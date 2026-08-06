Urządzenie wysokociśnieniowe HD 13/18-4 S na zimną wodę przenosi ergonomię pracy na wyższy poziom. Praktycznie zaprojektowany spust EASY!Force Advanced sprawia, że pistolet jest łatwy w użyciu bez konieczności użycia siły. Obrotowa lanca 1050 mm ze stali nierdzewnej zapewnia maksymalną wydajność. System Servo Control umożliwia użytkownikowi sterowanie ciśnieniem i ilością wody bezpośrednio z pistoletu/lancy. Systemy wspomagające i wyświetlacz LED stanu również ułatwiają obsługę. Od firmy Kärcher można spodziewać się najlepszych materiałów gwarantujących najwyższą i najtrwalszą jakość. Wewnątrz urządzenia znajduje się wytrzymała pompa z tłokami ze stali nierdzewnej i mosiężną głowicą cylindra. Urządzenie HD 13/18-4 S jest napędzane 4-biegunowym, wolnoobrotowym silnikiem z systemem chłodzenia powietrzem i wodą. Zintegrowane aluminiowe ramy nośne zmniejszają masę i zapewniają lekkie, ale wytrzymałe podwozie, dzięki czemu możliwy jest załadunek dźwigiem. Pionowa konstrukcja, w której silnik i pompa są zainstalowane w układzie wertykalnym, zapewnia maksymalną przenośność w praktyce. Kompaktowa konstrukcja zawiera również wygodne miejsca na akcesoria, takie jak schowek i regulowane haczyki.