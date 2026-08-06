Urządzenie wysokociśnieniowe HD 10/21-4 S bez funkcji podgrzewania wody to znakomity wybór do stawiania czoła trudnym zadaniom każdego dnia. Najlepsze materiały gwarantują najwyższą jakość - w tej kwestii zawsze możesz polegać na Kärcher. Urządzenie posiada wytrzymałą pompę z tarczą skośną z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężną głowicę cylindra zapewniającą wysoką wydajność, jak również 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem. Zintegrowana rama nośna wykonana z aluminium to lekka i solidna obudowa umożliwiająca załadunek urządzenia dźwigiem. Pionowo zamontowany silnik oraz pompa sprawiają, że urządzenie jest kompaktowe, a jego transportowanie jest wyjątkowo łatwe. Poza tym urządzenie umożliwia również przechowywanie akcesoriów w schowku, jak również przy pomocy regulowanych haków. HD 10/21-4 S zapewnia niezrównaną ergonomię pracy. Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku. Pracę ułatwia także dysza rotacyjna o długości 1050 milimetrów wykonana ze stali szlachetnej. Pokrętło Servo Control znajdujący się pomiędzy pistoletem spustowym i lancą, umożliwia regulowanie ciśnienia oraz ilość wody.