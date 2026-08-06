Urządzenie wysokociśnieniowe HD 9/20-4 SXA Plus bez funkcji podgrzewania wody umożliwia ergonomiczną pracę, jak również wyjątkową jakość. Bezproblemowa obsługa dzięki pistoletowi wysokociśnieniowemu z technologią EASY!Force Advanced, którego użytkowanie nie wymaga wysiłku. Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą pokrętła Servo Control. Dysza rotacyjna Vibrasoft o 30% tłumi wibracje i hałas lancy spryskującej. Systemy wspomagające oraz wyświetlacz LED zapewniają czytelny podgląd informacji. Urządzenie Super Class wyróżnia precyzyjny sposób wykonania oraz najwyższej jakości materiały. Urządzenie posiada pionowo zamontowany zespół silnika oraz pompy składający się z wytrzymałej pompy z tarczą skośną z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężnej głowicy cylindra, dzięki którym konstrukcja jest kompaktowa i łatwa do transportowania. Urządzenie z 4-biegunowym wolnoobrotowym silnikiem chłodzonym wodą i powietrzem. Rama nośna wykonana z aluminium to lekka i solidna obudowa umożliwiająca załadunek urządzenia dźwigiem. Urządzenie posiada doskonale zabezpieczony wąż wysokociśnieniowy z wytrzymałą powłoką z Teflonu® oraz system automatycznego nawijania i rozwijania węża na bęben nawet pod ciśnieniem i kątem do 45°, co skraca czas przygotowania nawet o 50 procent.