Niezawodny i solidny będący jednocześnie łatwy w użyciu. Klasa średnia HD nadaje się zarówno do pracy w pionie, jak i w poziomie. Gwarantuje również przestrzeń do przechowywania wszystkich niezbędnych akcesoriów. Dostęp do pompy wysokociśnieniowej jak i do układów elektrycznych można uzyskać szybko i łatwo.