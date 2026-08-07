Urządzenie przeznaczone do cięzkich i długotrwałych prac w budownictwie, przemyśle, rolnictwie i leśnictwie, zakładach komunalnych oraz dużych firmach transportowych. Bogata oferta wyposażenia dodatkowego zapewnia szeroki wachlarz zastosowań. Zespół silnik/pompa jest zabezpieczony elektronicznie i w razie przecieku pompy, braku fazy czy obniżonego napięcia urządzenie automatycznie wyłącza się. Bogata oferta wyposażenia dodatkowego zapewnia szeroki wachlarz zastosowań. Dokładny filtr wstępny chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w doprowadzanej wodzie. Duże, ogumowane koła transportowe doskonale spisują się także na nierównej nawierzchni. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced z obrotową lancą, 15 m wąż wysokociśnieniowy, dysza trójstopniowa bezdotykowa, dysza rotacyjna, bęben na wąż i Servo Control – pierścień umożliwiający czasową regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Urządzenie posiada również system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów.