Klasa super - Profesjonalne myjki ciśnieniowe bez podgrzewania wody Kärcher
Profesjonalne myjki ciśnieniowe Kärcher klasy super bez podgrzewania wody to niezawodne urządzenia do skutecznego usuwania zabrudzeń. Wykorzystywane w rolnictwie, budownictwie czy przemyśle, gwarantują doskonałe rezultaty. Solidna konstrukcja myjek wysokociśnieniowych Kärcher klasy super bez podgrzewania wody zapewnia długotrwałe użytkowanie.
HD KLASA SUPER: PRZEZ PROFESJONALISTÓW DLA PROFESJONALISTÓW
Urządzenia klasy super są prawdziwymi superbohaterami w swojej dziedzinie.
Ergonomiczne i innowacyjne, oferują innowacyjność i jakość na najwyższym poziomie oraz zapewniają bezkompromisową wydajność przy doskonałej łatwości obsługi.
Ergonomiczna klasa super
Doskonała ergonomia w codziennym użytkowaniu: nowe wysokociśnieniowe urządzenia bez podgrzewania wody klasy super łączą w sobie wszystkie innowacje, które ułatwiają pracę, a proces czyszczenia jest jeszcze bardziej efektywny.
Myjki są również wyposażone w ergonomiczny pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced, lancę o długości 1050 mm oraz system servo control. Akcesoria są przechowywane na obudowie urządzeń z wykorzystaniem kiszeniu lub haków.
Najwyższy model w ofercie
Tylko najlepsze materiały są wystarczająco dobre, aby sprostać najwyższym wymaganiom. Dlatego myjki wysokociśnieniowe klasy super bez podgrzewania wody są wyposażone w tłoki z powłoką ceramiczną, mosiężną głowicę cylindrów oraz wolnoobrotowe silniki chłodzone wodą i powietrzem. Nowy wąż Ultra Guard wyznacza również standardy w zakresie wytrzymałości. Zwiększono również wydajność pompy w stosunku do poprzedniego modelu, dzięki czemu uzyskano wzrost ciśnienia na dyszy nawet o 15 procent.
Wyjątkowa mobilność
Myjki wysokociśnieniowe klasy super przekonują niezwykle kompaktową, pionową budową - cechą szczególną w tej klasie wydajności. Dzięki zintegrowanym uchwytom maszynę można łatwo i praktycznie transportować lub ładować za pomocą dźwigu i dzięki temu stosować wszędzie. Dzięki automatycznemu zwijaniu węża czas przygotowania urządzenia do pracy można skrócić o ponad 50 procent. Oszczędza to czas i sprawia, że maszyna jest szybko gotowa do pracy. Myjka posiada również liczne możliwości przechowywania akcesoriów.
Łatwe w obsłudze
Nasze nowe urządzenia wysokociśnieniowe klasy super są najmocniejsze w swojej dziedzinie i łatwe w konserwacji. Te innowacyjne i trwałe maszyny są maksymalnie przyjazne dla użytkownika. W praktyce przekonują optymalną ergonomią, prostą obsługą, wskaźnikiem poziomu napełnienia olejem, kanałem spływu oleju, łatwym do czyszczenia filtrem wody, pompą obrotową i modułową konstrukcją.
Innowacyjność na najwyższym poziomie
Nowe zimnowodne myjki wysokociśnieniowe klasy super są pełne innowacji i nowych rozwiązań. Nowo opracowana dysza rotacyjna Vibrasoft redukuje wibracje i hałas nawet o 30 procent. Automatyczny bęben na wąż z 20-metrowym wężem wysokociśnieniowym ułatwia i przyspiesza proces czyszczenia. Może on pracować pod wysokim ciśnieniem nawet przy nachyleniu do 45°.
Prawdziwa trwałość
Myjki wysokociśnieniowe są wykonane z wysokiej jakości materiałów w fabryce w Niemczech, która jest neutralna pod względem emisji CO2. Urządzenia są wytrzymałe i łatwo znoszą najtrudniejsze warunki. Pracują niezawodnie z długą żywotnością i są łatwe w konserwacji: ciśnienie dyszy, które jest do 15 procent mocniejsze niż w poprzednim modelu, zapewnia również jeszcze większą wydajność.
