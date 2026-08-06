Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 10/21-4 S
Urządzenie wysokociśnieniowe HD 10/21-4 S bez funkcji podgrzewania wody zapewnia dużą moc i jakość klasy Super – ergonomiczny design sprawia, że doskonale sprawdzi się podczas codziennego użytkowania.
Urządzenie wysokociśnieniowe HD 10/21-4 S bez funkcji podgrzewania wody to znakomity wybór do stawiania czoła trudnym zadaniom każdego dnia. Najlepsze materiały gwarantują najwyższą jakość - w tej kwestii zawsze możesz polegać na Kärcher. Urządzenie posiada wytrzymałą pompę z tarczą skośną z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężną głowicę cylindra zapewniającą wysoką wydajność, jak również 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem. Zintegrowana rama nośna wykonana z aluminium to lekka i solidna obudowa umożliwiająca załadunek urządzenia dźwigiem. Pionowo zamontowany silnik oraz pompa sprawiają, że urządzenie jest kompaktowe, a jego transportowanie jest wyjątkowo łatwe. Poza tym urządzenie umożliwia również przechowywanie akcesoriów w schowku, jak również przy pomocy regulowanych haków. HD 10/21-4 S zapewnia niezrównaną ergonomię pracy. Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku. Pracę ułatwia także dysza rotacyjna o długości 1050 milimetrów wykonana ze stali szlachetnej. Pokrętło Servo Control znajdujący się pomiędzy pistoletem spustowym i lancą, umożliwia regulowanie ciśnienia oraz ilość wody.
Cechy i zalety
Kompaktowa, pionowa konstrukcja stała się możliwa dzięki pionowo ułożonemu silnikowi, jak i pompie.
4-biegunowy wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem, niezawodna pompa z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężna głowica cylindra
Inteligentny sposób serwisowania przyspiesza działanie na miejscu
Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock
Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|376 - 424
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 1000
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar)
|50 - 210
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|250
|Moc przyłącza (kW)
|8
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar dyszy
|050
|Doprowadzenie wody
|1″
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|63,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|71,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|607 x 518 x 1063
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Uchwyt Soft Grip zapewniający komfortowe trzymanie pistoletu
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- Servo Control
Wyposażenie
- 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
- 3-tłokowa pompa osiowa: z nierdzewnymi tłokami
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowany filtr wody
- Wskaźnik poziomu oleju
- Mosiężne przyłącze wody
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
- Czyszczenie maszyn i urządzeń na budowie takich jak: betoniarki, rusztowania, ładowarki kołowe, koparki czy pompy do betonu
- Czyszczenie maszyn produkcyjnych w przemyśle np.: w lakierniach, przy produkcji żywności lub w sektorze produkcyjnym
- Czyszczenie pojazdów w sektorze transportowym takich jak: samochody ciężarowe, statki, samoloty lub autobusy
- Czyszczenie wspólnych przestrzeni takich jak: place, podjazdy, fontanny lub parkingi
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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