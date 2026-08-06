Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 17/15-4 S Classic
Urządzenie wysokociśnieniowe HD 17/15-4 S Classic bez funkcji podgrzewania wody zostało zaprojektowane do codziennych, trudnych zadań związanych z czyszczeniem. Urządzenie Super Class w każdym aspekcie: wyjątkowa moc zapewniająca niezawodne rezultaty czyszczenia.
Urządzenie wysokociśnieniowe HD 17/15-4 S Classic na zimną wodę zostało zaprojektowana do codziennego użytku w trudnych warunkach i nigdy nie przestaje imponować swoją ekstremalną mocą. Wyróżnia się solidną konstrukcją i wytrzymałą stalową ramą. Jego konfiguracja jest łatwa i intuicyjna, a obsługa szybka i bezproblemowa. Dostęp do wszystkich ważnych elementów jest szybki i łatwy. Urządzenie wysokociśnieniowe Super Class jest wyposażone w pistolet wysokociśnieniowy Classic do urządzeń wysokociśnieniowych z serii HD Classic. Zawiera również wysokiej jakości szybkozłączkę EASY!Lock. Dzięki temu montaż i demontaż jest pięciokrotnie szybszy, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Zintegrowany filtr wody niezawodnie chroni pompę wysokociśnieniową przed cząstkami zanieczyszczeń i zanieczyszczeniami, wydłużając w ten sposób żywotność urządzenia. Potężna pompa korbowodowa i wytrzymałe materiały stanowią podstawę myjki wysokociśnieniowej: z głowicą cylindra wykonaną z mosiądzu i tłokami z ceramicznymi tulejami. Ciśnienie można w razie potrzeby wyregulować na pompie. 4-biegunowy silnik wolnoobrotowy z systemem chłodzenia powietrzem i wodą zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę.
Cechy i zalety
Mocna i niezawodna pompa korbowodowa z głowicą cylindra wykonaną z mosiądzu oraz tłokami z ceramicznymi tulejamiWysoka wydajność i skuteczność. Długa żywotność i ekonomiczna konserwacja. Funkcja zasysania wody o temperaturze do 60°C.
Solidna, stalowa rama i duże koła ułatwiają transportowanie urządzeniaZabezpiecza urządzenie nawet w niesprzyjających warunkach. Łatwe i wygodne transportowanie. Zintegrowane schowki na akcesoria.
Klasyczne akcesoria ze złączem EASY!LockSzybka konfiguracja i pakowanie po zakończeniu pracy, a także łatwa wymiana akcesoriów. Solidne i trwałe akcesoria. Łatwa i intuicyjna obsługa.
Przejrzysty design
- Zintegrowany filtr wody można wyjąć i wyczyścić bez użycia narzędzi.
- Ciśnienie oraz ilość wody można regulować na pompie.
- Ilość oraz jakość oleju można łatwo sprawdzić przy pomocy okienka kontrolnego i bagnetu.
4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem
- Długa żywotność i ekonomiczna konserwacja.
- Stanowi połączenie wydajnego chłodzenia wodą z niezawodnym systemem chłodzenia powietrzem, zapewniając maksymalną wydajność chłodzenia nawet przy wahaniach temperatury otoczenia oraz wody.
- Kompaktowy design zdecydowanie ułatwia transportowanie urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|376 - 424
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|1000 - 1700
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar)
|60 - 150
|Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)
|210 / 21
|Moc przyłącza (kW)
|9
|Kabel zasilający (m)
|5
|Doprowadzenie wody
|1″
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|73
|Waga z opakowaniem (kg)
|80,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|720 x 637 x 1060
Zakres dostawy
- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza power
Wyposażenie
- Pompa korbowodowa z ceramicznymi tłokami
- 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowany filtr wody
- Wskaźnik poziomu oleju
- Mosiężne przyłącze wody
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
- Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
- Czyszczenie okładzin i betonowych form w sektorze budowlanym
- Czyszczenie maszyn i urządzeń na budowie takich jak: betoniarki, rusztowania, ładowarki kołowe, koparki czy pompy do betonu
- Czyszczenie maszyn produkcyjnych w przemyśle np.: w lakierniach, przy produkcji żywności lub w sektorze produkcyjnym
- Czyszczenie pojazdów w sektorze transportowym takich jak: samochody ciężarowe, statki, samoloty lub autobusy
- Czyszczenie wspólnych przestrzeni takich jak: place, podjazdy, fontanny lub parkingi
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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