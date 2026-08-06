Urządzenie wysokociśnieniowe HD 17/15-4 S Classic na zimną wodę zostało zaprojektowana do codziennego użytku w trudnych warunkach i nigdy nie przestaje imponować swoją ekstremalną mocą. Wyróżnia się solidną konstrukcją i wytrzymałą stalową ramą. Jego konfiguracja jest łatwa i intuicyjna, a obsługa szybka i bezproblemowa. Dostęp do wszystkich ważnych elementów jest szybki i łatwy. Urządzenie wysokociśnieniowe Super Class jest wyposażone w pistolet wysokociśnieniowy Classic do urządzeń wysokociśnieniowych z serii HD Classic. Zawiera również wysokiej jakości szybkozłączkę EASY!Lock. Dzięki temu montaż i demontaż jest pięciokrotnie szybszy, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Zintegrowany filtr wody niezawodnie chroni pompę wysokociśnieniową przed cząstkami zanieczyszczeń i zanieczyszczeniami, wydłużając w ten sposób żywotność urządzenia. Potężna pompa korbowodowa i wytrzymałe materiały stanowią podstawę myjki wysokociśnieniowej: z głowicą cylindra wykonaną z mosiądzu i tłokami z ceramicznymi tulejami. Ciśnienie można w razie potrzeby wyregulować na pompie. 4-biegunowy silnik wolnoobrotowy z systemem chłodzenia powietrzem i wodą zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę.