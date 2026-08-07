Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/14-4 S Plus
Wyjątkowo skuteczne, trwałe i niezawodne urządzenie, które doskonale sprawdza się w każdych warunkach. Mocny silnik chłodzony wodą i trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą gwarantuje długą żywotność urządzenia.
Urządzenie przeznaczone do cięzkich i długotrwałych prac w budownictwie, przemyśle, rolnictwie i leśnictwie, zakładach komunalnych oraz dużych firmach transportowych. Mocny, 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik trójfazowy chłodzony wodą i trójtłokowa pompa z mosiężną głowicą gwarantuje długą żywotność urządzenia. Zespół silnik/pompa jest zabezpieczony elektronicznie i w razie przecieku pompy, braku fazy czy obniżonego napięcia urządzenie automatycznie wyłącza się. Bogata oferta wyposażenia dodatkowego zapewnia szeroki wachlarz zastosowań. Dokładny filtr wstępny chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w doprowadzanej wodzie. Duże, ogumowane koła transportowe doskonale spisują się także na nierównej nawierzchni. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced z obrotową lancą, 10 m wąż wysokociśnieniowy, dysza rotacyjna i Servo Control – pierścień umożliwiający czasową regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.
Cechy i zalety
Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!LockPraca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Jakość Kärcher4-biegunowy, chłodzony wodą silnik elektryczny. Mosiężna głowica pompy i ceramiczne tłoki. Wzmocnione plastikowe koła.
Zwiększone bezpieczeństwoZintegrowany, elektroniczny układ kontroli urządzenia. Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia sieci. Automatyczne wyłączenie w przypadku braku fazy lub wycieku z urządzenia.
Wysoka mobilność
- Gumowe koła.
- Udogodnienia w obsłudze.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|400
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|650 - 1700
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|154 / 15,4
|Moc przyłącza (kW)
|9,4
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|72,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|78,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|560 x 500 x 1090
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Uchwyt Soft Grip zapewniający komfortowe trzymanie pistoletu
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- Dysza rotacyjna
- Servo Control
Wyposażenie
- 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
- 3-tłokowa pompa osiowa: z tłokami z tulejami ceramicznymi
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowany filtr wody
- System zabezpieczeń silnika z wyświetlaczem LED
- Wskaźnik poziomu oleju
- Mosiężne przyłącze wody
Zastosowania
- Rolnictwo
- Czyszczenie stajni
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie urządzeń
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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