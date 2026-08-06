Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 S

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 10/21-4 S bez funkcji podgrzewania wody zapewnia dużą moc i jakość klasy Super – ergonomiczny design sprawia, że doskonale sprawdzi się podczas codziennego użytkowania.

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 10/21-4 S bez funkcji podgrzewania wody to znakomity wybór do stawiania czoła trudnym zadaniom każdego dnia. Najlepsze materiały gwarantują najwyższą jakość - w tej kwestii zawsze możesz polegać na Kärcher. Urządzenie posiada wytrzymałą pompę z tarczą skośną z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężną głowicę cylindra zapewniającą wysoką wydajność, jak również 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem. Zintegrowana rama nośna wykonana z aluminium to lekka i solidna obudowa umożliwiająca załadunek urządzenia dźwigiem. Pionowo zamontowany silnik oraz pompa sprawiają, że urządzenie jest kompaktowe, a jego transportowanie jest wyjątkowo łatwe. Poza tym urządzenie umożliwia również przechowywanie akcesoriów w schowku, jak również przy pomocy regulowanych haków. HD 10/21-4 S zapewnia niezrównaną ergonomię pracy. Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku. Pracę ułatwia także dysza rotacyjna o długości 1050 milimetrów wykonana ze stali szlachetnej. Pokrętło Servo Control znajdujący się pomiędzy pistoletem spustowym i lancą, umożliwia regulowanie ciśnienia oraz ilość wody.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 S: Kompaktowa, pionowa konstrukcja stała się możliwa dzięki pionowo ułożonemu silnikowi, jak i pompie.
Kompaktowa, pionowa konstrukcja stała się możliwa dzięki pionowo ułożonemu silnikowi, jak i pompie.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 S: 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem, niezawodna pompa z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężna głowica cylindra
4-biegunowy wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem, niezawodna pompa z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężna głowica cylindra
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 S: Inteligentny sposób serwisowania przyspiesza działanie na miejscu
Inteligentny sposób serwisowania przyspiesza działanie na miejscu
Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock
Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 376 - 424
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 1000
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar) 50 - 210
Ciśnienie maksymalne (bar) 250
Moc przyłącza (kW) 8
Kabel zasilający (m) 5
Rozmiar dyszy 050
Doprowadzenie wody 1″
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 63,4
Waga z opakowaniem (kg) 71,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 607 x 518 x 1063

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Uchwyt Soft Grip zapewniający komfortowe trzymanie pistoletu
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
  • Lanca spryskująca: 1050 mm
  • Dysza power
  • Servo Control

Wyposażenie

  • 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
  • 3-tłokowa pompa osiowa: z nierdzewnymi tłokami
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Wbudowany filtr wody
  • Wskaźnik poziomu oleju
  • Mosiężne przyłącze wody
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 S
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 S
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 S
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 S
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 S
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 S
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 S
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 S

Wideo

Zastosowania
  • Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
  • Czyszczenie maszyn i urządzeń na budowie takich jak: betoniarki, rusztowania, ładowarki kołowe, koparki czy pompy do betonu
  • Czyszczenie maszyn produkcyjnych w przemyśle np.: w lakierniach, przy produkcji żywności lub w sektorze produkcyjnym
  • Czyszczenie pojazdów w sektorze transportowym takich jak: samochody ciężarowe, statki, samoloty lub autobusy
  • Czyszczenie wspólnych przestrzeni takich jak: place, podjazdy, fontanny lub parkingi
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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