Gwarantuje również przestrzeń do przechowywania wszystkich niezbędnych akcesoriów. Dostęp do pompy wysokociśnieniowej jak i do układów elektrycznych można uzyskać szybko i łatwo.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości wyposażenieAutomatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia. Mocny, 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny. Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.
Elastyczność zastosowańZaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej. Maksymalna stabilność podczas pracy leżącej gdy koła nie dotykają podłoża.
Wysoka mobilnośćUchwyt transportowy można cofnąć jednym naciśnięciem przycisku, zwiększając tym samym kompaktowość urządzenia i zmniejszając potrzebne miejsce do przechowywania. Łatwe przechowywanie i transport w pojazdach serwisowych. Zintegrowane możliwości przechowywania skracają czas konfiguracji przed użyciem.
Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów
- Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
- EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywane lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.
- Praktyczny schowek na dyszę rotacyjną.
Łatwość serwisowania
- Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia.
- Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy.
- Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu
- Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Oszczędność energii
- Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa zapewniająca znacznie zmniejszony przepływ i straty ciśnienia.
- 20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|700
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|140 / 14
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|210 / 21
|Moc przyłącza (kW)
|3,4
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|3/4″
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|37
|Waga z opakowaniem (kg)
|40,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|400 x 455 x 700
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Wideo
Zastosowania
- Idealne dla sektora budownictwo
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.