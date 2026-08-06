Urządzenie wysokociśnieniowe HD 9/20-4 S Plus bez funkcji podgrzewania wody umożliwia zachowanie ergonomicznej postawy podczas pracy i nie nadwyręża pleców. Pistolet spustowy Kärcher EASY!Force Advanced zapewnia wygodną pracę bez konieczności używania jakiejkolwiek siły. Pokrętło Servo Control umożliwia regulowanie ciśnienia oraz ilości wody. Dysza rotacyjna Vibrasoft o 30% zmniejsza wibracje lancy spryskującej. Urządzenie HD 9/20-4 S Plus wyróżniają starannie wyselekcjonowane materiały i najwyższa jakość. Wytrzymała pompa z tarczą skośną, tłoki ze stali szlachetnej i mosiężna głowica cylindra, jak również 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem. Zintegrowana rama nośna wykonana z aluminium to lekka i solidna obudowa umożliwiająca załadunek urządzenia dźwigiem. Pionowo zamontowany silnik oraz pompa sprawiają, że urządzenie jest kompaktowe, a jego transportowanie jest wyjątkowo łatwe. Urządzenie umożliwia również przechowywanie akcesoriów w schowku, jak również przy pomocy regulowanych haków.