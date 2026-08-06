Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 9/20-4 SXA Plus
Urządzenie wysokociśnieniowe na zimną wodę HD 9/20-4 SXA Plus oferuje zarówno moc, jak i wygodę. Wyposażenie obejmuje wysokiej jakości materiały, automatyczny bęben na wąż i dyszę rotacyjną Vibrasoft.
Urządzenie wysokociśnieniowe HD 9/20-4 SXA Plus bez funkcji podgrzewania wody umożliwia ergonomiczną pracę, jak również wyjątkową jakość. Bezproblemowa obsługa dzięki pistoletowi wysokociśnieniowemu z technologią EASY!Force Advanced, którego użytkowanie nie wymaga wysiłku. Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą pokrętła Servo Control. Dysza rotacyjna Vibrasoft o 30% tłumi wibracje i hałas lancy spryskującej. Systemy wspomagające oraz wyświetlacz LED zapewniają czytelny podgląd informacji. Urządzenie Super Class wyróżnia precyzyjny sposób wykonania oraz najwyższej jakości materiały. Urządzenie posiada pionowo zamontowany zespół silnika oraz pompy składający się z wytrzymałej pompy z tarczą skośną z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężnej głowicy cylindra, dzięki którym konstrukcja jest kompaktowa i łatwa do transportowania. Urządzenie z 4-biegunowym wolnoobrotowym silnikiem chłodzonym wodą i powietrzem. Rama nośna wykonana z aluminium to lekka i solidna obudowa umożliwiająca załadunek urządzenia dźwigiem. Urządzenie posiada doskonale zabezpieczony wąż wysokociśnieniowy z wytrzymałą powłoką z Teflonu® oraz system automatycznego nawijania i rozwijania węża na bęben nawet pod ciśnieniem i kątem do 45°, co skraca czas przygotowania nawet o 50 procent.
Cechy i zalety
Automatyczne nawijanie węża na bębenAutomatyczne nawijanie i rozwijanie do kąta 45°, nawet pod naciskiem. Odporny na zarysowania wąż Ultra Guard HD z powłoką Teflon®. Nawet dwukrotnie krótszy czas konfiguracji.
Kompaktowa, pionowa konstrukcja stała się możliwa dzięki pionowo ułożonemu silnikowi, jak i pompie.Niewielkie wymiary ułatwiają przechowywanie Zwrotne i łatwe w transportowaniu urządzenie. Urządzenie jest stabilne podczas użytkowania
4-biegunowy wolnoobrotowy silnik chłodzony wodą i powietrzem, niezawodna pompa z tłokami ze stali szlachetnej i mosiężna głowica cylindraDługa żywotność i ekonomiczna konserwacja. Wysoka wydajność i skuteczność. Funkcja zasysania wody o temperaturze do 60°C.
Ergonomiczna dysza rotacyjna Vibrasoft
- Zmniejsza wibracje do 30%.
- Zmniejsza natężenie i poziom hałasu.
- Dysza rotacyjna zapewni wsparcie podczas trudnego czyszczenia.
Inteligentny sposób serwisowania przyspiesza działanie na miejscu
- Obrotowa głowica pompy.
- Wygodny wskaźnik poziomu oleju i otwór spustowy oleju zintegrowany w obudowie urządzenia.
- Modułowa konstrukcja składająca się z pompy, silnika i szafy sterowniczej.
Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock
- Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem spustowym.
- Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced zapewnia pracę bez zmęczenia, ponieważ do jego utrzymania nie trzeba używać siły.
- Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.
Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria
- Schowek.
- Haki z możliwością regulacji np.: do przechowywania drugiej lancy lub kabla zasilającego.
- Schowek na wąż wysokociśnieniowy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|3
|Napięcie (V)
|376 - 424
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 900
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|60
|Ciśnienie robocze (bar)
|50 - 200
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|250
|Moc przyłącza (kW)
|7
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar dyszy
|047
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|74,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|82,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|607 x 518 x 1063
Zakres dostawy
- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Uchwyt Soft Grip zapewniający komfortowe trzymanie pistoletu
- Długość węża wysokociśnieniowego: 20 m
- Typ węża wysokociśnieniowego: Ultra Guard
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power
- Dysza rotacyjna
- Servo Control
Wyposażenie
- 4-biegunowy, 3-fazowy silnik chłodzony powietrzem i wodą
- 3-tłokowa pompa osiowa: z nierdzewnymi tłokami
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowany filtr wody
- Wskaźnik poziomu oleju
- Mosiężne przyłącze wody
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych
- Czyszczenie maszyn i urządzeń na budowie takich jak: betoniarki, rusztowania, ładowarki kołowe, koparki czy pompy do betonu
- Czyszczenie maszyn produkcyjnych w przemyśle np.: w lakierniach, przy produkcji żywności lub w sektorze produkcyjnym
- Czyszczenie pojazdów w sektorze transportowym takich jak: samochody ciężarowe, statki, samoloty lub autobusy
- Czyszczenie wspólnych przestrzeni takich jak: place, podjazdy, fontanny lub parkingi
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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