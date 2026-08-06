Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 13/18-4 S na zimną wodę zachwyca najwyższą jakością, wysoką wydajnością, a także systemami wspomagającymi. Zaprojektowane z myślą o ergonomicznej pracy i możliwości transportowania z maksymalną swobodą.

Urządzenie wysokociśnieniowe HD 13/18-4 S na zimną wodę przenosi ergonomię pracy na wyższy poziom. Praktycznie zaprojektowany spust EASY!Force Advanced sprawia, że pistolet jest łatwy w użyciu bez konieczności użycia siły. Obrotowa lanca 1050 mm ze stali nierdzewnej zapewnia maksymalną wydajność. System Servo Control umożliwia użytkownikowi sterowanie ciśnieniem i ilością wody bezpośrednio z pistoletu/lancy. Systemy wspomagające i wyświetlacz LED stanu również ułatwiają obsługę. Od firmy Kärcher można spodziewać się najlepszych materiałów gwarantujących najwyższą i najtrwalszą jakość. Wewnątrz urządzenia znajduje się wytrzymała pompa z tłokami ze stali nierdzewnej i mosiężną głowicą cylindra. Urządzenie HD 13/18-4 S jest napędzane 4-biegunowym, wolnoobrotowym silnikiem z systemem chłodzenia powietrzem i wodą. Zintegrowane aluminiowe ramy nośne zmniejszają masę i zapewniają lekkie, ale wytrzymałe podwozie, dzięki czemu możliwy jest załadunek dźwigiem. Pionowa konstrukcja, w której silnik i pompa są zainstalowane w układzie wertykalnym, zapewnia maksymalną przenośność w praktyce. Kompaktowa konstrukcja zawiera również wygodne miejsca na akcesoria, takie jak schowek i regulowane haczyki.

Cechy i zalety
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S: Kompaktowa, pionowa konstrukcja stała się możliwa dzięki pionowo ułożonemu silnikowi, jak i pompie.
Kompaktowa, pionowa konstrukcja stała się możliwa dzięki pionowo ułożonemu silnikowi, jak i pompie.
Niewielkie wymiary ułatwiają przechowywanie Zwrotne i łatwe w transportowaniu urządzenie. Urządzenie jest stabilne podczas użytkowania
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S: 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem, niezawodna pompa z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężna głowica cylindra
4-biegunowy wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem, niezawodna pompa z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężna głowica cylindra
Długa żywotność i ekonomiczna konserwacja. Wysoka wydajność i skuteczność. Funkcja zasysania wody o temperaturze do 60°C.
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S: Inteligentny sposób serwisowania przyspiesza działanie na miejscu
Inteligentny sposób serwisowania przyspiesza działanie na miejscu
Wygodny wskaźnik poziomu oleju i otwór spustowy oleju zintegrowany w obudowie urządzenia. Modułowa konstrukcja składająca się z pompy, silnika i szafy sterowniczej.
Systemy wspomagające oraz wyświetlacz LED
  • Zintegrowany, elektroniczny układ kontroli urządzenia.
  • Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci.
  • Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.
Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock
  • Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.
  • Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.
  • Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.
Duży wybór dodatkowych akcesoriów
  • Schowek.
  • Haki z możliwością regulacji np.: do przechowywania drugiej lancy lub kabla zasilającego.
  • Schowek na wąż wysokociśnieniowy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 3
Napięcie (V) 376 - 424
Częstotliwość (Hz) 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 700 - 1300
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar) 50 - 180
Ciśnienie maksymalne (bar) 250
Moc przyłącza (kW) 8,8
Kabel zasilający (m) 5
Rozmiar dyszy 075
Doprowadzenie wody 1″
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 69,8
Waga z opakowaniem (kg) 78,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 607 x 518 x 1063

Zakres dostawy

  • Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
  • Uchwyt Soft Grip zapewniający komfortowe trzymanie pistoletu
  • Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
  • Typ węża wysokociśnieniowego: Wysoka jakość
  • Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
  • Lanca spryskująca: 1050 mm
  • Dysza power
  • Servo Control

Wyposażenie

  • 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
  • 3-tłokowa pompa osiowa: z nierdzewnymi tłokami
  • Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
  • Wbudowany filtr wody
  • System zabezpieczeń silnika z wyświetlaczem LED
  • Wskaźnik poziomu oleju
  • Mosiężne przyłącze wody
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S
Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 13/18-4 S

Wideo

Zastosowania
  • Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
  • Czyszczenie maszyn i urządzeń na budowie takich jak: betoniarki, rusztowania, ładowarki kołowe, koparki czy pompy do betonu
  • Czyszczenie maszyn produkcyjnych w przemyśle np.: w lakierniach, przy produkcji żywności lub w sektorze produkcyjnym
  • Czyszczenie pojazdów w sektorze transportowym takich jak: samochody ciężarowe, statki, samoloty lub autobusy
  • Czyszczenie wspólnych przestrzeni takich jak: place, podjazdy, fontanny lub parkingi
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.