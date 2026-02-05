Łatwe w obsłudze urządzenie wysokociśnieniowe HD 9/20-4 M Classic firmy Kärcher to imponująca, solidna konstrukcja, wysokiej jakości, trwałe elementy i duża wszechstronność. Urządzenie klasy średniej nadaje się do szerokiego zakresu zadań, takich jak czyszczenie pojazdów, zakładów produkcyjnych, maszyn i urządzeń rolniczych, a także czyszczenie elewacji i prace w sektorze komunalnym. Wytrzymała pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra i funkcją zasysania umożliwia pracę z wodą o temperaturze do 60°C, a także oferuje opcje regulacji objętości wody i ciśnienia roboczego. Zmniejszona prędkość 4-biegunowego silnika wolnoobrotowego zapewnia również mniejsze zużycie pompy, którą chroni także zintegrowany filtr wody. Wszystkie ważne elementy są łatwo dostępne w zaledwie kilku krokach dzięki prostej konserwacji. Dopełnieniem dobrze przemyślanej koncepcji HD 9/20-4 M Classic jest starannie zaprojektowany schowek na akcesoria ze złączami EASY!Lock do szybkiej i intuicyjnej wymiany akcesoriów.